Auseinandersetzung in Asylunterkunft landet vor Gericht

Am Amtsgericht Miesbach musste sich ein Bewohner einer Asylbewerberunterkunft verantworten. Das Verfahren wurde eingestellt. © Thomas Plettenberg

Mit einer Auseinandersetzung zwischen einem Bewohner (25) und dem Sicherheitsdienst in einer Asylbewerberunterkunft in Valley hat sich ein Strafprozess am Amtsgericht Miesbach beschäftigt. Dabei traten Ungereimtheiten zutage. Das Verfahren wurde eingestellt.

Valley – Weil er im November in einer Asylunterkunft in Valley vier Sicherheitskräfte attackiert haben soll, musste sich ein 25-Jähriger am Amtsgericht Miesbach wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten. Anfangs habe die Auseinandersetzung nur auf verbaler Ebene stattgefunden, hieß es in der Anklage. Der Angeklagte habe den Mitarbeitern der Security unterstellt, sie hätten ihn wegen Drogenbesitzes denunziert, was ein Ermittlungsverfahren nach sich zog. Dann sei die Situation eskaliert: Der 25-Jährige aus Afghanistan soll einen der Sicherheitsleute, einen 28-Jährigen aus Tschechien, erst geschlagen, dann in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gerissen haben.

Wortreich, jedoch wegen seines starken Akzents schwer verständlich schilderte der Angeklagte seine Version der Geschichte. Er habe den Waschraum betreten wollen, um seine Wäsche aus der Waschmaschine zu holen. Der 28-jährige Wachmann habe in der Türe auf einem Stuhl gesessen und auf seinem Handy Videos angesehen, dabei auch Kopfhörer benutzt und ihn deshalb nicht wahrgenommen. Da er nicht vorbeigekommen sei, habe er den Mann leicht an der Schulter angetippt. Doch dieser habe ihm unvermittelt einen Schlag gegen die Schulter versetzt, er habe als Reaktion zurückgeschlagen.

Ob er den 28-Jährigen daraufhin in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gerungen habe, fragte Amtsrichter Walter Leitner nach, was aber der Angeklagte mit Kopfschütteln und ironischem Lachen beantwortete: Dann hätten ja drei Sicherheitsangestellte untätig zugesehen, während er ihren Kollegen angegriffen hätte. „Dann haben also die vier Sicherheitsleute bei der Polizei gelogen?“, hielt ihm der Richter vor. Was diese sagten, sei eben immer die Wahrheit, und was er aussage, sei dann gelogen, kommentierte der 25-Jährige aufgebracht. „Sie sollten für uns da sein, aber sie sind gegen uns“, beklagte er sich. Der Wachmann habe während des Konflikts auf Tschechisch zu ihm gesprochen, sodass er nichts verstanden habe.

Ungereimtheiten in Bericht des Opfers

Wegen der geringen Deutschkenntnisse des Tschechen gestaltete sich auch dessen Befragung kompliziert. Er gab an, der Angeklagte habe sich Putzhandschuhe aus dem Waschraum holen wollen, sei auf die Bitte um etwas Geduld sofort aggressiv geworden und habe ihm einen Fausthieb in den Bauch versetzt.

Dass der Angeklagte ihn dann in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gedrückt habe, verneinte auch er. Wieso dies dann in seinem Bericht stehe, fragte Richter Leitner nach. Es zeigte sich nach einigem Hin und Her, dass der 28-Jährige das Wort „Schwitzkasten“ gar nicht kannte und dass der Bericht zwar von ihm unterzeichnet, aber von einem anderen Kollegen verfasst worden war.

Zwei weitere Zeugen hatten die Waschküche – durch den Tumult alarmiert – erst betreten, als die Kontrahenten bereits am Boden lagen. Sie gaben an, die vorherigen Geschehnisse nur aus Schilderung ihres 28-jährigen Kollegen zu kennen. Schon vor dem Vorfall und auch nachher habe der 25-Jährige in seinem Zimmer randaliert, weshalb sie letztlich die Polizei gerufen hätten.

Nachdem der Angeklagte kürzlich wegen des Rauschgiftdelikts verurteilt worden war, wurde dieses Verfahren eingestellt; die Strafe wäre verglichen mit der schon verhängten nicht erheblich ins Gewicht fallen, außerdem sei niemand schwer verletzt worden, lautete die Begründung.

