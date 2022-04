B318: Streusalzsilos müssen weichen

Von: Christine Merk

Wo derzeit die Streusalzsilos an der B318 stehen, will Holzkirchen seinen neuen Bauhof bauen. © Thomas Plettenberg

Wegen des Neubaus des Holzkirchner Bauhofs an der B318 muss der Landkreis zwei Streusalzsilos an einem neuen Platz aufstellen. Der Standort liegt künftig in Valley.

Valley – Weil Holzkirchen einen neuen Bauhof baut, muss der Landkreis zwei Streugutsilos an einem neuen Platz aufstellen. Peter Kadel, Leiter des Straßen- und Tiefbauamts am Landratsamt, hat eine passendes Areal auf Valleyer Flur gefunden. Die Pläne stellte er im Gemeinderat vor, der diese letztlich mit zwölf zu drei Stimmen befürwortete. Gesprächsbedarf gab es wegen der Fläche, die für Silos, Fahrbahnen und Ausgleichsmaßnahmen notwendig ist.

Die Streugutsilos fassen je 250 Kubikmeter, haben 5,5 Meter Durchmesser und sind 20 Meter hoch, erläuterte Kadel. Sie würden aus Holzbohlen mit Stahlunterkonstruktion hergestellt. Er habe zwölf Standorte geprüft, sagte Kadel. Bisher stehen die Silos bei Marschall. Das Areal, wo nun neue Lagersilos aufgebaut werden sollen, liegt bei Haid nahe Oberlaindern, etwas abseits der Bundesstraße auf einer verfüllten ehemaligen Kiesgrube.

Neuer Standort zwischen Oberlaindern und Mitterdarching geplant

Die benötigte Fläche misst 56 mal 37 Meter. Die Größe ergibt sich zum einen durch die notwendigen Schleppkurven für die langen Lkws, die das Streugut anliefern, und die Streufahrzeuge, die es im Winter holen. Dass die Fahrer jeweils rangieren, damit die Fahrbahnen kleiner gehalten werden können, sei keine Option, bekräftigte Kadel auf Nachfrage aus dem Gremium. Im Winter herrsche teilweise schlechte Sicht, es sei nicht immer ein zweiter Mann zum Einweisen dabei, „und wenn einer gegen die Stützen fährt, dann haben wir ein echtes Problem“.

Der zweite Grund für die Größe des Areals ist eine mehr als 600 Quadratmeter große Ausgleichsfläche. Auf einem sechs Meter breiten Streifen entlang der freien Grundstücksgrenzen wird eine zwei- bis dreireihige Hecke gepflanzt. Die Eingrünung ist nicht nur Auflage, sondern war auch Wunsch der Valleyer Gemeinderäte gewesen, erinnerte Bürgermeister Bernhard Schäfer. Um die Pflege der Ausgleichsfläche müsse sich die Gemeinde nicht kümmern, dafür sei der Landkreis zuständig.