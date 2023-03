Bahnhalt Oberlaindern fällt in Gutachten durch

Von: Katrin Hager

Teilen

Der Zug fährt vorbei: Ein Bahnhalt in Oberlaindern ist vom Tisch. Ein Gutachten attestiert ihm kein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis. © Thomas Plettenberg

Seit langem wünschte sich die Gemeinde Valley einen Bahnhaltepunkt in Oberlaindern. Doch daraus wird nichts: In einem Gutachten zum Bahnausbau Region München ist das Projekt durchgefallen.

Oberlaindern – Es klingt nach einer relativ simplen Maßnahme, um den ÖPNV auszubauen und hunderte Arbeitsplätze in nahen Gewerbegebieten fußläufig an die Bahn anzubinden: In Oberlaindern an der Bahnstrecke Holzkirchen – Bayrischzell stellte sich die Gemeinde Valley einen Bahnhalt vor. Tatsächlich ließ das bayerische Verkehrsministerium diese Idee für den „Bahnausbau Region München“ prüfen. Nun liegt das ernüchternde Ergebnis vor: Weil die Kosten den Nutzen übersteigen würden, sollen die Pläne nicht weiterverfolgt werden, geht aus den Unterlagen zum Dialogforum hervor, das sich unter anderem auch mit der Elektrifizierung der Bahnstrecken im Oberland befasste.

Kosten übersteigen den Nutzen

Das Gutachten ging von einer barrierefreien Haltestelle mit 300 P+R-Plätzen aus, die stündlich, in der Hauptverkehrszeit halbstündlich, von Zügen bedient wird. In einem komplexen, standardisierten Rechenverfahren, so erläutert das Ministerium auf Nachfrage des Holzkirchner Merkur, ergibt sich trotz 420 zusätzlicher Personenfahrten am Tag in der Gesamtschau ein Kosten-Nutzen-Verhältnis von 0,98 – weniger als die Untergrenze von 1,0. Den Nutzen eines stündlichen Halts beziffert das Gutachten in Summe mit 224 000 Euro im Jahr; dem gegenüber steht ein sogenannter „Kapitaldienst neue Infrastruktur“ in Höhe von 228 000 Euro.

„Der ebenfalls geplante Halt Föching auf der Strecke Holzkirchen – Rosenheim weist einen deutlich höheren Mehrverkehr als der Bahnhalt in Oberlaindern auf“, heißt es in den Unterlagen zum Dialogforum. „Zudem würden sich die beiden Bahnhalte bezüglich P+R beeinflussen, sodass die Gutachter nur die Umsetzung des Halts in Föching empfehlen.“ Dem zusätzlichen Zustieg auf der Mangfalltalbahn-Strecke unweit des neuen Gewerbegebiets Föching hatten die Gutachter bereits Ende 2021 Sinn beschieden. Das Nutzen-Kosten-Verhältnis wird dort mit 10,05 beziffert (Summe Nutzen 1,934 Millionen Euro, Kapitaldienst neue Infrastruktur 192.000 Euro).

BRB-Chef sieht Abfuhr positiv

Das bekannte Hauptproblem in Oberlaindern: Ein Halt dort würde die Fahrzeit auf der eingleisigen Strecke Holzkirchen – Miesbach verlängern. Dabei ist der Takt dort bereits auf Kante genäht. Deshalb ist Arnulf Schuchmann, Geschäftsführer der Bayerischen Regiobahn (BRB), auch nicht unglücklich darüber, dass von einem Bahnhalt in Oberlaindern Abstand genommen wird. Auch wenn der Halt nur zwei Minuten dauere: „Dann könnten wir den Ast nach Bayrischzell von der betrieblichen Qualität her knicken“, sagt der BRB-Chef gegenüber dem Holzkirchner Merkur. Die Strecke sei wegen der Länge und der vielen eingleisigen Abschnitte ohnehin kritisch: „Teilweise brechen wir in Schliersee oder Miesbach ab und fahren den Rest mit dem Bus, um wieder ins Lot zu kommen.“ Valleys Bürgermeister Bernhard Schäfer (FWG) war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Von einem S-Bahn-Ringschluss zwischen den Endstationen Holzkirchen (S3) und Kreuzstraße (S7) verspricht sich das Ministerium offenbar nicht viel. Die Hauptachse, wird auf Nachfrage deutlich, sei hier in der Bahn-Verbindung Holzkirchen – Rosenheim zu sehen; das Gutachten ist aber noch nicht abgeschlossen.