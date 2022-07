Valley will Rückhaltebecken deutlich ausbauen

Wassermassen in Darching im Juli 2021 (Archivbild). © Thomas Gaulke

Vor dem Hintergrund der verheerenden Schäden, die der Starkregen im vergangenen Jahr in Oberdarching verursacht hatte, zieht die Gemeinde Valley jetzt Konsequenzen.

Valley – „Hochwasserschutz genießt allerhöchste Priorität.“ Das betonte Bürgermeister Bernhard Schäfer anlässlich seiner ersten Bürgerversammlung, zu der die Gemeinde ins Valleyer Sudhaus eingeladen hatte. Nicht erst seit den großen Schäden, die der Starkregen am 26. Juli 2021 in Oberdarching verursacht hatte, bemüht sich die Kommune um ein tragfähiges Konzept, um gegen Hochwasser besser gewappnet zu sein. Aktuell gelte es, letzte Details für präventive Maßnahmen zu klären, ehe die Planung ans Wasserwirtschaftsamt (WWA) Rosenheim weiter gegeben werden könne, berichtete Schäfer über den aktuellen Stand.

Nach den Überflutungen im vergangenen Sommer habe die Gemeinde mit Feuerwehr und Katastrophenschutz die Geschehnisse aufgearbeitet und nach Lösungen gesucht. Gleichzeitig seien Konzepte erarbeitet worden, wie man bei Gefahr schnell reagieren könne. In Bergen habe man Produkte zum Hochwasserschutz inspiziert. Vor Ort in Valley führte Spezialhersteller Beaver vor, wie man mit mobilen Systemen wie Sandsäcken oder Schlauchdämmen großen Wassermassen Einhalt gebieten könne.

Konkret geplant ist nun, das bestehende Rückhaltebecken am Kaltenbach auszubauen und die Mauern um drei Meter zu erhöhen. Damit könne man das Fassungsvermögen von 3000 Kubikmetern auf 25 000 Kubikmeter erweitern. Da man auch im Vorfeld in engem Kontakt mit dem Wasserwirtschaftsamt stand und bei Ortsterminen gemeinsam mit einem Planungsbüro die Sachlage besprach, hofft Schäfer auf eine rasche Genehmigung und Umsetzung, vorzugsweise schon im kommenden Jahr.

Aktuell pflege und beobachte man in Absprache mit dem Zweckverband die Bäche vor Ort. Der besonders betroffene Dorfbach in Oberdarching sei ausgebaggert worden. „Wir behalten den Bachlauf im Auge, um schnell zu reagieren, wenn Rohre versanden“, so Schäfer. Gleichzeitig betonte er, dass die Kommune zwar gefragt sei. Zugleich müssten aber auch Hausbesitzer Vorkehrungen zum Schutz ihrer Gebäude treffen. Konkrete Vorschläge habe man allen potentiell betroffenen Haushalten zukommen lassen.

Seitens der Bürger kam der Appell, den Bach öfter zu räumen oder tiefer zu legen. „Unsere Keller können nicht das Rückhaltebecken für Oberdarching sein“. Bei jedem Regen habe man Angst vor einem neuen Hochwasser.

Ohne konkret zu werden wurde auch die Problematik angesprochen, dass einige Anwohner den Bach in ein zu enges Korsett gezwängt hätten, wodurch viel Wasser keinen Platz mehr habe. Für alle neuen Baumaßnahmen erstellte Valley ein sogenanntes Integrales Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept, um in Zukunft besser gewappnet zu sein. „Starkregen wird man nicht verhindern können, aber wir müssen vorbereitet sein, um möglichst schnell reagieren zu können“, so Schäfer.

