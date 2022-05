Betrunkener (39) missachtet Stoppschild: VW kracht in Toyota

Von: Andreas Höger

Zu einem Unfall in Kreuzstraße (Gemeinde Valley) rückte die Polizei am Dienstagabend aus. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener Valleyer (39) verursachte am Dienstagabend (3. Mai) einen Unfall auf der „Bartewirt“-Kreuzung in Kreuzstraße (Gemeinde Valley). Die Polizei kassierte seinen Führerschein noch am Unfallort ein.

Kreuzstraße/Valley - Die Unfallursache scheint offensichtlich: Über 0,5 Promille Alkohol hatte ein 39-jähriger Mann im Blut, als er am Dienstag (3. Mai) einen Zusammenstoß in Kreuzstraße (Gemeinde Valley) verursachte.

Wie die Holzkirchner Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr auf der „Bartewirt“-Kreuzung, wo die Kreisstraßen MB 3 und MB 4 aufeinandertreffen. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer, wohnhaft in der Gemeinde Valley, befuhr mit seinem Toyota die MB 3, aus Richtung Faistenhaar (Gemeinde Brunnthal) kommend. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann die Kreuzung überqueren, um weiter in Richtung S-Bahnhof Kreuzstraße zu fahren.

Vor der Kreuzung missachtete der Valleyer allerdings das dortige Stoppschild und überquerte die Kreuzung, ohne stehen zu bleiben. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Aibling, die auf der vorfahrtsberechtigten MB 4 aus Holzkirchen-Föching kommend, in Richtung Grub fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Front des VW krachte in die hintere Seite des Toyota.

Sowohl der Valleyer als auch die Frau aus Bad Aibling überstanden den Zusammenstoß unverletzt. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 11 500 Euro. Der VW der Aiblingerin war infolge des Frontschadens nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Toyota des 39-Jährigen aus Valley blieb verkehrstüchtig - was auf den Fahrer nicht zutraf. Er durfte nicht weiterfahren, da die Polizeibeamten bei ihm deutlichen Alkoholgeruch festgestellt hatten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von jenseits der 0,5 Promillegrenze. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Der Toyota wurde verkehrssicher abgestellt. Der 39-Jährige musste den Polizeibeamten seinen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel aushändigen.

Da der Valleyer mit über 0,3 Promille einen Unfall verursachte, wird er sich wegen einer Straftat verantworten müssen.

