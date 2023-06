Betrunkener Valleyer (33) fährt mit Kleintransporter auf der Autobahn

Von: Andreas Höger

Teilen

Einen betrunkenen Valleyer zog die Autobahnpolizei am Montag (5. Juni) aus dem Verkehr. © eyezoom1000 Fotolia, kk

Einen betrunkenen Valleyer (33) zog die Autobahnpolizei am Montagabend (5. Juni) aus dem Verkehr. Der Mann war mit einem Kleintransporter auf der A 8 unterwegs gewesen.

Weyarn - Weil er am Montagabend (5. Juni) trotz eines Alkoholrauschs mit einem Kleintransporter auf der Autobahn unterwegs war, musste sich ein 33-Jähriger aus Valley von seinem Führerschein verabschieden.

Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen mitteilt, fuhr der Valleyer gegen 21.30 Uhr in Richtung Salzburg, als sein Fahrstil einer Streife auffiel. Bei der Kontrolle am Parkplatz Seehamer See schlug den Beamten bereits Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkotest ergab über ein Promille. Der Valleyer wurde zur Dienststelle gebracht, wo eine Ärztin eine Blutentnahme durchführte. Der 33-Jährige wird sich demnächst wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein.

Die Polizei nutzt diesen Vorfall als Appell für alle Verkehrsteilnehmer, sich nicht unter Alkoholeinfluss ans Steuer zu setzen und damit sich selbst und andere zu gefährden.

Die Holzkirchner Polizei plant demnächst verstärkt Fahrradkontrollen. Mehr dazu finden Sie hier.