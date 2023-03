Darching: Vandalen wüten am Bahnhof - Polizei untersucht Steine auf DNA

Die Polizei ermittelt nach Vandalismus am Bahnhof in Darching (Symbolbild).

Display und Anzeigentafel zerstört

Vandalen haben am Samstag am Bahnhof in Darching eine Anzeigentafel und das Display des Fahrkartenautomaten zerstört. Nun ermittelt die Polizei.

Darching – Am Bahnhof in Darching sind am Samstag mutwillig das Display einer Anzeigetafel und das Display des Fahrkartenautomaten am Bahnsteig komplett zerstört worden, berichtet die Polizei. Nun laufen die Ermittlungen.

Polizei untersucht Steine auf DNA

Der Schaden beträgt rund 2500 Euro. Die Steine, mit denen die Displays eingeworfen wurden, wurden sichergestellt. Sie werden derzeit auf DNA-Spuren untersucht. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer zwischen 7.05 und 10.45 Uhr verdächtige Personen am Bahnsteig bemerkt hat, wird gebeten, sich unter 08024/90740 zu melden.

