Zur Krönung von Charles: „Dem König nicht auf den Schlips treten“

Von: Katrin Hager

Ein Prosit auf Charles III.: (vorne v.r.) Annemarie Hagn und Kutscher Markus Schlagbauer mit der herausgeputzten Festgesellschaft am Freitagabend beim Auftakt der „Krönungsgala“ in Hohendilching. © Thomas plettenberg

Großer Aufmarsch im kleinen Dorf: Annemarie Hagn aus Valley hat eine „Krönungsgala“ für Charles auf die Beine gestellt. Wir plaudern mit ihr im Interview über die Faszination des royalen Pomp.

Valley – Den roten Teppich hat Prinz – pardon – König Charles zu seiner Krönung an diesem Samstag in Hohendilching schon am Vorabend ausgerollt bekommen: Die Valleyer Musikerin Annemarie Hagn hat mit der Wirtsfamilie Schlagbauer, die dazu ihr Gasthaus Vordermaier eigens als „King Charles Palais“ mal wieder aufsperrte und herausputzte, eine Krönungsgala mit geladenen Gästen aufgezogen – so, wie etwa schon zur Hochzeit von William und Kate, samt feschen Roben und dramatischen Hüten. Im Interview verrät Hagn mehr über die Faszination für das britische Königshaus.

Frau Hagn, Hand aufs Herz: Geht Ihnen „König Charles“ schon mühelos über die Lippen, oder ist es manchmal noch der Prinz?

Annemarie Hagn: „Ich bin schon geübt. Ich hab so oft schon „King Charles Palais“ auf die Einladungen für die Gala geschrieben (lacht). Aber „Prinz Charles“ war man natürlich jahrzehntelang gewohnt.“

„Die Krönung ist ein Riesenereignis“

Charles war ja auch der ewige Prinz, und jetzt ist er mit 74 der wohl älteste Berufsanfänger...

Hagn: „Drum hab ich überlegt, ob wir wieder was machen. Die Krönung ist ja ein Riesenereignis. Unsere Gala ist eine fröhliche Persiflage, aber mit Respekt. Wir wollen dem neuen König ja nicht auf den Schlips treten. Der Wirt hat so schöne Wallache. Die spannen wir ein, und dann geht es mit der Kutsche durch Hohendilching. Sich schön herzurichten, das mögen die Leute – wir wollen da keinen Pullover oder Anorak sehen. Ein ganzer Fleurop-Service kommt auf den Kopf. Ich werd wahrscheinlich die Letzte sein, die fertig wird. Zum Essen gab es letztes Mal Wollwürst, dieses Mal Braten. Bei uns ist es halt etwas ländlicher.“

Charles hat ja selbst auch ein Faible für die Öko-Landwirtschaft.

Hagn: „Genau, das passt also – Dilching ist ja ein landwirtschaftliches Dorf.“

Charles gibt sich überhaupt recht bodenständig. Als er mit Camilla in Deutschland war, ist er mit dem normalen ICE gereist, und zur Krönung soll er die Throne seiner Großeltern „recyceln“ lassen haben. Etwas wenig pomp and circumstance für den Geschmack der Royals-Fans?

Hagn: „Ach, die sollen mal nicht so tun, die Royals – so sparsam werden die nicht sein. Aber Charles ist ein Vorreiter für die ökologische Landwirtschaft, auf alle Fälle. Deshalb mögen ihn die Leute auch. Aber ein Sackl Kartoffeln wird da wahrscheinlich auch 20 Euro kosten.“

„Nicht, dass ich vor Ehrfurcht in die Knie gehen würde“

Was ist denn eigentlich der Reiz an den Royals?

Hagn: „Eine gute Frage. Was mir nicht gefällt, ist der Schwiegersohn von Prinzessin Anne, der am britischen Dschungelcamp teilgenommen hat. Das Königshaus hat jahrhundertalte Traditionen, und die ganzen Zeremonien... Nicht, dass ich vor Ehrfurcht in die Knie gehen würde. Aber ich hab Sympathie für das Royale, wie sie sich geben.“

Sorgt der Trouble mit Harry dafür, dass den Fans der Gesprächsstoff nicht ausgeht? Er kommt ja anscheinend allein und nur kurz.

Hagn: „Ach, dieses Gschiß! Das regt mich auf. Andere haben auch Tragisches erlebt – Harry übertreibt’s. Wäre ich Harry, ich würde mit Frau und Kindern zur Krönung kommen. So ein Clinch bringt doch nix, im Gegenteil. Aber woanders hakt es auch – warum sollte es gerade bei den Royals nicht hakeln?“

Die Gala zur Krönung wird in Hohendilching schon am Freitagabend gefeiert – weil Sie am Samstag keine Zeit haben, oder?

Hagn: „Genau. Mein Neffe, meine Schwägerin und eine Freundin kommen. Und dann schauen wir schön gemütlich und ungestört im Fernsehen die Krönung an.“