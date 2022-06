„Der Mensch ist mehr als Fachwissen“: Firma Oped räumt IHK-Bildungspreis ab

Bei der Preisverleihung in Berlin: Ausbildungsleiterin Christine Stanek (4.v.l.) mit den Oped-Azubis, CEO Stefan Geiselbrechtinger (3.v.l.) und dem unternehmenseigenen Coach Stefan Zimmermann (rechts). © Oped GmbH

Das innovative Ausbildungskonzept der Firma Oped aus Oberlaindern gefällt nicht nur den 22 Lehrlingen. Jetzt wurde auch die IHK darauf aufmerksam - und belohnte es mit einem Preis.

Oberlaindern – Im Betrieb die Praxis, in der Berufsschule die Theorie: So laufen Ausbildungen in der Regel ab. Das Medizintechnik-Unternehmen Oped aus Oberlaindern (Gemeinde Valley) aber setzt dieser Praxis noch eins drauf – mit einem betriebseigenen Ausbildungskonzept, das es beim diesjährigen Bildungspreis der Industrie- und Handelskammer (IHK) bundesweit auf den zweiten Platz geschafft hat.

Die IHK zeichnet jährlich Unternehmen aus, die der Beruflichen Bildung einen besonderen Wert beimessen und dem Fachkräftemangel mit einer ganzheitlichen Qualifizierung von Arbeitnehmern entgegenwirken. Eine Fachjury bewertet die Unterlagen der Bewerber und kürt die Finalisten, die sich dann im Rahmen einer festlichen Gala in Berlin vorstellen dürfen. Jury und Zuschauer wählen dann den Sieger.

Drei Zahnräder in der Ausbildung

Den ersten, mit 6000 Euro dotierten Preis hat Oped zwar nicht abgesahnt, „aber wir sind trotzdem begeistert, dass unser Konzept so gut ankam“, sagt Christine Stanek. Die 43 Jahre alte Betriebswirtin ist Ausbildungsleiterin bei Oped und hat das Ausbildungskonzept in seiner heutigen Form maßgeblich entwickelt. Es fußt auf drei Zahnrädern, die ineinandergreifen, wie Stanek erklärt. „Das erste Zahnrad ist das Fachlernen, das zweite das Projektlernen und das dritte das Persönlichkeitslernen.“

Bei Ersterem lernen die 22 Azubis gewissermaßen ihr Handwerk, zum Beispiel wie man programmiert. Beim Projektlernen geht es darum, „die Zügel selbst in die Hand zu nehmen“, wie Stanek sagt. „Die Azubis lernen zum Beispiel, Aufgaben zu priorisieren, zu kommunizieren, Themen selbst in die Hand zu nehmen, im Team zu arbeiten sowie Dinge anzusprechen.“ Beim Persönlichkeitslernen dagegen gehe es darum, die eigenen Stärken zu entdecken, persönliche Ziele zu definieren und Selbstverantwortung zu übernehmen.

„Der Mensch ist mehr als Fachwissen“, sagt Stanek, die eine Zusatzqualifikation als agiler Lerncoach hat. Gerade Azubis würden eine enorme persönliche Entwicklung durchmachen. Sie seien in der Arbeitswelt in einer völlig neuen Rolle und könnten sich – im Gegensatz zur Schule – als selbstwirksam erleben. Oped brauche Mitarbeiter, die ihre Ziele benennen, verfolgen und von der Theorie ins Handeln kommen.

Coaching bei Wanderreise an den Gardasee

Das Coaching der Lehrlinge geschieht nicht etwa zusätzlich zur 40-Stunden-Woche, sondern während der Arbeitszeit. So auch die fünftägige Wanderreise an den Gardasee, die die Azubis unternommen – und im Rahmen des Projektlernens selbst organisiert haben. Stanek gab lediglich den Rahmen vor. Dazu gehörte etwa ein Budget von 5000 Euro, das die Auszubildenden mit Sponsoring-Maßnahmen erfolgreich aufstocken konnten. Außerdem die Regeln, jeden Tag weiterzugehen und an unterschiedlichen Orten zu übernachten, bekannte Wege zu verlassen und Herausforderungen anzunehmen. Außerdem musste jeder Azubis für sich eine sogenannte Lebenscharta erstellen und sich darüber mit den anderen austauschen. In Einzelcoachings begleiteten Stanek und ihr Kollege Stefan Zimmermann das Training der persönlichen Ziele und die Transfersicherung. Stanek will die Reise weder als Anreiz verstanden wissen, noch als Teambuilding: „Es ist eine Selbsterfahrungsmaßnahme.“

bst