Reha-Übungen als Strichmännchen: Wie Digitalisierung die medizinische Versorgung verbessern kann

Von: Christine Merk

Angeregte Diskussion: (v.l. gegen den Uhrzeigersinn) Klaus Holetschek, Ilse Aigner, Dominik Pförringer, Marcus Schmitt-Sody, Robin Thiemann, Ulrich Brunner und Stefan Geiselbrechtinger. © Thomas Plettenberg

Gesundheitsversorgung ist ein Netzwerk, für das es Kooperationen braucht. So die Botschaft einer Podiumsdiskussion, zu der Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zur Firma Oped nach Oberlaindern gekommen war. Auch die Politik ist gefordert.

Oberlaindern – Stefan Geiselbrechtinger, CEO beim Medizinproduktehersteller Oped, begrüßte hochrangige Gäste zur Podiumsdiskussion in seinem Unternehmen. Gekommen waren Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Landtagspräsidentin und Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner (CSU), die Professoren Dr. Ulrich Brunner, Leiter der Unfallchirurgie und Orthopädie am Krankenhaus Agatharied, und Dr. Marcus Schmitt-Sody, Ärztlicher Direktor im Medical Park Chiemsee, Dr. Dominik Pförringer, niedergelassener Orthopäde aus München, und Robin Thiemann, Mitglied im Oped-Verwaltungsrat und CFO von Ippen Media.

In seiner Begrüßung kam Geiselbrechtinger schnell auf den Punkt. Gesundheitsversorgung sei ein Netzwerk – und Oped sieht sich selbst in diesem Netzwerk als „nicht-ärztlicher Leistungserbringer“, erklärte er. Wichtige Partner seien für das Unternehmen die Medizin, welche die Produkte verwendet, und vor allem auch die Politik. Denn sie gebe entscheidende Rahmenbedingungen für Entwicklung, Herstellung und Vermarktung der Produkte vor.

Als weiteren Punkt machte Geiselbrechtinger gleich die Nachhaltigkeit zum Thema. Seine Aufgabe in der Betriebsführung sei es, das Unternehmen für die kommende Generation vorzubereiten. So setze Oped zum Beispiel das Konzept des Green Deal der EU bereits um: Die Firma sammelt Orthesen ein, zerlegt sie, reinigt sie, bereitet sie auf – all das in Zusammenarbeit mit den Oberland Werkstätten. Aber: „Die Krankenkassen zahlen für ein Leasingprodukt weniger als für ein gekauftes.“ Die Folge: Kreislaufwirtschaft ist zwar gesellschaftlich gewollt, in der Praxis aber schwer umzusetzen.

Die Diskussionsteilnehmer nach der Gesprächsrunde: (v.l.) Stefan Geiselbrechtinger, CEO Oped GmbH, Klaus Holetschek, Bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Prof. Ulrich Brunner, Chefarzt Unfall-, Schulter- & Ellenbogenchirurgie am Krankenhaus Agatharied, Prof. Marcus Schmitt-Sody, Direktor der orthopädischen Abteilungen der Kliniken Medical Park Chiemsee und Medical Park Prien, Priv.-Doz. Dr. Dominik Pförringer, Orthopäde in München mit Schwerpunkt konservative Behandlungsmethoden & Gründer des Digital Health Summits, Ilse Aigner, Präsidentin den Bayerischen Landtags, und Robin Thiemann, Mitglied des Verwaltungsrates der Oped AG & CFO von Ippen Media © Oped

Brunner und Pförringer bestätigten, dass es auch bei Operationsmaterial billiger sei, Einmalprodukte zu verwenden, als langlebige Pinzetten und Scheren zu desinfizieren und wiederzuverwenden. Gesetzliche Vorgaben würden hier Rahmenbedingungen schaffen, unter denen sich ohne medizinische Notwendigkeit ein nachhaltiges Wirtschaften finanziell nicht umsetzen lasse, war den Aussagen der Ärzte zu entnehmen.

Minister Holetschek kennt das Problem, nannte als Beispiel Herzkatheter für Kinder. Kleine Firmen würden Produkte vom Markt nehmen, weil sie die Zulassung nach EU-Richtlinien nicht finanzieren können. Und in der Praxis fehlen lebensnotwendige Produkte für die Patientenversorgung. „Da gibt es noch einiges zu justieren“, sagte Holetschek.

Das Beispiel zeigte ein Kernproblem für Unternehmer auf, wie die weitere Diskussion offenlegte: Eine überbordende Bürokratie und nicht finanzierbare Auflagen bremsen nicht nur sinnvolle praktische Verfahrensweisen aus, sondern auch Entwicklung und Innovation. Ein weiterer Faktor dabei: der Datenschutz. Auch dieser erschwere vieles, das zum Nutzen der Patienten wäre.

Alle Gesprächspartner waren sich einig, dass die Digitalisierung in der Medizin besser werden muss. Welchen Nutzen diese bringen kann, zeigte Geiselbrechtinger anschaulich. Oped hat ein Gerät für eine Bewegungsanalyse entwickelt. Während sich der Geschäftsführer vor dem Sensor bewegte, erschien er auf einem Monitor wie ein Strichmännchen, an dessen Gelenken genaue Winkelangaben zu sehen waren. Mit einem solchen Gerät könnten Patienten zuhause für Reha-Übungen angewiesen werden – gerade in schlecht versorgten Regionen sei das eine Chance für eine gute Versorgung.

Oped möchte, dass solche Innovationen in der Standardversorgung der Krankenkassen ihren Platz finden. Über Pilotprojekte könnte das möglich werden, schlug Verwaltungsrat Thiemann vor. Die Finanzierung solcher Projekte wäre ein Thema für Wirtschafts- und Gesundheitsministerium, fand Landtagspräsidentin Aigner. Geiselbrechtinger legte Holetschek dazu einen klaren Wunsch an Herz: „Wir wollen uns als kleiner Partner zur Verfügung stellen.“

