Jetzt werden die Bürger gefragt

Wie wird das neue Gesicht des Rathausplatzes in Unterdarching und seines Umgriffs aussehen? Das sollen Bürger mitbestimmen. Die Bürgerbeteiligung für die Dorferneuerung startet kommende Woche.

Valley – Die Gemeinde lädt die Betroffenen für Mittwoch, 23. Januar 2019, um 19 Uhr im Rathaus zum Auftakt der Bürgerbeteiligung für die Dorferneuerung. Das Vorgehen hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einmütig beschlossen.

Wie berichtet, plant die Gemeinde eine Umgestaltung des Rathausvorplatzes in Unterdarching, die Sanierung der Dilchinger Straße und des Gehwegs unterhalb des Rathauses sowie einen Fußweg zum neuen Friedhof. Dafür zapft die Gemeinde Fördermittel aus dem Topf des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) an. Der Freistaat stellt dafür rund 194.000 Euro aus diesem Topf bereit. Den Förderbescheid übergibt Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber am 21. Januar in München, teilte das Ministerium am Mittwoch mit.

Die Gemeinde Valley ist mit einem Teil des Maßnahmenpakets dabei, mit dem sie sich ursprünglich bewerben wollte. Nicht enthalten sind darin ein neuer Parkplatz am Maibaum in Unterdarching, den das Kreisbauamt ablehnte und der damit keine Aussicht auf Förderbewilligung hatte. Gestrichen wurde aus dem ELER-Antrag zudem das Projekt Haus der Vereine als Vision für den 60er-Bau an der Graf-Arco-Straße. Wie Bürgermeister Andreas Hallmannsecker (FWG) auf Nachfrage von Vize-Bürgermeister Anton Huber (CSU) erklärte, muss das Haus der Vereine damit nicht gestorben sein: „Das kann man wieder aufgreifen.“ Sprich: in einer nächsten Förderrunde beantragen.

Der erste Schritt – nämlich Umgestaltung und Sanierung von Rathausplatz mit Pflaster und Brunnen, Pfarrweg und Dilchinger Straße sowie Friedhofs-Fußweg – kommt der Gemeinde erst mal teuer genug. „Wir machen das nicht nur wegen des Zuschusses“, betonte Bernhard Schäfer (FWG), „die Dilchinger Straße gehört ja eh gemacht.“ Auch die Zeit war wohl ein Faktor, weshalb die Gemeinde das Haus der Vereine in die Schublade legte: „Wenn wir vorwärtskommen wollen, müssen wir es bald ausschreiben, damit wir heuer anfangen können“, so Hallmannsecker.

Die Bürger sollen sich nun in die Planung einbringen. Bei der Bürgerversammlung am Mittwoch wird das Projekt vorgestellt, Vorschläge danach eingearbeitet. Vermutlich seien weitere Termine nötig, meint Hallmannsecker, aber: „Die Zeit sollten wir uns schon nehmen.“

