Dramadama inszeniert „Der Drache“: Mit Witz, Tiefgang und Nachhall

Umringt vom Publikum spielt die Theatergruppe Dramadama im Schlossbräu die Parabel „Der Drache“. Sie überführt mit Witz totalitäre Mechanismen. © Christian Scholle

Die Theatergruppe Dramadama bietet wieder hochkarätiges und mutiges Theater: Im Schlossbräu Valley feierte „Der Drache“ Premiere - es geht um viel mehr als Ritter, Fräulein und Drachen.

Valley – In der kleinen Stadt ist nichts mehr, wie es war: Da hatten sich die Bewohner über lange Zeit mit dem tyrannischen Drachen arrangiert, pflichtbewusst jedes Jahr eine junge Frau geopfert – und dann fordert ein selbst ernannter Held das Untier einfach zum Kampf. Plötzlich steht alles Kopf: eine Weltordnung, die Politik, die Wahrheit, die öffentliche Meinung. Schon das Stück „Der Drache“, eine Parabel von Jewgeni Schwarz, hat es in sich. Die Theatergruppe Dramadama macht daraus ein tiefgründiges und nachhallendes Bühnenspektakel.

Was kann jetzt noch kommen? Ein bisschen ratlos waren die Zuschauer in der Pause der Premiere im Valleyer Schlossbräu. Der Drache erlegt, das Dorf befreit – was bliebe noch zu erzählen? Die Antwort ist: jede Menge.

Totalitäre Mechanismen - mit Humor entlarvt

Denn hier geht’s um mehr als Jungfrau, Drache, Ritter. Mit Witz und Kurzweil werden totalitäre Systeme und ihre Mechanismen entlarvt – meisterlich inszeniert von Lydia Starkulla und auf hohem Niveau dargeboten vom engagierten Ensemble.

Starkulla hatte bei der Begrüßung noch gewarnt: „Es wird gefährlich – bleibt, wo ihr seid!“ Das Publikum findet sich diesmal im immer wieder unterschiedlich bespielten Schlossbräu-Saal in Reihen an den umlaufenden Wänden. An der Ecke des Schanktischs eine Mini-Bühne, auf der sich der schnurrende Kater „Mariechen“ (Alexander Brunner) auf einem Kissen rollt. Ansonsten viel Platz für das Ensemble, das nicht nur mit 20 Mitwirkenden recht groß ist – die Darsteller brauchen auch Platz. Insbesondere, wenn der Drache im Spiel ist, dessen drei Köpfe Andrea Baier, Korbinian Kloiber und Leonhard Obermüller verkörpern; in silbernen Anzügen und mit unglaublicher Power fegen sie durch den Raum.

Ihr Gegenspieler Lanzelot (Dominik Kirschner) braucht nicht viel Platz, strahlt aber so viel Ruhe und Kraft aus, dass er mühelos den Raum einnimmt, den er betritt, weil er einem ominösen Beschwerdebuch in einer Höhle in den Schwarzen Bergen entnommen hat, dass man in dem seit vielen hundert Jahren vom Drachen drangsalierten Ort Hilfe brauchen könnte. Vorzugsweise die von Veronika Miller mit imponierender Mimik gespielte Elsa, die als Nächste auf dem Speisezettel des Drachen steht und die sich mit Großmutter Charlotte (Gisela Emmi Siade) klaglos in ihr Schicksal fügt, weil es ihnen so bestimmt ist.

Mit Wucht und Leichtigkeit in Gegenwart geholt

Doch es geht längst nicht nur um Jungfrau, Drachen und mutigen Ritter, der mit Unterstützung der Händler Regina Deflorin D’Souza und Daniel Rasch dem Untier seine Köpfe abschlägt, sondern viel mehr darum, wie gesellschaftliche Beziehungsgeflechte funktionieren, wie Abhängigkeiten entstehen, wie so viel Angst geschürt wird, dass ein kleines Mädchen (Indira D’Souza) nicht mehr erzählen darf, was es sieht, und sich der anfangs duckmäuserische Bürgermeister (Jochen Geipel), der sich mit seinem aalglatten Sohn Heinrich (Christian Selbherr) skrupellos mit fremden Federn schmückt. Optisch von Starkulla und Katharina Probst durch Kostüme unterstützt, die das Mittelalter mit Wucht und Leichtigkeit in die Gegenwart setzen. Der Dramadama-Drache ist tiefgründig und traurig, aber gleichzeitig witzig und unterhaltsam und mit der ein oder anderen sehr überraschenden Wendung.

Weitere Vorstellungen

Weitere Vorstellungen von „Der Drache“ zeigt Dramadama im Schlossbräu Valley am 8., 9., 14., 15., 16., 20. und 21. Juli 2023. Die Vorstellungen beginnen freitags und samstags um 20 Uhr, sonntags um 18 Uhr und donnerstags um 19 Uhr. Wie es Tickets gibtz, steht auf der Homepage.