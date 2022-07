Hangsicherung und Wasserableitung

Ein Jahr nach dem Starkregen: Die Lage in Valley und Weyarn

Von: Christine Merk, Andreas Höger

Schutzmaterial vor Ort: An der Bergstraße in Oberdarching hat die Gemeinde Sandsäcke deponiert. Das Bild zeigt Bürgermeister Bernhard Schäfer (l.) und den Darchinger Feuerwehr-Kommandanten Bernhard Huber. © Thomas Plettenberg

Heute vor einem Jahr kam sintflutartiger Starkregen über den Landkreis Miesbach. Besonders heftig traf es Einwohner von Valley und Weyarn. Wie haben die Gemeinden reagiert?

Valley/Weyarn – Hagelkörner so groß wie Golfbälle, gefolgt von sintflutartigem Starkregen: Das Unwetter, das an diesem Dienstag vor einem Jahr im Landkreis-Norden niederging, setzte innerhalb weniger Minuten ganz Oberdarching unter Wasser. Ist der Ort heute besser geschützt? In diesem Sommer eher noch nicht, denn die Damm-Erhöhung des Rückhaltebeckens lässt weiter auf sich warten.

Wenn der Dorfbach kommt, zählt jede Minute. Als sich am Abend des 26. Juli 2021 – keine zwei Wochen nach der Flutkatastrophe mit vielen Todesopfern in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen – die Himmelsschleusen öffneten und das Wasser aus jeder Bodenritze quoll, stand der Ort schneller unter Wasser als jemals zuvor. Zehn Häuser liefen voll (darunter auch einige in Mitterdarching), zwei Öltanks schwammen auf. Vom Fentberg und umliegenden Wiesen drückte so viel Wasser nach, dass es bald knietief im Dorf stand.

„Überrascht, wie schnell das ging“

„Alle waren überrascht, wie schnell das damals alles ging“, sagt Bürgermeister Bernhard Schäfer (FWG). Ein Jahr nach der Flut, die einige Anwohner in finanzielle Probleme stürzte, hat die Gemeinde zumindest ein Zeichen gesetzt, dass sie nicht untätig ist: Am Bergweg steht jetzt eine kleine Holzschupf, die in zwei Gitterboxen Sandsäcke vor Ort bereithält. „Damit keine wertvolle Zeit verloren geht und man schnell reagieren kann“, erklärte Schäfer jetzt im Gemeinderat. „Eine Super-Idee“, fand Florian Frei (Grüne). Auch Josef Huber (Valleyer Liste) begrüßte das Sandsack-Hütterl: „Es wurde immer schnell brenzlig im Ort.“ Die Sandsäcke sind nicht versperrt, sollen aber laut Schäfer nur in Absprache mit der Feuerwehr benutzt werden. „Wir planen, weitere dieser Sandsack-Depots an neuralgischen Stellen zu platzieren“, kündigte der Rathauschef an.

So wichtig schnell verfügbare Sandsäcke auch sein mögen: Die Königslösung für das hochwassergeplagte Oberdarching (Schäfer: „unser Hotspot“) sind sie nicht. Dieser große Wurf, ein spürbarer Schutz weit vor dem Dorf, wäre die Dammerhöhung des bestehenden Rückhaltebeckens am Oberlauf des Dorfbachs. Seit Jahren wird geplant, immer wieder ist eine Warteschleife zu drehen. Jetzt aber sei Land in Sicht, sagt Schäfer. „Wir wollen heuer die Planungen abschließen und nächstes Jahr bauen.“ Um drei Meter soll der Damm erhöht werden; statt 3000 Kubikmeter Wasser können dann 25 000 Kubik zurückgehalten werden. Rund 670 000 Euro, abzüglich staatlicher Förderungen, will die Gemeinde ausgeben.

Die Wassermassen am 26. Juli 2021 in Darching (Gemeinde Valley). © Thomas Gaulke

Angedacht ist die Dammerhöhung schon seit 2014. Konkreter wurden die Pläne 2018, als das integrale Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept für die Gemeinde erarbeitet worden war. „Es braucht Gutachten, und die brauchen Zeit“, sagt Schäfer, „da sind dicke Bretter zu bohren.“ Die Standfestigkeit des Walls, die Bodenqualität, die naturschutzfachliche Auswirkung – all dies werde im Vorfeld geklärt, um das Genehmigungsverfahren möglichst zügig zu durchlaufen.

Bürgermeister sieht Eigenverantwortung

Vorerst aber muss sich die Gemeinde darauf beschränken, das Bett des Dorfbachs frei zu baggern. „Das wird die nächsten Tage passieren“, sagt Schäfer, „der Bach muss laufen.“ Eventuell müsse man auch Verrohrungen öffnen. „Wir werden uns das genau anschauen.“ Anders als die Nachbargemeinden Weyarn und Warngau hat Valley noch kein Sturzflut-Risikomanagement auf den Weg gebracht. „Wir haben ja unser Konzept von 2018“, sagt Schäfer, „wir überlegen noch, ob so ein zusätzliches Kataster sinnvoll ist für uns.“

Auch wenn es mittlerweile einige Vorwarn-Systeme gebe, „solche sehr lokalen Starkregen-Ereignisse lassen sich kaum gezielt vorhersagen“, glaubt der Bürgermeister. Die Gemeinde werde in Sachen Hochwasserschutz ihre Hausaufgaben erledigen. „Gefordert ist letztlich aber jeder Bürger, sich selbst gut zu schützen.“

Vom Starkregen am 26. Juli 2021 war auch Stürzlham (Gemeinde Weyarn) heftog betroffen. © Archiv tg

Weyarn arbeitet an Sturzflutrisiko-Management

Im Gemeindegebiet Weyarn waren vor einem Jahr viele Ortschaften von dem Unwetter im Landkreis mit am heftigsten betroffen. Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) zeigte im Gemeinderat zehn Tage später erschütternde Handy-Videos: Sturzfluten über Wiesen, zum Teil mehr als zehn Meter breit, Wasser, das aus Gullys und sogar aus einer Toilette sprudelte, und die Hauptstraße durch Weyarn, die einem reißenden Fluss glich. Von Gotzing bis Großseeham zog sich ein Strich durch die Gemeinde, wo „taubeneigroße Hagelkörner“ herunterkamen, beschrieb Wöhr das Szenario. Manchen Hausbesitzern habe der Hagel das Dach zerschlagen und das Wasser den Keller überflutet. Bei der Firma Fritzmeier drangen die Fluten in die Maschinenhalle ein, die Feuerwehr konnte knapp einen Millionenschaden verhindern. Die Mitarbeiter im Rathaus und die Gemeinderäte reagierten damals schnell.



Noch in jener Sitzung empfahl die Verwaltung als Sofortmaßnahme den Kauf von Stromaggregaten und Hochleistungspumpen sowie die Bewerbung um die Aufnahme in das bayerische „Sonderförderprogramm gegen Sturzfluten“. Die Gemeinderäte stimmten allem zu. Die Zusage für einen Förderbescheid ist vor wenigen Wochen bei der Gemeinde eingetroffen, berichtet Bürgermeister Wöhr auf Anfrage. Die Verwaltung erstelle momentan ein Leistungsverzeichnis, auf dessen Basis ein Gutachten ausgeschrieben wird. Maximal 200 000 Euro sind förderfähig, 25 Prozent davon muss die Gemeinde zahlen.

Hangsicherung und Wasserableitung

Unabhängig davon habe die Gemeinde Vorsorgemaßnahmen durchgeführt, sagt Wöhr. Am Köglberg in Holzolling etwa durch eine Hangsicherung, in Pienzenau durch zusätzliche Wasserableitungen. Nicht zuletzt hätten auch viele Bürger selbst etwas getan, um ihre Immobilien zu schützen. Wöhr: „Die Bevölkerung ist deutlich sensibler geworden.“