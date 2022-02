Einbruch in Oberdarching: Täter steigt zur Mittagszeit durch Fenster ein

Von: Jonas Napiletzki

Der Täter stieg bei einem Einbruch in Oberdarching über ein Erdgeschossfenster ein (Symbolbild). © MM-Archiv

In Oberdarching ist in ein Einfamilienhaus in Ortsrandlage ein noch unbekannter Einbrecher eingestiegen. Er hatte sich über ein Erdgeschossfenster Zutritt verschafft.

Oberdarching - Zur Mittagszeit zwischen 11 und 14.30 Uhr ist am Donnerstag, 3. Februar, ein noch Unbekannter in ein Einfamilienhaus in Oberdarching (Gemeinde Valley) eingebrochen. Der Täter stieg in das Haus in Ortsrandlage über ein Erdgeschossfenster ein, berichtet ein Sprecher der Polizeiinspektion Holzkirchen.

Einbruch: Bewohner zum Tatzeitpunkt außer Haus

Zum Zeitpunkt des Einbruchs seien die Bewohner nicht im Haus gewesen. Mitgenommen hat der Einbrecher laut Polizeiangaben Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe. Die Beamten gehen davon aus, dass der unbekannte Täter durch andere Personen beim Einbruch gestört wurde und daher vorzeitig flüchtete.

Die Polizei bittet nun Zeugen, denen vor oder im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Einfamilienhauses aufgefallen sind, sich unter Telefon 0 80 24 / 90 74-0 zu melden. Welches Haus respektive welche Straße betroffen war, gibt die Polizei allerdings nicht bekannt.

Polizei gibt Tipps zur Prävention von Einbrüchen

Informationen, wie das Zuhause einbruchssicher gestaltet werden kann, um Einbrüchen vorzubeugen, gibt es unter anderem bei der Kriminalpolizeistation Miesbach oder im Internet unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch.

Die Holzkirchner Beamten empfehlen vorab, auf Einbruchsschutz durch Nachbarschaftshilfe zu setzen. „Aufmerksame Nachbarn machen es Einbrechern schwer.“

