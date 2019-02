Einfach g’miatlich: Das steckt hinter dem Vis-a-vis-Café

Am Montag „eröffnen“ fünf Damen aus Unterdarching das Vis-a-vis-Café. Sie servieren Kaffee, Kuchen und Gemütlichkeit. Doch der Name täuscht, dahinter steckt kein klassisches Café.

Unterdarching – Den entscheidenden Impuls hat Sabine Rummel aus den USA importiert. Auf einer Reise durch die Vereinigten Staaten machte sie Halt in einem kleinen Ort; um die 3500 Einwohner, also etwa so groß wie ihre Heimatgemeinde Valley. Jeden Montag wird für 500 Leute gekocht. Kostenlos. Wer will, isst mit, unterhält sich mit den anderen. „Das hat mir imponiert“, sagt Rummel. So sehr, dass sie den Grundgedanken nach Oberbayern importiert hat. Denn: „Was die können, können wir auch.“

„Wir“, das sind Sabine Rummel und ihre vier Mitstreiterinnen, die das Vis-a-vis-Café in Unterdarching organisieren, das am Montag im Pfarrhof erstmals seine Türen öffnet. Freilich ist es kein klassisches Café mit Speisekarte, Bedienungen und Rechnung. Das Vis-a-vis-Café soll ein monatlicher Treffpunkt werden, bei dem jeder vorbeischauen kann. Wirklich jeder, betont Rummel, die in der Pfarrei als Mesnerin arbeitet: „Es richtet sich nicht nur an ältere Menschen.“ Es gehe darum, die Dorfgemeinschaft zusammenzubringen. Unabhängig von Alter und Konfession.

Denn daran fehle es in Darching. „Im Dorf ist zu wenig für die Allgemeinheit geboten“, sagt Rummel. Klar, da sind die Sportvereine oder die Musikgruppen. „Aber wir haben keine Begegnungsstätte einfach zum Ratschen.“ Diese Lücke soll das Vis-a-vis-Café schließen.

Die Idee dazu, sagt Rummel, schwelt seit Jahren. Der US-Trip entzündete sie nur. Anders als das amerikanische Pendant will man in Unterdarching kleiner starten. „Einfach g’miatlich“ soll’s sein. Eine Hommage an weniger hektische Zeiten. „So wie früher, als auf einem Bankerl vor der Haustür noch Zeit für einen Ratsch war“, sagt Rummel. Daran angelehnt ist auch der Name des Cafés, Vis-a-vis: sich gegenüber sitzen.

Im Pfarrhof sitzen sich die Gäste des Cafés bei Kaffe und Kuchen am Montag erstmals gegenüber. Die Verpflegung ist, wie bei jedem weiteren Treffen, kostenlos. Zur Premiere backen die Organisatorinnen noch selbst. Sollte sich künftig niemand finden, der für die Treffen etwas spendiert, kaufe man die Kuchen, sagt Rummel. Die Pfarrei bezuschusst das Café. „Je nach Bedarf“, sagt Pfarrverbandsleiter Pater Michael. Überreden musste ihn Rummel nicht. Er sei sofort von der Idee überzeugt gewesen. „Ich bin für alles dankbar, was in unseren Pfarreien neu entsteht“, sagt er. Das Café zeige, „dass die Kirche mehr ist als nur der Ort Kirche“.

Damit der Veranstaltungsort, der Pfarrhof, auch angemessen dekoriert ist, haben Rummel und Co. schon Kaffee-Geschirr im Ort gesammelt. Was fehlt, seien Tischdecken und Vorhänge. „Die müssen auch nicht zusammenpassen“, sagt Rummel. Eines sollen sie sein: einfach g’miatlich.

fp

Vis-a-vis-Café

Das erste Treffen findet am Montag, 4. Februar, ab 14.30 Uhr im Pfarrhof in Unterdarching statt, ab dann immer am ersten Montag im Monat zur gleichen Zeit. Für den Fahrdienst kann man sich im Pfarrbüro anmelden unter z 0 80 24 / 72 51.