Elfjähriger aus Valley beantwortet bei „Checker Tobi“ Fragen rund um den Mond

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Weltraum-Fan aus Valley: Johannes Casimir Gevers (11) ist in dem Podcast „CheckPod“ in der ARD-Audiothek zu hören. © Thomas Plettenberg

Kindgerecht, lustig und lehrreich: Der Podcast „CheckPod“ ist das Audio-Format zur bekannten Kinderwissenssendung „Checker Tobi“ im Kika und im Ersten. Ein junger Valleyer beantwortet in der jüngsten Folge Fragen zum Mond.

Valley – In jeder Folge nimmt Moderator Tobias Krell zusammen mit einem Kind spannende Themen in den Fokus. Nach mehrmonatiger Winterpause gibt es ab sofort wieder jede Woche eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Für den Auftakt war ein junger Valleyer im Tonstudio: Der Gymnasiast Johannes Casimir Gevers (11) beantwortet mit Checker Tobi Fragen zum Mond.

Johannes, wie kam es zu Deiner Teilnahme?

Ich höre den CheckPod sehr gern und kenne alle Folgen. Irgendwann dachte ich: Ich will mal wissen, wie es da eigentlich aussieht. Und ob es Checky, die schlaue Datenbank wirklich gibt. Also habe ich mich beworben.

Wie lief die Aufnahme ab?

Also das Gebäude war ein Flachbau in einem Hinterhof. Drinnen waren Stühle für die Eltern. Und ein Tisch mit Süßigkeiten und gesunden Snacks, denn die Aufnahme dauert ja ungefähr eine Stunde. Über eine Wendeltreppe aus Metall ging es nach unten. Dort saßen Tobi und ich dann in getrennten Tonstudios, aber wir konnten uns durch eine Glasscheibe sehen. Wir mussten getrennt sitzen, damit man in Tobis Mikro nicht hört, wenn ich spreche – und umgekehrt.

Warst Du aufgeregt?

Anfangs schon. Ich dachte: Hoffentlich verspreche ich mich nicht zu oft, sonst müssen wir das immer wieder neu aufnehmen. Aber so ist das gar nicht. Die Versprecher werden hinterher rausgeschnitten. Es hat mir richtig Spaß gemacht.

Was war Deine Aufgabe?

Ich habe die Fragen mitgebracht. Zum Beispiel: Was wäre, wenn es den Mond nicht gäbe? Können wir irgendwann auf dem Mond leben? Ein Wissenschaftler und Checky, die schlaue Datenbank haben die Fragen dann letztendlich beantwortet. Davor durfte ich auf die Fragen antworten. Ich musste nur aufpassen, dass ich dabei nicht zu viel verrate. Deshalb habe ich vor der Aufnahme mit dem Regisseur ein Manuskript erarbeitet. Daran habe ich mich während der Aufnahme orientiert.

Was wäre denn, wenn es den Mond nicht gäbe?

Die Erdachse würde sich neigen. Es wäre dann bei uns tropischer. Oder arktischer, je nachdem, wohin sich die Erdachse neigen würde. Außerdem könnten sich die Insekten dann nicht mehr orientieren. Sie haben es eh schon ziemlich schwer, weil der Mensch so viel Licht verursacht, dass sie ganz irritiert sind.

Warum interessiert Du Dich so für den Mond?

Der Mond selbst interessiert mich gar nicht so sehr. Aber das Weltall interessiert mich extrem. Man muss sich nur mal vorstellen, wie lange man bräuchte, um von der Erde zum nächstgelegenen Stern zu fliegen. Das würde selbst mit Lichtgeschwindigkeit viereinhalb Jahre dauern! Mal ganz abgesehen davon, dass sich das Universum ausdehnt. Ich finde auch Galaxien spannend, schwarze Löcher und weiße Löcher.

Weiße Löcher?

Ja, es gibt Vermutungen. Manche – zum Beispiel Albert Einstein – vermuten, dass weiße Löcher das Gegenteil von schwarzen Löchern sind. Würde man von einem schwarzen Loch eingesaugt werden, würde man wohl an einem anderen Punkt der Galaxie durch ein weißes Loch wieder rauskommen. So wie schwarze Löcher alles in ihrer Nähe einsaugen, lassen weiße Löcher nichts durch.

Woher weißt Du das alles?

Ich habe sehr sehr sehr viel „Was-ist-was?“-Podcasts gehört. Jede Folge mindestens drei Mal. Ich habe mit den Podcasts mehr gelernt, als in meiner ganzen Schulzeit.

Willst Du später mal Astrophysiker werden?

Ja, das würde ich gern, wenn meine Mathe-Noten besser wären. Ich habe mich jetzt extra weiter nach vorn gesetzt. Damit ich nicht so viel ratsche. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, Moderator zu werden, wie Checker Tobi. Was der schon für coole Sachen erlebt hat! Er war in Indien, Australien und Grönland. Beim Tauchen und beim Bungee-Jumpen.

Wie war es, Dich selbst in dem Podcast zu hören?

Ich habe ihn noch nicht gehört. Ich bin schon gespannt wie ein Schnitzel!