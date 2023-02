Fehlender Lärmschutz an A8: Gemeinderat Valley übt Kritik

Von: Christine Merk

An der A8 bei Valley (Im Bild Unterdarching) haben viele Anwohner seit 2009 Anspruch auf Lärmschutz - doch seine Umsetzung hakt am Wasserschutz für die Stadtwerke München. © Thomas Plettenberg

Die jüngste Runde zum Thema Lärmschutz an der A8 in Valley verlief für den Gemeinderat Valley unbefriedigend. Nun wurde wieder der Ruf nach juristischen Schritten laut.

Valley – Nach der jüngsten Runde zum Thema Lärmschutz an der A 8 (wir berichteten) ist der Unmut im Gemeinderat Valley groß. Das wurde deutlich in der jüngsten Sitzung, als Bürgermeister Bernhard Schäfer (FWG) von den Ergebnissen berichtete und sich anschließend eine Diskussion entspann. Wieder mal wurde die Forderung laut, dass die Gemeinde aktiv den juristischen Weg beschreiten könnte; bisher hat aber keine Fraktion diese Möglichkeit in einen konkreten Antrag gefasst.

„Das Treffen war relativ ernüchternd“, hatte Schäfer eingangs erklärt. Es sei „sehr schwierig“, mit den Stadtwerken München zusammenzuarbeiten. „Sie machen mit, aber nur das, was sie müssen.“ Schäfer kam dabei auch auf den achtstreifigen Ausbau der A8 zu sprechen, von dem der Bereich Valley ausgenommen sein soll. Es sei nicht erklärbar, dass so eine Engstelle geschaffen werde, die zu einer zusätzlichen Verkehrsgefährdung führe. „Von einer zukunftsorientierten Verkehrsplanung ist hier nicht zu sprechen“, kritisierte der Bürgermeister.

Verzögerung inakzeptabel, findet Bürgermeister

Es sei inakzeptabel, dass die Umsetzung „auf den Sankt-Nimmerleins-Tag“ verzögert werde. Wie berichtet, kann der Bau im weniger kritischen Streckenabschnitt sicher nicht vor 2026 beginnen. Diese Aussicht bezeichnete Schäfer als „nicht erfreulich“. „Aber wir können uns zumindest daran orientieren.“ Die Gemeinderäte forderte er auf, weiter „sämtliche politischen Kanäle“ zu bespielen. „Nur so geht’s.“

Deutliche Worte fanden Claudia Zimmer (Valleyer Liste) und Angela Falkenhahn (SPD) für den Zeitpunkt dieser Runde. „Das ist für mich ein typischer Fall von Wahlkampfauftakt“, sagte Zimmer. Falkenhahn gab ihr Recht. Immer wenn Wahlkampf sei, wäre der Lärmschutz wieder Thema. Zimmer vermisste zudem, dass man sich innerhalb der Gemeinde mal wieder an einen Runden Tisch setze und frage: „Was wollen wir eigentlich?“ Selbst wenn die großen Maßnahmen wie Wände und Wälle noch nicht kommen, würden nicht mal „Kleinigkeiten“ wie die Lärm erzeugenden Fugen auf der Fahrbahn angepackt, kritisierte sie; das habe mit den Stadtwerken nichts zu tun.

„Zeit für Kaffeetrinken ist vorbei“

Flüsterasphalt als schnell umsetzbare Maßnahme brachte Paul Hechenthaler (FWG) ins Gespräch. „Nachdem jetzt klar ist, dass der vierspurige Ausbau nicht kommt, kann das keine Ausrede mehr sein.“ Florian Frei (Grüne) forderte nicht zum ersten Mal eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Bei anderen Gemeinden an der Autobahn im Münchner Süden funktioniere das ja auch, sagte er. „Da könnten wir als Gemeinde richtig Druck machen.“

Josef Klaus (CSU) stellte nicht zum ersten Mal die Möglichkeit zur Diskussion, einen Rechtsanwalt einzuschalten. „Warum werden wir als Gemeinde nicht aktiv?“, fragte er. „Die Zeit für politisches Kaffeetrinken ist vorbei“, fand er. „Auch der Bund kann verklagt werden, wenn nichts vorwärtsgeht.“ Eine Entscheidung, ob die Gemeinde diesen Weg verfolgen will, fiel – zumindest in der öffentlichen Sitzung – nicht.