FFH-Gebiet: Bauern und Behörden streiten

Das FFH-Gebiet im Überblick: Die Behörden hatten Karten an die Wand des Spiralschachts gepinnt, die zeigen, wo im Mangfalltal welche Lebensraumtypen liegen und wo etwa das Große Mausohr, eine Fledermaus, lebt. © TP

Das Mangfalltal ist seit rund 20 Jahren ein Flora-Fauna-Habitat-Gebiet. Einen Plan zur Erhaltung seiner Tier- und Pflanzenwelt gab es bislang aber nicht. Gestern haben die zuständigen Behörden einen Entwurf präsentiert – und den Unmut betroffener Grundeigentümer zu spüren bekommen.

Thalham – Bayerische Forstverwaltung und die Regierung von Oberbayern haben mächtig Personal aufgeboten, um beim Runden Tisch am Spiralschacht Thalham Grundstückeigentümern und Naturschutzverbänden den Entwurf des Management-Plans vorzustellen: Mehr als zehn Repräsentanten verschiedener Behörden sind da – vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) über die Höheren und Unteren Naturschutzbehörden bis hin zur Fischereifachberatung des Bezirks Oberbayern. Vielleicht hatte die Verwaltung schon geahnt, dass es die Argumente vieler braucht, um den Sorgen der Grundbesitzer zu begegnen. Ist es doch erklärtes Ziel des Runden Tisches, Konflikte zu identifizieren und zu lösen.

Zunächst ist die Stimmung noch harmonisch. Agnes Wagner von der Höheren Naturschutzbehörde erklärt, dass der Plan aus drei Teilen besteht. Der erste beschreibt den Ist-Zustand des 1300 Hektar großen Flora-Fauna-Habitat-Gebiets (FFH-Gebiet) „Mangfalltal“, das entlang der Mangfall größtenteils im Kreis Miesbach liegt mit einem kleinen nordöstlichen Ausläufer im Kreis Rosenheim. Der zweite Teil umfasst die Maßnahmen, mit denen dieser Ist-Zustand erhalten oder verbessert werden kann. Der dritte Teil besteht aus Karten zum Gebiet.

Korbinian Wolf vom AELF dankt den Grundbesitzern, deren Wirtschaftsweise es zu verdanken sei, dass das Gebiet in einem so guten Zustand sei. Anschließend erklären Experten die verschiedenen Lebensraumtypen des FFH-Gebiets, die alle in gutem bis sehr gutem Zustand seien. Etwa die Flachland-Mähwiesen zwischen Einhaus und Reisacher Wasserschloss, wo Wiesenmargerite und weißer Safran wachsen. Hier sind nur sechs Prozent der Fläche in ungünstigem Zustand. Oder die Pfeifengraswiesen ums Wasserschloss, wo die Trollblume gedeiht. Hier sind nur zehn Prozent in ungünstigem Zustand.

Den Großteil des Gebietes macht mit 1100 Hektar der Wald aus. Doch noch bevor Stefan Gatter vom AELF den Zustand von Waldmeister-Buchenwälder und Orchideen-Kalkbuchenwälder (günstiger Zustand, leidet aber unter fehlendem Totholz, Wildverbiss und Japan-Knöterich) beschreiben kann, wird der Unmut einiger Grundbesitzer laut. Sie ärgern sich, dass sie erst jetzt, wo ein konkreter Entwurf vorliegt, von dem Plan erfahren: Zur Auftaktveranstaltung und zu Begehungen vor Corona waren sie nicht eingeladen worden. „Ihr lauft’s da ohne unser Wissen in unseren Wäldern und Wiesen herum! Das ist nicht akzeptabel!“, kritisiert etwa Josef Huber, Kreisobmann des Bauernverbandes. Gatter rechtfertigt sich: der Rechnungshof habe vor der Pandemie keine postalischen Einladungen erlaubt, wenn mehr als 100 Eigentümer betroffen seien. Man habe deshalb „ortsüblich“ über die Presse informiert.

Außerdem fürchten die Eigentümer Einschränkungen bei der Bewirtschaftung. Gatter beruhigt: „Die Maßnahmen stellen nur Empfehlungen dar.“ Letztlich gibt er aber zu, dass das sogenannte Verschlechterungsverbot Auswirkungen haben könnte. Damit werden die Land- und Forstwirte wohl leben müssen: „Ihr könnt schon schimpfen“, sagt Robert Wiechmann von der Forstverwaltung – und wird laut: „aber es ist sinnlos und absolute Zeitverschwendung! Weil es sich um geltendes EU-Recht handelt!“

