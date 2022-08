An helllichtem Tag: Freche Diebe flexen Katalysator von geparktem Golf

Am Bahnhof Kreuzstraße

Diese Diebe sind Profis mit der Flex: Am Bahnhof Kreuzstraße (Gemeinde Valley) schnitten Unbekannte den Katalysator eines VW Golf ab. Mit dieser ungewöhnlichen Beute lässt sich gutes Geld verdienen.

Valley - Das Auto machte plötzlich laute Geräusche, da fuhr eine 30-jährige Frau aus Feldkirchen-Westerham (Landkreis Rosenheim) vorsichtshalber in die Werkstatt. Dort eröffnete man ihr, dass der Katalysator ihres Golfs verschwunden ist. Sauber abgeflext. Die Diebe müssen nach Angaben der Polizei am Dienstag (16. August) zugeschlagen haben, als der VW Golf am Parkplatz des Bahnhofs Kreuzstraße (Gemeinde Valley) abgestellt war.

Wie die Holzkirchner Polizei mitteilt, hatte die Frau aus Feldkirchen-Westerham ihren Golf am Dienstag gegen 11.45 Uhr am Bahnhof Kreuzstraße abgestellt. Gegen 17.45 Uhr kam sie zurück und fuhr los. Aufgrund des lauten Fahrgeräusches steuerte die Frau aus Feldkirchen-Westerham direkt eine Werkstatt an, wo die Ursache schnell gefunden war: Der Katalysator fehlte.

Laut Polizei wurde der Schadstofffilter vermutlich mittels einer Flex entfernt und entwendet. Der Beuteschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Wer hat am Dienstag Verdächtiges am Bahnhof Kreuzstraße beobachtet? Gibt es womöglich weitere Geschädigte? Sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Nummer 08024/90740 entgegen.

Dass Katalysatoren wie hier in Kreuzstraße an helllichtem Tag dreist von geparkten Autos geschnitten werden, liegt an deren „inneren Werten“. Wie der ADAC mitteilt, enthalten Katalysatoren kleinste Mengen der Edelmetalle Palladium, Platin und Rhodium. Da diese Edelmetalle sehr teuer sind und die Rohstoffpreise stark angestiegen sind, lohnt sich das Recycling eines Katalysators, der bis zu fünf Gramm der Edelmetalle enthält. Ein gebrauchter Katalysator ist Schrotthändlern oft mehrere hundert Euro wert.

Der Diebstahl in Kreuzstraße ist heuer nicht der erste Fall dieser Art in der Region. Bereits am 28. Februar wurde auf dem Bahnhofsparkplatz in Otterfing ein VW Lupo um seinen „Kat“ erleichtert.