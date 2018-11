Die Gallier aus Grub: Anwohner wehren sich gegen Pläne der Gemeinde - und ernten Unverständnis

Einige Anwohner im Valleyer Ortsteil Grub leisten Widerstand gegen die Pläne der Gemeinde. Zum Unverständnis des Gemeinderats. Der lehnte den Antrag der Gruber ab.

Valley – Wir befinden uns im Jahre 2018. Der Ortskern von Grub soll einen Bebauungsplan verpasst bekommen. Der ganze Ortskern? Nein! Einige Anwohner leisten dem Vorhaben der Gemeinde Widerstand. Vergeblich.

Gut, ganz so vehement, wie das gallische Dorf in den Asterix-Comics gegen die Besatzung der Römer rebelliert, sträuben sich die Gruber nicht. Aber der Bebauungsplan, den die Gemeinde wie berichtet für einen Teil des Ortsteils erlassen will, passt ihnen dennoch so gar nicht. Statt eines Zaubertranks setzten sie auf eine von einem Ingenieurbüro formulierte Stellungnahme, in der sie eine Befreiung von den Festsetzungen des B-Plans fordern. Das Schreiben wurde nun im Gemeinderat verlesen – und erntete reihum Unverständnis.

Erklären kann sich das Gremium die Abneigung nämlich nicht. „Was ist denn der Nachteil? Warum wollen die raus?“, fragte Bürgermeister Andreas Hallmannsecker (FW). Ziel der Gemeinde sei schließlich, künftige Bauvorhaben genauer regulieren zu können. Die gut zehn Anlieger, die sich zu Wort meldeten, hätten aber alle schon gebaut, sagt Hallmannsecker. „Das Ansinnen verstehe ich auch nicht“, pflichtete ihm der von der Gemeinde beauftragte Architekt bei.

Über die Gründe der erhofften Befreiung kann Hallmannsecker – trotz Stellungnahme – nur mutmaßen. „Vielleicht meinen sie, sie haben so mehr Freiheiten.“ Sicherlich bringe so ein Bebauungsplan „die ein oder andere Einschränkung“ mit sich, doch der Gemeinde gehe es vor allem darum, Wildwuchs zu verhindern und eine geordnete Entwicklung im Bereich Dorfstraße, Hofbreite und Teufelsgrabenweg zu gewährleisten.

Beim Gemeinderat kam das Ansinnen jedenfalls nicht gut an. „Wir nehmen viel Geld in die Hand und stecken da viel Zeit rein, damit keine Investoren einhaken können, und jetzt kommen die mit sowas“, polterte Josef Huber (Valleyer Liste). Wenn man sich darauf jetzt einlasse, „wäre das ganze Vorhaben zum Scheitern verurteilt“. Das Gremium entschied mehrheitlich, keine Befreiungen zu erteilen.

Über punktuelle Befreiungen muss der Gemeinderat wohl künftig dennoch befinden. Bei der Überprüfung des Ortsteils durch den Architekten sind laut Hallmannsecker „ein paar Bauten“ aufgefallen, „die nicht der Bauordnung entsprechen“. Der Gemeinde bleibe nichts anderes übrig, als das zu beanstanden. „Bei Bausünden müssen wir tätig werden“, sagte der Rathauschef. Statt Tabula rasa, sprich: Abriss oder Ähnliches, setzt er aber auf Dialog. „Wir müssen klären, warum es ist, wie es ist“, sagte Hallmannsecker. Den Betroffenen stellt er daher auch „punktuelle Befreiungen“ vom B-Plan in Aussicht.