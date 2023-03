Gemeinde Valley ermöglicht Mehrfamilienhäuser in Gewerbegebiet

Von: Christine Merk, Jonas Napiletzki

Nun ein Mischgebiet: Im bisherigen Gewerbegebiet 2 am Marschallfeld in Oberlaindern dürfen künftig auch Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen entstehen. © Archiv Thomas Plettenberg

Die Gemeinde Valley ändert die Devise: Aus dem Gewerbegebiet Am Marschallfeld in Oberlaindern wird ein Mischgebiet. Das ebnet mehr Wohnnutzung den Weg.

Valley – Wohngebiet, Gewerbegebiet, Mischgebiet – unter anderem nach diesen Unterscheidungen wird festgelegt, was wo gebaut werden darf. Der Gemeinderat Valley hatte das Thema nun auf der Tagesordnung, im Fokus stand erneut der Bebauungsplan „Am Marschallfeld“ in Oberlaindern. Wichtigstes Ergebnis der Beratungen: Das bisherige Gewerbegebiet 2 wird zum Mischgebiet. Auslöser war ein Antrag auf Nutzungsänderung, den das Gremium schon im Jahr 2020 auf dem Tisch hatte. Seither hat sich in der Sache einiges getan.

„Wohnungen werden ja dringend benötigt“

Architekt Gerhard Krogoll erläuterte in der Sitzung die Details – er hatte bereits einen Vorschlag erarbeitet. Das Gewerbegebiet 2 solle in eine Mischgebiet umgewandelt werden. „Dann sind dort Mehrfamilienhäuser möglich, auch mit Eigentumswohnungen.“ Mit einem Zusatz könnte die Gemeinde aber Wohnnutzung im Erdgeschoss ausschließen. So bleibe der „Gewerbecharakter“ des Gebietes wenigstens etwas erhalten, begründete Krogoll. Ausnahmen können im Einzelfall genehmigt werden, der Bestand ist geschützt.

Die Gemeinderäte fanden es grundsätzlich gut, dass Wohnungen erlaubt sind, auch wenn sie nicht einem Gewerbe zugeordnet sind. „Wohnungen werden ja dringend benötigt“, sagte Angela Falkenhahn (SPD). „Sie stören nicht“, fand Paul Hechenthaler (FWG). Im benachbarten Gewerbegebiet 1 gilt auch künftig, dass Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und -leiter ausnahmsweise zugelassen werden können, wenn sie in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.

Künftig zwei Wohneinheiten pro Doppelhaushälfte erlaubt

Über eine weitere Änderung im Wohngebiet des Bebauungsplan dürften sich Besitzer eines Doppelhauses freuen. Bisher waren pro Gebäude zwei Wohneinheiten erlaubt, in Doppelhäusern sind künftig zwei Wohneinheiten pro Haushälfte erlaubt. Das sei im Sinne der Nachverdichtung lobte Hechenthaler. „Es soll ja möglich sein, dass mehr Generationen in einem Haus wohnen.“

Die nun gefallene Entscheidung war Ende 2020 noch nicht absehbar. Ein Bauwerber hatte vor gut zwei Jahren eine Nutzungsänderung für seine Immobilie beantragt, um ein Betriebsgebäude mit Wohnungen, die dem Gewerbe darin zugeordnet sind, in ein Mehrfamilienhaus ohne gewerbliche Nutzung umzuwandeln. Der Gemeinderat hatte das abgelehnt, nachdem Krogoll einer Einschätzung des Landratsamts widersprochen hatte, nach der es sich am Marschallfeld bereits damals um ein Mischgebiet handeln sollte. „Im Falle einer Genehmigung durch das Landratsamt müsste die Gemeinde Klage gegenüber dem Freistaat Bayern erheben“, hatte der Architekt erklärt.

Abgelehnter Antrag muss neu geprüft werden

Mittlerweile hat sich die Sicht auf die Dinge geändert, wie aus dem Rathaus der Gemeinde Valley zu erfahren ist. Tatsächlich sei das Gebiet Marschallfeld 2 zur Zeit des ersten Antrags auf Nutzungsänderung im Bebauungsplan noch als Gewerbegebiet festgesetzt gewesen – womit das geplante Vorhaben nicht zulässig gewesen sei, erinnert eine Bauamtsmitarbeiterin auf Nachfrage. Allerdings habe das Landratsamt die Gemeinde Valley darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan wegen fehlerhaften Festsetzungen nicht zulässig sei. Die Gemeinde habe daraufhin eine Veränderungssperre erlassen, weshalb das Landratsamt das gemeindliche Einvernehmen für den konkreten Antrag auf Nutzungsänderung zunächst nicht ersetzen konnte. Seither würde der Bauantrag ruhen. „Er ist immer noch offen.“ Nun müsse geprüft werden, ob der Antrag dem neuen Bebauungsplan entspricht. Wohnnutzung im Erdgeschoss sei im Bestand weiterhin möglich, bei neuen Anträgen aber nicht.

Anfängliche generelle Bedenken, das Gewerbegebiet 2 wegen lärmintensiveren Betrieben im benachbarten Gewerbegebiet 1 in ein Mischgebiet umzuwandeln, haben sich laut der Mitarbeiterin zerschlagen. Der Gemeinderat hatte unter anderem Schadensersatzansprüche wegen des Immissionsschutzes befürchtet und sich deshalb zunächst gegen die Einstufung als Mischgebiet ausgesprochen. Die Bedenken hätten sich nach Auskunft der zuständigen Stelle am Landratsamt jedoch als unbegründet herausgestellt, erklärt das Bauamt. Somit stand der nun erfolgten Umwandlung nichts mehr im Weg.