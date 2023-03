Goldschakal stirbt bei Überqueren der Autobahn

Von: Andreas Höger

Erstmals jetzt auch im Landkreis Miesbach nachgewiesen: Goldschakale erobern sich immer mehr Gebiete in Bayern (Symbolbild). © dpa / Manfred Bogumil

Es war ein trauriger Anlass, aber auch ein eindeutiger Beweis: Ein Goldschakal wurde am Mittwoch (8. März) auf der A 8 bei Valley überfahren und getötet. Damit steht fest: „Canis aureus“ hat den Landkreis Miesbach entdeckt.

Valley – Das junge Weibchen war vermutlich sofort tot. Zwischen den Anschlussstellen Holzkirchen und Weyarn erlaubt die Autobahn, zumal gegen 2.30 Uhr nachts, hohe Geschwindigkeiten. Es gab einen Schlag, der Autofahrer hielt an. Er besah sich den Schaden am Wagen und ärgerte sich, dürfte aber kaum geahnt haben, dass er hier, in den frühen Morgenstunden des 8. März 2023, eine kleine Sensation zur Strecke gebracht hatte.

Denn das fuchsähnliche Tier, das hier auf der A 8 den Tod gefunden hatte, war gar kein Fuchs. „Es ist zweifelsfrei ein Goldschakal“, sagt Polizeihauptkommissar Matthias Büch, Jagd-Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Holzkirchen, der sich den Kadaver genau besehen hat. Es wäre der erste verlässliche Nachweis, dass „canis aureus“ das Miesbacher Land entdeckt hat. „Mir ist kein anderer Fall aus dem Landkreis bekannt“, sagt Büch.

Goldschakale stammen ursprünglich aus Asien, Indien und dem Nahen Osten. In Europa sind sie erst in jüngerer Zeit heimisch geworden, ihr Kernverbreitungsgebiet ist der Balkan. Mittlerweile fühlen sich die einzigen Schakale Europas sogar hoch im Norden, in Skandinavien, sehr wohl.

Wie das Landesamt für Umwelt (LfU) auf Anfrage mitteilt, kam es erst 2012 zu einem ersten Nachweis in Bayern; bis heute sind insgesamt 23 unbestätigte und 17 sicheren Nachweise registriert, darunter ein bestätigter Nutztierriss. Die Meldungen stammen überwiegend aus Oberbayern. Ende April 2022 wurden dem LfU vier tote Lämmer aus dem Landkreis Weilheim-Schongau gemeldet, die eindeutig einem Goldschakal zuzuordnen waren.

„Von Weitem sind die Schakale leicht mit großen Füchsen zu verwechseln“, sagt Büch. Doch der Schein trügt: „Canis aureus“ ist eine eng mit dem Wolf verwandte Hundeart. „Am Kopf sieht man, dass es mehr ein Wolf als ein Fuchs ist“, sagt Büch. Unterscheidungsmerkmale sind zudem die Hochbeinigkeit und der kurze Schwanz („Lunte“). Was Lebensraum und Beute anbelangt, teilen die nachtaktiven Schakale ihre Ansprüche allerdings tatsächlich eher mit Füchsen; jagen sie im Familienverbund, können sie laut Büch durchaus auch Schafen gefährlich werden.

„Goldschakale sind oft als Paare unterwegs“, sagt Büch, „wo ein Tier ist, ist wahrscheinlich auch ein zweites.“ Die junge Fähe kam in jener Nacht aus dem Bereich Unterlaindern und wollte die Autobahn in Richtung Valley überqueren.

Das tote Tier wird laut LfU nicht weiter untersucht. „Die Verbreitung des Goldschakals wird weder in Bayern noch bundesweit durch ein gezieltes Monitoring begleitet“, erklärte ein LfU-Sprecher auf Anfrage. Nach nationalem Recht unterliegen die Tiere, die anders als Bär oder Wolf nicht zu den „großen Beutegreifern“ zählen, keinem ausdrücklichen Schutz. Andererseits sind sie im Bundesjagdgesetz auch nicht als „jagdbares Wild“ gelistet. „Da es sich bei dem Goldschakal hierzulande um eine neue Art handelt, müssen Regelungen für einen Umgang mit dem Goldschakal erst erarbeitet werden“, betont der LfU-Sprecher, „das schließt die Frage einer Aufnahme in das Bayerische Jagdrecht ein.“