Grandiose Musik und neue Erkenntnisse

Die Musica di Baviera unter Leitung von Sixtus Lampl führten am Montag in der Zollingerhalle Franz Xaver Brixis Missa solemnis auf. © Max Kalup

Mit einem Jahr Verzögerung gelangte die Missa solemnis von Franz Xaver Brixi nun in Valley zur Wiederaufführung. Nicht allein das prächtige Werk ließ beim Weihnachtskonzert am Orgelzentrum aufhorchen.

Valley – Prachtvolle Musik zum Fest erklang am Zweiten Weihnachtsfeiertag in der Zollingerhalle des Valleyer Orgelzentrums. Dabei ließ nicht nur die Wiederaufführung der Missa solemnis von Franz Xaver Brixi, ehedem Prager Domkapellmeister, aufhorchen.

Man kennt Sixtus Lampl voller Elan und Enthusiasmus, wenn er zu Konzerten lädt. Diesmal strahlte er noch mehr als gewöhnlich und freute sich diebisch, im Anschluss an die unter seiner Leitung mit Solisten, Chor und Orchester der Musica di Baviera dargebotene Missa solemnis in C Brixis eine Neuigkeit verkünden zu können. „Jetzt dürfen Sie etwas erfahren, was noch niemand weiß, nicht mal das Ensemble“, strahlte Lampl und erzählte zum Abschluss eines ergreifenden Konzertnachmittags in der ausverkauften Zollingerhalle: „Gestern Abend um 21.30 Uhr habe ich im Verzeichnis der Musikalien des Klosters Weyarn entdeckt, dass genau diese Messe enthalten ist.“ Nicht nur das. Sie sei auch damals dort schon aufgeführt worden.

Enthalten in den Musikalien des Klosters Weyarn

Das ist umso erstaunlicher, als zu Zeiten der Säkularisation diese feierlichen Messen radikal vernichtet wurden. Weil der Abbruch großer Klöster wie Weyarn oder Tegernsee damals ohne schweres Gerät technisch zu aufwendig gewesen wäre, sei 1803 symbolisch das geistige und kulturelle Erbe möglichst weitgehend zerstört worden, führte Lampl aus. Dass das in Weyarn nicht mit der von Staatsreformer Maximilian von Montgelas geforderten Gründlichkeit geschah, mag am klirrend kalten Wetter gelegen haben, das die Inspektoren damals vom Gang in den eisigen Speicher abhielt. So übersahen sie den Schrank, in dem auch diese Missa solemnis aufbewahrt wurde.

Ehe Brixis Werk nach 1756 nun erstmals wieder aufgeführt wurde, schickte Lampl „ein paar Zahlen“ voraus. 1134 Takte umfasse das Werk, das er in imponierend großen Notenbögen vor sich ausgebreitet hatte. Bei elf Systemen von Sängern und Instrumenten seien das zusammen 12 474 und 187 110 Einzelnoten. Zu derartiger Statistik hatte der Hausherr angesetzt, weil diese Missa solemnis besonders ausführlich sei. So dauere das vermutlich zur Einweihung der Nicolai-Kirche in Prag komponierte Stück mit 70 Minuten eine halbe Stunde länger als etwa die von Joseph Haydn. 70 Minuten reine Spielzeit, bis Barbara Öttl, versteckt hinter einer Orgel, beim „Dona nobis pacem“ zum abschließenden Paukenwirbel ansetzte und lang anhaltender Applaus einsetzte. 70 Minuten, die zwar Musikerinnen und Musiker forderten, das Publikum jedoch bis zuletzt in den Bann zogen, ohne dass es irgendwann lang geworden wäre. Und das, wo allein das „Gloria“ über 30 Minuten lang ein fulminantes Lob von Herrlichkeit und Frieden anstimmte.

Weitere Aufführung von Brixis „Missa solemnis“ zu Ostern geplant

Lampl hätte nicht extra betonen müssen, dass man viel habe üben müssen. Dass Corona die ursprünglich 2021 zum 250. Todesjahr Brixis geplante Wiederaufführung zusätzlich verzögerte, machte es nicht einfacher, ebenso die spontanen Umbesetzungen, weil auch jetzt einige Akteure erkrankt ausfielen. So fand sich etwa der für die Anfertigung der Noten verantwortliche Hannes Düker unverhofft als Bass-Solist wieder, der mit dem Chor das „Qui tollis peccata mundi“ sang.

Auf dem Weg hinaus zeigte der Blick auf die Kennzeichen der geparkten Autos, dass die Gäste teils von weit her gekommen waren. Gegenüber leuchtete das Bühnenlicht aus den hohen Fenstern des Schlossbräus, wo die Theatergruppe Dramadama noch einmal Michael Ende spielte. Zwei kulturelle Hochkaräter auf engstem Raum an diesem Weihnachtsabend im kleinen Valley.

Eine zweite Gelegenheit, Brixis Missa solemnis in C zu hören, wird es am Ostermontag, 10. April, um 15 Uhr ebenfalls in der Zollingerhalle geben. Karten zu 20 Euro (Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre frei) können reserviert werden unter 0 80 24 / 41 44 und über die Internetseite des Kultur- und Orgelzentrums.