Großer Ball: Burschen trotzen dem Schneechaos

Beim Burschenball in der Valleyer Brauereihall ging’s heiß her. Zuvor hatten die Veranstalter für den Partyspaß auf dem Dach geschwitzt. Mit vereinten Kräften schaufelten sie den Schnee ab.

Valley – Heiß ging’s her am Samstagabend beim Faschingsauftakt in der Valleyer Brauereihalle. Um das möglich zu machen, hatten die Burschen zuvor viel Schweiß investiert. „Mit zehn Mann haben wir das Dach abgeschaufelt“, berichtet Marinus Epp, Vorsitzender des Burschenvereins Unterdarching-Laindern. „Sonst hätte das Landratsamt uns auch nicht reingelassen.“ Drei Stunden lang befreiten die Burschen mit Fräsen und Schaufeln das Dach von seiner dicken weißen Haube. Am – gut geräumten – Parkplatz postierten sie einen Traktor, um bei Bedarf feststeckende Autos der Besucher auf die Spur zu bringen. „Aber den haben wir gar nicht gebraucht“, meint Epp.

Wohl behalten trudelte das bunt maskierte Publikum zum Ball ein. Mit 500 Gästen hatten die Burschen gerechnet, begrüßen konnten sie dann 650. Dass andere Veranstaltungen wie zum Beispiel der am selben Tag angesetzte Lindlball der Neukirchner Trachtler wegen des Schneechaos abgesagt wurden, dürfte dem Burschenball ein Plus an Besuchern beschert haben. Bis um halb vier morgens wurde gefeiert. „Die Stimmung war bestens“, freut sich Epp. Für Musik sorgte erst die Vorband TheRockable, danach heizte die Partyband Nirwana den Gästen ein.