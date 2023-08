Großes Jubiläum in kleinem Kreis

Teilen

Die Kirche St. Martin in Grub. © THOMAS PLETTENBERG

Bescheidener Rahmen für ein großes Jubiläum: Die Kirche St. Martin in Grub wird 300 Jahre alt. Die Gläubigen feiern das mit einem Gottesdienst und einem Umtrunk in kleinem Kreis. In die Freude mischt sich ein Wermutstropfen: Ein Specht macht Kleinholz aus dem Schindeldach.

Grub/Valley – Wenn nur dieser Specht nicht wäre! Schon zwei Mal war das Holzschindeldach des Zwiebelturms von St. Martin in Grub renoviert worden. „Jetzt ist es schon wieder löchrig“, ärgert sich Hermann Huber, der sich mit großem Engagement um die Filialkirche des Pfarrverbands Aying-Helfendorf auf Valleyer Flur kümmert. Um die 50 000 Euro habe die letzte Sanierung vor einem guten Jahrzehnt gekostet, für die die Gemeinschaft vor Ort gespendet habe. „Es ist den Menschen nicht mehr vermittelbar, dass das Dach schon wieder kaputt ist“, sagt Huber. Ihm wäre ein stabiles Kupferdach lieber, das kann der Buntspecht nicht durchlöchern.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Turm ein solches auch bekommt: Wie der Leiter der unteren Denkmalschutzbehörde, Christian Boiger, auf Nachfrage mitteilte, gab es bislang nur ein Beratungsgespräch, bei dem mehrere Sanierungsoptionen diskutiert wurde – entschieden ist noch nichts.

Die Kirche St. Martin in Grub © THOMAS PLETTENBERG

Huber fühlt sich der Kirche, die am 23. August 1723 – also vor 300 Jahren – geweiht worden war, persönlich verbunden. Hier hat er 1983 seine Frau Luise geheiratet, seine Enkelkinder wurden hier getauft. Deshalb nutzt er das anstehende Jubiläum, um erneut Spenden für den Erhalt des Barockbaus zu sammeln: Seine Frau und weitere engagierte Gruberinnen binden Kräuterbuschen, die beim Jubiläumsgottesdienst am Vorabend von Mariä Himmelfahrt geweiht und verkauft werden. Der Erlös soll dann der Sanierung zugutekommen.

Sieben verschiedene Kräuter – ein Symbol für die sieben Schöpfungstage – kommen in die Buschen, erklärt Luise Huber: „Jeder bringt mit, was er so hat, Johanniskraut, Salbei, Kamille und Ringelblume zum Beispiel.“ In die Mitte des Bündels komme eine Königskerze oder Rose. Ein Symbol für Maria Muttergottes. Passend zu den Kräuterbuschen bereiten Luise Huber und ihre Mitstreiterinnen Kräuterbrote vor, die sie den Besucher im Anschluss an die Messe reichen. Dazu gibt’s Kräuterlimonade und Holundersirup mit Sekt.

Viele Gäste erwarten die Hubers nicht – die Glaubensgemeinschaft vor Ort ist klein. Nur etwa 20 Christen sind tatsächlich aktiv, schätzt Hermann Huber. Aus diesem Grund fällt auch die Jubiläumsfeier bescheiden aus: „Wir haben das 275. Jubiläum groß gefeiert“, erinnert sich Luise Huber, „und der Aufwand war gigantisch.“ Um eine Festivität mit Fahnenabordnungen auszurichten, wären mehr helfende Hände erforderlich.

Feierlich wird es trotzdem am Montagabend. Dafür sorgt nicht zuletzt das Duo Herz und Mannhart, das den Gottesdienst von Pfarrer Zenon Niemczyk musikalisch gestaltet. Unter anderem singt es Stücke aus der Haydn-Messe und volkstümliche Kirchenlieder. Marcus Rummel begleitet die Sänger an der Orgel.

Ein würdiger Rahmen für die schmucke Kirche, die ab 1721 vermutlich anstelle eines älteren Baus errichtet worden war. Zumindest wurde bereits 1650 eine zum Kloster Tegernsee gehörende Nebenkirche der Pfarrei Aying in Grub erwähnt. 1720 bat der Ayinger Pfarrer Dionys Geisler die hochgräfliche Herrschaft in Valley, das baufällige Gotteshaus abreißen und neu bauen zu dürfen.

Der Saalbau mit Tonnengewölbe ist aus Backsteinen errichtet. Der Turm beherbergt drei Glocken, eine davon zählt laut Huber zu den ältesten im Landkreis. Sie wurde 1834 von Wolfgang Hubinger in München gegossen. Der Hochaltar zeigt St. Martin sowie St. Ulrich und in der Mitte eine Marienfigur mit Jesuskind. An der Empore ist in fünf Bildern der schmerzhafte Rosenkranz dargestellt.

Das Jubiläum

in Grub wird am Montag, 14. August, ab 18.30 Uhr, mit einer Messe gefeiert. Anschließend findet ein Umtrunk statt (bei schlechtem Wetter im Zelt vor der Kirche).