Vier Sattelzüge stoßen auf A8 zusammen - Großeinsatz und Stau

Vier große Sattelzüge stoßen am Montag gegen Mittag auf der A8 zusammen. Ein Fahrer wurde leicht verletzt. Hinter der Unfallstelle hatte sich ein längerer Stau gebildet.

Update, 15.41 Uhr: Die Polizei nennt den Unfallhergang

Gegen 11.30 Uhr kam es im Bereich der AS Holzkirchen wegen einem Verkehrsunfall zwischen Holzkirchen und Hofolding zu Stauungen. In der Folge staute sich der Verkehr, insbesonders auf der rechten Fahrspur, zurück bis fast nach Weyarn.

Ein 32 Jahre alter österreichischer Holztransporter-Fahrer (Fahrzeug war unbeladen), erkannte das Stauende zu spät und fuhr auf einen ital. Sattelzug auf. Ein weiterer Sattelzug aus Makedonien, gelenkt von einem 35 jährigen, war ebenfalls unachtsam und schob den Holztransporter so zusammen, dass sich beide Fahrzeuge ineinander verkeilten. Der Makedonier zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu, die vom BRK versorgt wurde und er dann vorsorglich ins KH Agatharied verbracht wurde.

Über umherfliegende Trümmerteile fuhr ein weiterer Sattelzug, der sich am Auflieger einen „Platten“ holte. Zwei von drei Fahrstreifen waren somit blockiert und es bildete sich ein Stau, der bis zum Irschenberg reichte.

Vor Ort waren neben der aufnehmenden Autobahnpolizei Holzkirchen, die FFW Weyarn, die Autobahnmeisterei Holzkirchen und ein Irschenberger Abschleppunternehmen. Letzterer musste mit Hilfe der FFW Weyarn zur Unfallstelle geleitet werden, da zum wiederholten Male die Rettungsgasse nicht funktionierte. Unvernünftige Lkw-Fahrer blockierten auf zwei Spuren die Fahrstreifen, so dass für schwere Rettungs- und Abschleppfahrzeugen kaum ein Durchkommen war.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 200.000 €. Die Unfallstelle konnte schon gegen 14.30 Uhr wieder geräumt werden, was dem guten zusammenwirken der eingesetzten Rettungs- und Bergekräfte zu verdanken war. Die Stauungen lösten sich dann zügig auf.

Ursprünglicher Artikel von 13.02 Uhr

Valley - Ein schwerer Lastwagen-Unfall ereignete sich am Montag kurz vor Mittag gegen 11.20 Uhr auf der Salzburger Autobahn in Richtung München. Im Gemeindebereich Valley stießen vier Sattelzüge zusammen. Nach ersten Angaben der Autobahnpolizei wurde ein Fahrer leicht verletzt.

Die Feuerwehr Weyarn, die Autobahnmeisterei Holzkirchen sowie ein Abschleppunternehmen aus Irschenberg sind an der Unfallstelle eingetroffen. Es kommt derzeit zu größeren Verkehrsbehinderungen in Richtung München. An der Unfallstelle wird der Verkehr einspurig vorbeigeleitet.

Mehrere Sattelzüge sind auf der A8 zusammengestoßen Zur Fotostrecke

Vier Sattelzüge stoßen auf A8 zusammen

Die Unfallaufnahme dauert an. Wann die Unfallstelle geräumt sein wird, ist noch nicht absehbar.

Lesen Sie auch: Sattelzug rammt Schneepflug auf A8: 300 Liter Diesel laufen aus