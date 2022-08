Mehrere Verletzte nach Unfall auf A8 - Auto kracht in Pannenfahrzeug

Von: Franziska Konrad

Auf Höhe der Raststätte Holzkirchen-Nord ereignete sich am Dienstagabend ein Unfall. (Symbolbild) © Thomas Plettenberg

Schwerer Unfall auf der A8: Ein Skoda fuhr in ein Pannenfahrzeug. Im Rückstück kam es zu einem Folgeunfall. Der Unfallverursacher flüchtete.

Valley - Ein folgenreicher Unfall hat sich am Dienstagabend, 30. August, auf der A8 nahe Holzkirchen ereignet: Sechs Personen wurden verletzt, zwei Fahrzeuge waren beteiligt. Im Rückstau kam es außerdem zu einem Folgeunfall. Die Polizei berichtet von erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Fahrtrichtung München.

Gegen 20 Uhr war ein 41-Jähriger mit einem Mini etwa auf Höhe der Raststätte Holzkirchen-Nord unterwegs, als er plötzlich eine Panne hatte. Laut Polizeibericht gelang es dem Mann nicht mehr, die Fahrbahn in Richtung Pannenstreifen zu verlassen. So kam der Wagen auf der mittleren von drei Fahrspuren zum Stehen. Im Wagen befand sich auch die Ehefrau des Autofahrers.

Unfall auf der A8: Auto kracht in Pannenfahrzeug - Drei Kinder im Auto

Zeitgleich war auch eine 42-Jährige mit ihrem Skoda auf besagtem Autobahnabschnitt unterwegs. Allerdings bemerkte die Baden-Württembergerin das Pannenfahrzeug zu spät. Sie versuchte noch nach links auszuweichen, schaffte dies aber nicht mehr und fuhr dem Mini hinten auf. Das berichtet die Autobahnpolizei Holzkirchen. Mit der Frau im Fahrzeug befanden sich drei Kinder.

Durch den Zusammenstoß wurde das Pannenfahrzeug auf die linke Spur gedrückt. Dort kamen beide Autos schließlich zum Stehen. Bei dem Unfall wurden alle sechs Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Sie wurden zur Abklärung durch den Rettungsdienst in die umliegenden Kliniken verbracht.

An beiden Wagen entstand laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Autos wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 35.000 Euro.

Nach Unfall auf A8: Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen in Fahrtrichtung München

Neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei war auch die Autobahnmeisterei Holzkirchen vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. Da für die Dauer der Unfallaufnahme der linke und der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden mussten, kam es in Richtung München für die Dauer von 2 Stunden zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im durch den ersten Unfall entstandenen Rückstau kam es noch zu einem weiteren Verkehrsunfall. Hier flüchtete der Unfallverursacher - der Fahrer eines Autotransporters – ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Unfall im Rückstau: Verursacher flieht

Gegen 21 Uhr fuhr ein 58-Jähriger aus dem Raum Rosenheim mit seinem Citroen auf der die A8 in Fahrtrichtung München auf der mittleren von drei Spuren. Aufgrund des vorhergegangenen Unfalls kam es zu einem Rückstau. In diesem wollte der Mann von der mittleren Spur auf die rechte Spur wechseln.

Dies zeigte er durch blinken an. Ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender Autotransporter hupte nach Angeben des 58-Jährigen noch und beschleunigte, um die Lücke zu schließen, in die der Citroenfahrer fahren wollte. Dadurch kam es noch auf dem mittleren Fahrstreifen zu einem Zusammenstoß, bei dem die Frontstoßstange des Citroens abgerissen wurde. Der Citroenfahrer hielt an, der Fahrer des Autotransportes setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, den Schaden am Wagen schätzen die Beamten auf etwa 5000 Euro.

