Sondengänger findet 27 Granaten: Polizei sprengt altes Kriegsgerät

Der Knall war am Montagabend im Umkreis von vielen Kilometern zu hören: Unweit der Autobahnrastanlage Holzkirchen-Nord der sprengte die Polizei um 21.40 Uhr ein dort zufällig gefundenes Depot von Granatwerfer-Munition.

Valley – Wie die Holzkirchner Polizei auf Anfrage mitteilte, wurde die Salzburger Autobahn während der Sprengung sicherheitshalber für einige Minuten komplett gesperrt.

Laut Polizei hatte ein privater Sondengänger am Montag (14. Oktober) das vergrabene Kriegsgerät am Nachmittag in einem Waldstück entdeckt, etwa 200 Meter von der Rastanlage entfernt. Gegen 17 Uhr schlug sein Metalldetektor 20 Meter neben einem Waldweg an.

Experten entschieden, die Granaten an Ort und Stelle unschädlich zu machen

Als dem Sondengänger klar wurde, dass es sich um alte Munition handelt, informierte er die Holzkirchner Polizei, die ihrerseits das Landeskriminalamt zu Rate zog. Die Kampfmittel-Experten entschieden, die Munition nicht abzutransportieren, sondern vor Ort durch Sprengung unschädlich zu machen.

Während der kontrollierten Sprengung sperrten Einsatzkräfte der Polizei, der Autobahnmeisterei und der Holzkirchner Feuerwehr beide Spuren der Autobahn sowie die Abfahrt und Zufahrt zur Rastanlage. Als dann gegen 21.40 Uhr auch ein Zug der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) auf dem ebenfalls nicht weit entfernten Gleis durch war, zündeten die Sprengmeister. Eine Räumung der Raststätte war nicht notwendig.

Die Munition ist vermutlich ein Relikt aus den Balkankriegen

Laut Polizei waren die 27 Granaten in einer schwarzen Tonne vergraben, unter einer zehn Zentimeter dicken Erdschicht. Bei der Munition handelte es sich nach ersten Erkenntnissen der Ermittler um Relikte der Balkankriege aus den 1990er Jahren. Die Munition war noch scharf, hätte also noch verwendet werden können..

Wer das explosive Depot unweit der Autobahn angelegt hat, ob es der Entsorgung oder der geheimen Lagerung diente, wird Gegenstand weiterer Ermittlungen des Landeskriminalamts sein.

Vorsorglich durchkämmten am Dienstag Sprengstoff-Spürhunde und Sondentrupps der Polizei das Umfeld der Fundstelle in dem Valleyer Wald, fanden aber kein weiteres Kriegsgerät mehr.