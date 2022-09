Hopfenfest in Valley: Bier und Schmuck begeistern nach zweijähriger Pause

Von: Christine Merk

Kunstvolle Fertigkeit: Mit viel Fingerspitzengefühl banden (v. l.) Daniela Klose, Leonhard Steiger, Monika Brunner, Sonja Kratzer und Regina Steiger aus den Hopfendolden schöne Kränze. © Max Kalup

Hopfenernte, Hopfenzupfen, Kränzebinden und eine „Kleinbrauerei“ – beim Hopfenfest in Valley gab es viel zu sehen. Ein gelungener Auftakt nach zwei Jahren Pause.

Valley – Die Hopfenmenge, die für einen Liter Bier gebraucht wird, ist weit weniger, als Laien meist vermuten. Für die Sorten, die in der Valleyer Schloß Bräu hergestellt werden, rechnet Braumeister Andreas Forstner mit 800 bis 1000 Gramm für 1000 Liter Bier. Beim Hopfenfest in Valley konnten die Besucher heuer das Bierbrauen erstmals an einer kleinen Anlage, die im Freien aufgebaut wurde, miterleben. Zuvor war der Hopfen, der seit dem Frühjahr zwischen Bräustüberl und Zollingerhalle gewachsen war, vor aller Augen geerntet worden.

Es war ein gelungenes Fest, da sind sich Forstner und seine Auszubildende Verena Cyllok einig. Die 20-Jährige, die seit 1. September im dritten Lehrjahr zum „Brauer und Mälzer“ ist, betreute die „Kleinbrauerei“. Die Leute hätten großes Interesse gezeigt, erzählt sie. „Sie hatten viele Fragen zum Prozess. Es hat richtig Spaß gemacht.“

Hopfen wird heute in Pellets gepresst

Die Kleinbrauerei zeigte zwar nicht eins zu eins, wie es im großen Maßstab beim Bierbrauen zugeht. Forstner erklärt, dass der Hopfen mittlerweile in Pellets gepresst und in dieser Form verwendet werde. Aber beim Hopfenfest konnte man dennoch sehen, wie es im Prinzip abläuft. Das sei gut angekommen, freut sich Forstner und erklärt, dass die kleine Anlage, mit der 80 Liter gebraut werden können, auch weiterhin verwendet werden soll. Er möchte damit verschiedene Biere ausprobieren. Bei den Veranstaltungen der Schloß Bräu im Herbst könnten Besucher diese dann probieren – so der Plan.

Gesellige Handarbeit: Nach dem Schneiden der Hopfenpflanzen setzten sich (v.l.) Sepp Schatzl, Georg Schuberthang, Christian Weger und Werner Weger im Kreis zusammen, um die Dolden abzuzupfen. © Max Kalup

Bei dem Fest am Sonntag genossen die Besucher die Biere, die es jetzt schon gibt, und beobachteten nebenbei die Arbeit der Hopfenbauern. Mehrmals im Jahr kommen einige aus der Hallertau und kümmern sich um die Pflanzen, die seit einigen Jahren zwischen Bräustüberl und Zollingerhalle gepflanzt werden. Diese wurden jetzt mit langen Teleskopscheren geschnitten und anschließend die Dolden abgezupft, berichtet Anja Gild für die Schloß Bräu.

Hagel hat die Ernte im vergangenen Jahr vernichtet

Fünf Musiker der Blaskapelle Unterdarching spielten zur Unterhaltung auf. „Der Biergarten war bis zum Abend voll“, sagt Gild. Ausflügler und Einheimische ließen sich an den Tischen nieder. Überraschend kamen auch Brauereibesitzer Max-Georg Graf von Arco Valley und seine Frau Julia Susann vorbei. Für die Kinder gab es ein Bastelprogramm, und die Gäste konnten neben der Hopfenernte einigen Frauen beim Kränzebinden zuschauen. Zwei Jahre hatte das Hopfenfest pausiert, 2020 wegen Corona, 2021 hatte der Hagel die Ernte vernichtet. Bei herrlichem Wetter war es nun ein gelungener Wiederauftakt für die jahrelange Tradition.

