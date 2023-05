Hund läuft in Krankenwagen und rennt verletzt davon

In der Nacht zum Montag ist in Oberlaindern ein freilaufender Hund vor einen Krankenwagen gelaufen. (Symbolbild)

Polizei ermittelt nach Unfall in Oberlaindern

Von Katrin Hager schließen

Ein Hund ist in der Nacht zum Montag in Oberlaindern in einen Krankentransportwagen gelaufen. Das Tier wurde höchstwahrscheinlich verletzt, rannte aber davon.

Oberlaindern - Wie die Polizei berichtet, ist es in der Nacht zum Montag in Oberlaindern (Gemeinde Valley) zu einem Unfall mit einem freilaufenden Hund gekommen. Das Tier rannte in einen Krankentransport.

Gegen 3.20 Uhr war demnach ein Otterfinger (40) als Fahrer mit einem Krankentransportwagen auf der Staatsstraße 2073 in Richtung Holzkirchen unterwegs. Etwa auf Höhe der Kreuzung am Fraunhofer-Institut (Fraunhoferstraße) lief plötzlich unvermittelt ein größerer Hund vor den Wagen.

Polizei sucht nach Hund und Halter

Der Krankenwagen muss den Hund noch leicht erwischt haben. Das Tier verursachte laut Polizei einen Schaden an der Radkappe. Der Hund wurde also sehr wahrscheinlich verletzt, lief aber davon. Auch die herbeigerufene Polizeistreife konnte ihn nicht mehr ausfindig machen.

Die Polizei sucht nach dem Hund. Der Besitzer oder die Besitzerin sowie Personen, die Angaben zu einem verletzten oder vermissten Hund machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 08024/90740.

ag