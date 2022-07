„Im Sinne der Freundschaft“: 10. Bildhauersymposium in Valley

Von: Katrin Hager

Teilen

Haben den Boden bereitet: Tobel und Christiane Ahlhelm vom Verein Kunstdünger haben in den kommenden beiden Wochen zum zehnten Mal internationale Künstler zum Bildhauer-Symposium auf der Skulpturlichtung in Anderlmühle bei Hohendilching zu Gast. © privat

Nicht online, nicht als reduzierte Version: Ganz und gar leibhaftig kann das Internationale Bildhauer-Symposium in Valley heuer wieder über die Bühne gehen – pünktlich zur zehnten Auflage.

Hohendilching – Am Sonntag, 10. Juli 2022, fällt auf der Skulpturlichtung bei Bildhauer Tobel und seiner Frau Christiane Ahlhelm in Anderlmühle, an der Mangfall unterhalb Hohendilching, der Startschuss für die Werkphase.

Zwei Wochen lang arbeiten Künstler aus aller Welt auf der Lichtung: Besucher dürfen ihnen dabei gerne über die Schulter schauen. „Dieses Jubiläum haben wir im Sinne der Freundschaft mit ,alten‘ Bekannten besetzt“, berichtet Tobel.

Mit dabei sind Bildhauerin und Malerin Roxana Usnayo Quelca aus dem bolivianischen La Paz, der iranische Holzbildhauer Saeid Ahmadi, der mit seiner Familie vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet ist, Alessandro Canu aus Sardinien, die Münchner Installationskünstlerin Sibylle Kobus, die zum Kernteam des Vereins Kunstdünger gehört, der Objektkünstler Josef Pleier aus Böbing im Pfaffenwinkel und natürlich der Gastgeber, Steinbildhauer Tobel. Zwei Wochen lang werden die Künstler vor Ort aus teils tonnenschweren Steinrohlingen, aus Holz oder auch Fundstücken aus der Natur Kunstwerke schaffen – „mit viel Leidenschaft, Meisterarbeit und Schweiß“, kündigt Tobel an.

Künstler stellen Projekte bei Vernissage vor

Zum Auftakt am Sonntag stellen die Künstler ihre Projekte vor. Beginn ist um 11 Uhr. Wochentags von 10 bis 17 Uhr wird auf der Lichtung gearbeitet – Besucher willkommen, Fragen erlaubt. Beim Skulptur-Spezial am Samstag, 16. Juli, um 15 Uhr führt Christiane Ahlhelm durch die Arbeiten, die am Entstehen sind. Die Künstler stehen für Gespräche bereit, und Besucher können auch selbst Steine behauen.

Die Ergebnisse der Werkphase werden bei der Finissage am Samstag, 23. Juli 2022, um 17 Uhr enthüllt. Seit der Premiere des Symposiums im Jahr 2013 werden dann 50 Skulpturen und Installationen auf der Skulptur-Lichtung entstanden sein, wo die Ausstellung weiter zu sehen bleibt.

ag