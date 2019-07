Die Welt zu Gast bei Tobel

Die Steine sind bereit – die Künstler auch: Das 7. Internationale Bildhauersymposium in Valley hat eröffnet. In der zweiwöchigen Werkphase wird’s wieder laut am sonst so ruhigen Mangfallufer. Bei der Vernissage stellten die diesjährigen Teilnehmer nun ihre Projekte vor.

Anderlmühle – „Einmal im Jahr kommt die Welt zu uns“, erklärt Tobel stolz. Der Valleyer Bildhauer ist zusammen mit seiner Frau Christiane Ahlhelm und dem Verein Kunstdünger zum siebten Mal Gastgeber des Internationalen Bildhauersymposiums auf der Skulpturenlichtung bei Anderlmühle nahe Hohendilching. Ein Event, das in Fachkreisen und in der Öffentlichkeit immer mehr Beachtung findet.

Zum siebten Mal kommen renommierte Künstler aus dem Ausland und aus Deutschland an diesen fast magischen Ort an der Mangfall, um ihn mit neuen Werken aus dem Gebiet der Bildhauerei und der Objektkunst zu bereichern. Jetzt schon beherbergt er über 20 Objekte. Welches Glück für die Organisatoren, dass Nachbar Beppo März einen Teil seines Grundes in das Kunstareal einfließen lässt und so einen Kunstraum ermöglicht, den man in dieser Form und mit dieser Anziehungskraft so schnell nicht mehr findet.

Der junge Gitarrist Johannes Kroeker eröffnete mit einer Eigenkomposition an der Gitarre die Eröffnung am Sonntag. Trotz der Hitze fanden viele Interessierte und Freunde des Hauses den Weg ins Mangfalltal. Für die Teilnehmer und die Ehrenamtlichen gab es ein Begrüßungsgeschenk aus der „Skulptur-Lichtung-Edition“: eine Tasse der Keramikerin Annika Schüler, selbst Teilnehmerin.

Viermal Stein, einmal Holz, einmal Metall mit Porzellan. Das sind die Materialien, die seit gestrigem Montag jeden Tag ein Stück mehr ihrer geplanten Endform zugeführt werden. Mit viel Staub, Lärm und Schweiß – vor allem aber künstlerischem Enthusiasmus. Emanuela Camacci aus Rom fertigt aus Altmühltaler Auerkalkstein ein Gebilde, das an gefalteten Stoff erinnert. Sie nennt es „organic impression“ und möchte den Eindruck erwecken, dass sich die Energie von innen heraus entfaltet. Der Peruaner Aldo Shiroma Uza aus Lima mag Tiere und schafft Skulpturen, die Kinder anziehen. Es reizt ihn, aus hartem, kaltem Material Weiches und Warmes zu schaffen. So schafft er in Valley einen Bären, der das Leben genießt.

Das Modell seiner abstrakten, zweiteiligen und theoretisch sogar beweglichen abstrakten Figur brachte Robert Schmidt-Matt aus Berlin mit. Er bohrt den Stein so an, dass aus einem zwei werden und wenig „Abfall“ entsteht. Drei Eichenstämme verwandelt das Duo Maarit Kreuzinger und Jürgen Batscheider aus Berlin und Memmingen in ein monumentales Tor, in das eine Kreisform eingearbeitet wird. Sie betrachten das Tor als Sinnbild der Transformation. Nahe am Fluss errichten Annika Schüler und Niels Klaunick ihre Installation: Aus Stahl für Stamm, Äste und Zweige und Porzellan für das Blattwerk formen sie einen Baum, der sich im Lauf der Zeit durch Rost- und Moosbildung verändern wird.

Und der Hausherr selbst? Da gerade keine Tobelsche Spirale auf dem Gelände steht, ist er geradezu gezwungen, eine neue zu schaffen. Aber „ein bisschen anders“, wie er augenzwinkernd meint. Und: „Um Stille in meinen Skulpturen zu erzeugen, muss ich zuerst eine Menge Krach machen.“

Der ist gestern losgegangen. Nun wird mit Volldampf gefräst, gebohrt, gehämmert, geflext und gesägt. Gerne laden die Künstler während der Werkphase zum Vorbeischauen ein: werktags von 10 bis 17 Uhr. Am Samstag, 13. Juli, um 17 Uhr werden die sechs Arbeiten feierlich enthüllt.

Reinhold Schmid