Informativer Rundumschlag: Erste Bürgerversammlung nach Corona in Valley

Einen ausführlichen Rechenschaftsbericht gab Bürgermeister Bernhard Schäfer (am Rednerpult) bei der Bürgerversammlung in Valley ab. © STefan Schweihofer

Premiere geschafft: Valleys Rathauschef Bernhard Schäfer hat seine erste Bürgerversammlung gemeistert. Die Besucher im Sudhaus erhielten einen informativen Rundumschlag.

Valley – Gut aufgestellt ist die Gemeinde Valley, was die Kinderbetreuung angeht. 24 Mädchen und Buben besuchen aktuell die mit einer Betriebserlaubnis für 30 Plätze ausgestattete Kinderstube, berichtete Bürgermeister Bernhard Schäfer nun bei der Bürgerversammlung im Sudhaus. Bewusst habe man sie mit Luft nach oben geplant.

Gut belegt sind die Kindergärten Felicitas mit 73 und Nikolaus mit 50 Plätzen. 22 junge Valleyer werden auswärts betreut. 134 Kinder besuchen die acht Klassen der als Inklusionsschule geführten Grundschule Valley, 59 davon nutzen das Angebot der offenen Ganztagsschule, überwiegend in einer Langgruppe, in der sie bis 16 Uhr betreut werden. Dass die Mangfalltal-Mittelschule – ein Verband von Valley, Weyarn und Irschenberg – im laufenden Schuljahr keine fünfte Klasse anbiete, sei kein örtliches, sondern ein bayernweit bekanntes Phänomen, das man auf Corona bedingt bessere Übertrittszeugnisse zurückführe. Gingen 2020/21 noch 35 Fünft- und Sechstklässler in Valley zur Schule, seien es aktuell 17 Sechstklässler. Die Aussicht auf neue Schulanfänger im Herbst sei aktuell gut.

Einheimischenprogramm im Herbst

Im November vergangenen Jahres wurden zwei kommunale Wohnhäuser mit insgesamt acht Wohneinheiten bezugsfertig. Bewusst habe man dabei auf mehr Förderung verzichtet, um bei der Vergabe selbst entscheiden zu können, so Schäfer. Es wurden ausschließlich Valleyer Bürger berücksichtigt. Für Herbst stellte Schäfer sechs Bauplätze im Einheimischenprogramm in Aussicht. Sobald es konkrete Informationen gebe, würden diese veröffentlicht.

Auch beim Ausweisen von Baugrund für Gewerbebetriebe bevorzuge man Einheimische. Aktuell wurden vier Parzellen an der Kreuzstraße Valleyer Betrieben zur Verfügung gestellt, eine einem Bewerber mit Bezug zur Gemeinde. Am Martinshof gäbe es ebenfalls noch Flächen, mit denen man jedoch sorgsam umgehen wolle, betonte der Bürgermeister. Dass das örtliche Gewerbe breit aufgestellt sei, habe die Gemeinde relativ gut durch die Pandemie kommen lassen. Dazu gab es Kompensationszahlungen von Bund und Land in Höhe von 1,25 Millionen Euro 2020 und 255 800 Euro 2021.

Neu sind die vierteljährlichen Treffen mit den Kommandanten der drei örtlichen Feuerwehren Michael Schima, Stefan Wetzel und Anton Huber jun., die sich als Raum für regen Austausch bewährt hätten. Nachdem 2020 keine Ausbildung für Neulinge stattfinden konnte, legten im vergangenen Jahr 21 Anwärter die Prüfungen zum erste Leistungsabzeichen erfolgreich ab. Im Rahmen eines landesweiten Leuchtturmprojekts werden alle Feuerwehrhäuser mit einem Notstromaggregat ausgerüstet. Auch, um im Fall eines längeren Stromausfalls den Bürgern die Möglichkeit für Notrufe zu geben. Valley wolle dies durch ein Notstromaggregat im Rathaus ergänzen, was aktuell jedoch am fehlenden Angebot scheitere.

Notstromanlagen für Feuerwehrhäuser

Eine Situation, die man auch von der Fotovoltaik kennt. Die bestehenden Anlagen auf Schule, Rathaus, Kläranlage, Kegelbahn und dem Feuerwehrhaus Mitterdarching wolle man ergänzen, so Schäfer. Allein es sei schwierig, finanzierbare Solarkollektoren zu bekommen. Beim mit enormem Verwaltungsaufwand verbundenen Breitbandausbau hingegen scheitere es aktuell meist an fehlenden Kapazitäten bei Tiefbauunternehmen. Einfacher gestalte sich die Erneuerung von 150 der bestehenden 288 Straßenlampen auf LED mit insektenfreundlichem Farbspektrum. In spätestens vier bis fünf Jahren habe sich diese Investition amortisiert, erklärte der Bürgermeister.

Diskussionsbedarf gab es einzig beim Hochwasserschutz. Nachdem Oberdarching im August 2020 noch „einigermaßen glimpflich davongekommen“ sei, sei der Starkregen am 21. Juli 2021 eine „dramatische Erfahrung“ gewesen. Sich für zukünftige Starkregenereignisse besser zu wappnen, genieße allerhöchste Priorität bekräftige Schäfer (ausführlicher Bericht folgt).

