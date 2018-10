„Ein Seelsorger muss authentisch sein“

Spontaner Applaus nach seinem letzten Gottesdienst: Über 200 Gläubige verabschiedeten am Sonntag in Mitterdarching ihren langjährigen Seelsorger Pater Stefan. Im Interview erklärt der 37-Jährige, was er mitnimmt aus seiner Zeit im Pfarrverband.

Mitterdarching– Die offizielle Hauptrolle spielte beim Patrozinium am Sonntag in Mitterdarching der Hl. Michael, dem die Ortskirche geweiht ist. Der Erzengel dürfte es verschmerzen, dass ein „Nebendarsteller“ aus dem kirchlichen Ensemble ihm ausnahmsweise die Schau stahl. Pater Stefan Havlik zelebrierte seinen letzten Gottesdienst im Pfarrverband. Schon heute fängt er als katholischer Militärpfarrer in Stetten (Baden-Württemberg) an.

Fast 250 Gläubige drängten sich in der Kirche, die Ortsvereine schickten Fahnenabordnungen. „Ein besonderer Tag“, sagte Liselotte Hinterstocker, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, „normal kommen bei Patrozinium nicht so viele Leute.“ Aber normal war dieser Tag nicht. Wie zuvor in Weyarn und Unterdarching verabschiedete sich Pater Stefan nach fünf Jahren von „seinen“ Pfarreien. Sogar mit Unterschriftenlisten hatten die Gläubigen um den Verbleib des 37-Jährigen gekämpft, vergebens.

„Danke, dass ihr mich getragen und ertragen habt“, sagte Pater Stefan am Ende des Festgottesdienstes und fügte augenzwinkernd hinzu: „Keiner von euch kann sich was erlauben, ich erfahre alles.“ Hatten einige Gläubige anfangs die Stirn gerunzelt, als Pater Stefan etwa zum Predigen stets die Kanzel erklomm, waren ihm bald viele Herzen zugeflogen. Gestern brandete in der Kirche sogar Abschiedsapplaus auf. „Ein begnadeter Prediger und ein Priester, bei dem man die Begeisterung für den Beruf spürte“, lobte Hinterstocker, deren Abschiedsgeschenk ein Päckchen Zigarillos war.

Beim Michaeli-Markt nutzten viele die Chance, Pater Stefan noch einmal die Hand zu drücken. „Schön war’s mit Dir“, sagte Bürgermeister Andreas Hallmannsecker. Für das Abschieds-Interview erwischten wir Pater Stefan bereits am Donnerstag, beim Schreibtisch-Aufräumen.

Pater Stefan, gibt es ein Wort aus der Bibel, das den Abschied leichter macht?

Der Abschied aus dem Pfarrverband fällt mir wirklich nicht leicht. Tröstlich ist für mich ein Spruch aus den Psalmen des Alten Testaments: „Besser sich zu bergen beim Herrn als auf Fürsten zu bauen.“ War auch mein Primizspruch. Er drückt aus, dass Gottvertrauen viel Trost spenden kann. Der Herrgott wird wissen, was er mit mir vorhat, er wird’s richten.

Die Gläubigen hier lassen Sie nur ungern ziehen. Was muss ein Seelsorger tun, um Herzen und Vertrauen zu gewinnen?

Er muss authentisch sein. Die Menschen verzeihen einem viel, sehen über manche Marotte hinweg, wenn man nur echt ist. Und die Leute hier haben ein Gespür dafür, ob ein Pfarrer nur seinen Job erledigt oder ob er mit dem Herzen dabei ist. Für die ganze Kirche gilt: Schauspielerei und Show braucht niemand, das mögen die Leute nicht.

Selbst ihr schwäbischer Zungenschlag war kein Integrations-Hemmnis?

Hört man das?

Schon ein wenig.

Ist doch in Ordnung. Ich komme aus der Stadt, hier sind wir auf dem Land. Ich komme aus Schwaben, hier ist Oberbayern. Wäre doch furchtbar, wenn ich mich verstellen würde oder gar den Dialekt nachahme. Nein, die Leute schätzen es, wenn man ganz bei sich ist, ehrlich und offen. Das ist der Schlüssel zu den Menschen.

Früher blieben Seelsorger viele Jahre in einer Gemeinde, heute wechseln die Pfarrer schneller. Ein grundsätzliches Problem?

Seelsorge braucht Zeit. Ist man länger an einem Ort, können Beziehungen wachsen, man lernt Familien kennen und bekommt ein besseres Gespür. Wenn es passt, sollte ein Seelsorger länger als ein paar Jahre bleiben. Leider hat die Kirche Personalsorgen, oft geht es meiner Meinung nach nur um Mangelverwaltung. Sehr schade.

Was kennzeichnet die Frömmigkeit der Menschen in Valley, Weyarn und Darching?

Der Glaube wird hier selbstverständlich gelebt. Das Kirchenjahr bestimmt den Lebensrhythmus, das vermittelt Verlässlichkeit und Stabilität. Mich beeindruckt zum Beispiel, dass es üblich ist, ein neues Haus einzusegnen. Ein schöner Brauch. Es symbolisiert das Bewusstsein, dass der Mensch viel kontrollieren kann, aber nicht gegen Schicksalsschläge gewappnet ist. Man holt sich den lieben Gott ins Haus, auch ein Zeichen der Demut.

Was haben Sie von den Leuten hier gelernt? Was nehmen Sie mit nach fünf Jahren im Pfarrverband?

Ich habe viele großherzige Menschen kennengelernt. Sie können verzeihen, aufopferungsvoll pflegen, sind füreinander da. Ich habe das Gefühl, das Miteinander wird sogar stärker gepflegt als vor 20, 30 Jahren. Vielleicht als Reaktion auf eine Welt, die immer kälter wird.

Gibt es Ereignisse oder Erlebnisse, die besonders in Erinnerung bleiben?

Natürlich die großen Feste: das Feuerwehr-Jubiläum 2014 in Valley, Leonhardi, die Patrozinien. Auch viele kleine Begegnungen haben mir Kraft gegeben. Sehr besondere Momente durfte ich bei der Begleitung Sterbender erleben. Von ihnen habe ich sehr viel gelernt, Dankbarkeit und Demut.

Jetzt wartet eine neue Herausforderung: Militärpfarrer auf der Schwäbischen Alb statt Ortspfarrer im bayerischen Oberland. Werden Sie die Soldaten in Krisengebiete begleiten?

Im ersten Jahr wohl noch nicht. Ich brauche Zeit, um den großen Standort rund um Stetten kennenzulernen. Aber klar, dort sind Einheiten der deutsch-französischen Brigade stationiert, das Kommando Spezialkräfte, Kampfmittel-Entschärfer. Die sind in Afghanistan, Mali und Litauen eingesetzt. Kann gut sein, dass ich da mal mitgehe.

Die Seelsorge wird eine andere sein als in Darching und Weyarn?

Eine ganz andere. Die Ökumene spielt eine große Rolle, ich arbeite eng mit einem evangelischen Militärpfarrer zusammen. Wichtig wird die Betreuung der Soldatenfamilien, wenn Auslandseinsätze anstehen. Wird spannend.

Klingt nach Vorfreude.

Ja, schon. Ich gehe ungern von hier. Aber ich gehe gerne dahin, wohin ich jetzt gehe.

Dort wartet ein spezielles Klima. Stetten am kalten Markt ist im Bundeswehrjargon als „Stetten am kalten Arsch“ bekannt, weil es gerne mal sehr zapfig werden kann. Schon lange Unterhosen gekauft?

Gottlob bin ich von Kindheit an abgehärtet. Als Ulmer fürchte ich mich nicht vor der Schwabenkälte.

Haben Sie ihrer Hündin Cognac schon eröffnet, dass es jetzt vorbei ist mit Gassi im Mangfalltal?

Sie spürt, dass da was Neues kommt, macht aber einen ganz entspannten Eindruck. Ich bin sicher, dass sie auch an ihrem neuen Zuhause viele Herzen öffnen wird.