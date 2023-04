Goldschakale im Landkreis: Was sagt das Jagdrecht?

Von: Andreas Höger

Scheuer Geselle: Goldschakale haben den Landkreis entdeckt. Bei Valley wurde vor wenigen Wochen auf der Autobahn ein Jungtier überfahren. © dpa

Seit einem Wildunfall im März auf der Autobahn bei Valley ist es amtlich: Der Goldschakal fühlt sich auch im Landkreis Miesbach wohl. Wie sollen Jäger reagieren? Im Interview erklärt Christian Pölt, Leiter der Jagdbehörde im Landratsamt, wie der Neuankömmling einzuordnen ist.

Valley – Goldschakale haben den Landkreis Miesbach entdeckt. Was bisher nur Experten ahnten, machte ein leider tödlicher Verkehrsunfall am 8. März offiziell. Ein junges Goldschakal-Weibchen war beim Versuch, nahe Unterlaindern (Gemeinde Valley) die Autobahn zu überqueren, von einem Wagen erfasst und dabei getötet worden (wir berichteten). Der erste Nachweis von „Canis aureus“ im Landkreis wirft ein paar Fragen auf. Wie sollen Jäger mit dem Neuzugang umgehen? Was sagt das Jagdrecht? Zusammen mit Christian Pölt (50), Leiter der Unteren Jagdbehörde im Landratsamt, versuchen wir, uns an „Canis aureus“ heranzupirschen.

Herr Pölt, ein Goldschakal im Landkreis-Norden: Hat Sie das überrascht?

Christian Pölt: Ja, das war schon eher eine Überraschung. Vor gut einem Jahr lieferte eine Fotofalle, die im Wald zwischen Otterfing, Valley und Holzkirchen platziert ist, ein Bild von einem Tier, von dem wir nicht sicher waren, ob es vielleicht ein Goldschakal war. Das war der einzige Hinweis, von dem ich wusste.

Ist im Umkreis von Darching/Valley ein zweites Tier zu vermuten?

Christian Pölt: Tatsächlich sind Goldschakale gerne in kleinen Familienverbänden unterwegs. Vielleicht gibt es zum getöteten Weibchen auch ein Männchen. Könnte aber sein, dass es eine Einzelgängerin war.

Aus größerer Entfernung ähnelt der Goldschakal dem Fuchs. Glauben Sie, dass Schakale schon länger inkognito in unseren Wäldern heimisch sind?

Christian Pölt: Wäre möglich. Schakale sind scheu und nachtaktiv. Aufgrund ihres Nahrungsspektrums fallen sie nicht groß auf, sie sind Allesfresser. Ein Jäger sollte einen Fuchs aber auch von Weitem von einem Schakal unterscheiden können. Schakale sind hochbeiniger, die Rute ist kürzer mit schwarzer Spitze. Und sie sind schwerer, sie können auf bis zu 15 Kilo kommen. Der Fuchs liegt bei acht Kilo.

Stellt der Goldschakal eine Bereicherung oder eine Gefahr für die heimische Tierwelt dar?

Christian Pölt: Eine Gefahr eher nicht. Der wird hier eine Nische finden, das Nahrungsspektrum und der Lebensraum taugen ihm. Ich gehe nicht davon aus, dass er heimische Arten verdrängt. Ob der Schakal eine Bereicherung sein kann, das lässt sich noch schwer einschätzen. Füchse werden ihn wohl eher nicht als Bereicherung empfinden.

Müssen sich Menschen vor Schakalen fürchten?

Christian Pölt: Definitiv nicht, das sind scheue Gesellen. Ganz anders übrigens als Füchse, die tauchen immer öfter in Ortschaften auf. Angelockt werden sie leider von Katzenfutter und Gemüseabfällen. Das ist ein Riesenproblem.

Goldschakale zählen nicht zu den besonders geschützten großen Beutegreifern wie Bär, Wolf und Luchs. Dürfen also Jäger einen Schakal erlegen?

Christian Pölt: Nein, Goldschakale dürfen nicht geschossen werden. Das Bundesjagdgesetz listet alle jagdbaren Tiere auf – und der Goldschakal taucht in dieser Liste nicht auf. Zudem wird der Schakal in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU als schützenswerte Art geführt.

Müssen Sichtungen gemeldet werden?

Christian Pölt: Eine Meldepflicht gibt es nicht. Als Untere Jagdbehörde wären wir aber dankbar über Hinweise aus der Jägerschaft, um ein regionales Monitoring aufzubauen.

Bevorzugte Lebensräume der Schakale sind unterholzreiche Wälder und großräumige Feuchtgebiete. Ist also mit Goldschakalen eher im Landkreis-Norden zu rechnen?

Christian Pölt: Würde ich so sehen. Aber es gibt auch feuchte und unwegsame Habitate im Süden, wo er sich wohlfühlen könnte.

Der größte natürliche Feind des Goldschakals ist der Wolf. Die Anwesenheit von Schakalen gilt als Indiz dafür, dass sich kein Wolf im Umkreis aufhält. Heißt das: Wer den Wolf fürchtet, sollte sich über Schakale freuen?

Christian Pölt: Jetzt wird’s schwierig für mich, der Wolf ist ein brisantes Thema. Ich bin um jeden Monat froh, der ohne Wolfsichtung im Landkreis bleibt.

Also lieber Schakale?

Christian Pölt: Also, wenn’s sein muss: Der Schakal wäre wohl das kleinere Übel.

