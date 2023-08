Musikalischer Hochgenuss mal drei

Von: Stephen Hank

Teilen

Junge Musiker mit Motivation: In der Kirche St. Josef fand das Miesbach Kammermusikfestival 2022 seinen Abschluss. Nun kehrt es hierher zurück – ebenso wie nach Valley und Schliersee. © privat

Das Miesbach Kammermusikfestival geht in eine neue Runde. Elf renommierte junge Künstler aus aller Welt geben an drei Orten im Landkreis hochkarätige Konzerte.

Landkreis – Für die Musiker selbst ist es ein kreatives Gemeinschaftserlebnis, das Publikum darf musikalischen Hochgenuss erwarten: Im Rahmen des Miesbach Kammermusikfestivals kommen in der zweiten August-Hälfte zum dritten Mal preisgekrönte Nachwuchskünstler verschiedener Nationen in den Landkreis, um ein herausragendes Musikprogramm zu präsentieren. Die drei Konzerte finden von 19. bis 27. August in Valley, Schliersee und Holzkirchen statt.

Premiere war im Sommer 2021

Premiere hatte die Konzertreihe im Sommer 2021. Acht junge Künstler internationalen Rangs – gefragte Solisten renommierter Orchester und teils mehrfache Preisträger – musizierten ohne Gage und bei freiem Eintritt in der Zollingerhalle des Kultur- und Orgelzentrums in Valley. Ihr Antrieb: die gemeinsame Leidenschaft für die Musik und das Erlebnis, in privatem Umfeld mit Gleichgesinnten Zeit zu verbringen. Initiiert hatten das Zusammentreffen die Geigerin Sophie Bundschuh (25) aus Hohendilching und ihr damaliger Lebensgefährte, der malaysisch-amerikanische Violinist Miclen LaiPang (27).

Im vergangenen Jahr fanden dann erstmals drei Konzerte mit drei verschiedenen Programmen an drei Spielstätten statt. Ein Konzept, das aufging. Hunderte begeisterte Zuschauer bejubelten die jungen Musiker und machten damit deutlich, dass sich hier eine neue Konzertreihe im Landkreis etabliert.

Programme unterscheiden sich

Mit anderen Künstlern, aber nicht minder hochkarätig, findet das Kammermusikfestival nun seine Fortsetzung: am Samstag, 19. August, um 19 Uhr in der Zollingerhalle in Valley, am Mittwoch, 23. August, um 19 Uhr im Bauerntheater in Schliersee und am Sonntag, 27. August, um 18 Uhr in der Kirche St. Josef in Holzkirchen. Die elf renommierten jungen Musikerinnen und Musiker an Violine, Bratsche, Cello und Kontrabass kommen aus Deutschland, England, Italien, Kanada, Rumänien, Luxemburg, Norwegen, Schweden und den USA. Zum Auftakt in Valley bringen sie unter anderem Streichquartette und -quintette von Joseph Haydn, Felix Mendelssohn Bartholdy und dessen Schwester Fanny Hensel zu Gehör. Das Programm unterscheidet sich von den Konzerten in Schliersee (unter anderem Werke von Frank Bridge und Antonín Dvořák sowie schwedische Volksmusik) und Holzkirchen (unter anderem Franz Schubert, Osvaldo Golijov und Arnold Schönberg), sodass Kammermusikfreunde gleich an drei Abenden in den Genuss verschiedener Stücke kommen können.

Kein Eintritt, aber Besucher sollen nach persönlichem Ermessen spenden

Der Eintritt ist frei, um eine Spende nach persönlichem Ermessen wird aber gebeten. Denn das Kammermusikfestival finanziert sich ausschließlich über Sponsoren und freiwillige Zahlungen. Das Konzert in Schliersee findet in Kooperation mit dem Rotary Club Schliersee statt, der den Erlös des Abends im Bauerntheater nach Abzug der Unkosten für soziale Projekte in der Region verwendet. Nähere Infos und Kostproben gibt es unter www.miesbachkammermu sikfestival.com.