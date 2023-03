Kinderheim: Villa Südwind zieht nach Darching

Von: Christine Merk

Camilla von Berg in der Villa Südwind in Reichersbeuern. Die Einrichtung zieht nach Valley. © Arndt Pröhl

Darching wird wieder zur Heimat für ein Kinderheim: Die Villa Südwind zieht aus Reichersbeuern nach Valley. Der Gemeinderat hat die Umbaupläne abgesegnet.

Valley – Seit sieben Jahren gibt es die Villa Südwind in Reichersbeuern, ein kleines Kinderheim für neun Mädchen und Buben. Doch der Mietvertrag für das Haus läuft aus. Bald wird die Wohngruppe in Oberdarching ein neues Zuhause bekommen. Der Träger des Kinderheims hat dort ein Einfamilienhaus erworben, das nun umgebaut wird. Der notwendigen Nutzungsänderung und den Umbauplänen hat der Gemeinderat bereits zugestimmt.

Neun Kinder und Jugendliche zwischen vier und 17 Jahren leben in der Villa Südwind. Der Träger, eine private gemeinnützige Unternehmergesellschaft (gUG), unterhält seit 2017 auch in Weyarn ein Kinderheim der gleichen Größe. Camilla von Berg, die in beiden Einrichtungen die Leitung innehat und gemeinsam mit ihrem Mann Andreas von Berg die gUG vertritt, erklärt, dass es auf dem Mietmarkt Häuser, die sich für ihre Bedürfnisse eignen, kaum gibt. Deshalb sei die Entscheidung notgedrungen für den Erwerb einer Immobilie gefallen – so wie es vor gut fünf Jahren auch in Weyarn der Fall war.

Mit dem Haus in Darching ist von Berg sehr zufrieden und froh, dass der Gemeinderat die Umbaupläne abgesegnet hat. „Es wird ein schönes Haus“, ist sie überzeugt. Zwar nicht so groß wie das in Reichersbeuern. Einige Geschwister werden sich ein Zimmer teilen müssen, sagt von Berg. Aber das sei ja in anderen Familien auch so.

Umzug wird den Kindern nicht leicht fallen

In der Villa Südwind leben viele Geschwisterkinder, erklärt von Berg. Dass diese zusammenbleiben können, unabhängig vom Alter, ist eine Besonderheit in der Villa Südwind und der Villa Sonnenschein in Weyarn. Im bestehenden Einfamilienhaus in Oberdarching liegen zwei Wohnungen, eine davon knapp 200 und die andere 80 Quadratmeter groß. Sie werden zusammengefasst und bieten Platz für Kinderzimmer, Zimmer für die Betreuer, Küche, Bäder und Gemeinschaftsräume. Zudem ist im Nord-Westen ein etwa 8,3 mal 4,8 Meter großer eingeschossiger Anbau geplant.

Camilla von Berg ist zuversichtlich, dass es den Kindern in Darching gefallen wird. „Aber es fällt ihnen natürlich schwer, Reichersbeuern zu verlassen.“ Mit ausschlaggebend bei der Wahl des neuen Wohnorts sei die Anbindung an die Bahnstrecke gewesen. „Das war mit das Allerwichtigste, damit die Kinder selbstständig werden können“, erklärt von Berg. Wer sich vorstellen könnte, in der Villa Südwind mitzuarbeiten, etwa im Haushalt, kann sich gerne bei von Berg melden. Den Kontakt und weitere Infos zu den Villen Südwind und Sonnenschein finden Interessierte auf der Homepage der Einrichtung.