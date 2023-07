Zwischen Oberlaindern und Mitterdarching: Valleyerin verletzt

Von: Katrin Hager

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße zwischen Oberlaindern und Mitterdarching ist eine Frau leicht verletzt worden (Symbolbild). © Rene Ruprecht

Zwischen Oberlaindern und Mitterdarching hat es am Freitag gekracht: Eine Frau aus Valley wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Valley - Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2073 in der Gemeinde Valley ist am Freitag eine Frau verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, waren eine Valleyerin (45) in ihrem Opel und hinter ihr ein Miesbacher (80) ebenfalls in einem Opel gegen 16.30 Uhr von Oberlaindern kommend in Richtung Mitterdarching unterwegs. Etwa auf der Hälfte der Strecke, kurz nach dem Bereich Haid, musste die Valleyerin verkehrsbedingt die Geschwindigkeit verringern. Der Miesbacher hinter ihr übersah das allerdings, berichtet die Polizei.

Der Kleinwagen des 80-Jährigen fuhr auf den Kleinwagen der Valleyerin auf. Die 45-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, der Rettungsdienst war nach Polizeiangaben aber nicht vonnöten. Der Sachschaden summiert sich auf insgesamt etwa 2000 Euro.

