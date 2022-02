Oped feiert 30-jähriges Firmenjubiläum

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Mit Torte: (v.l.) CEO Stefan Geiselbrechtinger, Prokurist Philipp Kuder, CEO Christian Puritscher und Prokurist Michael Silbernagl feiern den 30. Geburtstag von Oped. © oped GmbH

Ein Skischuhentwickler, ein Arzt und ein Schweinestall: Damit beginnt die Geschichte von Oped – einem weltweit führenden Hersteller von Medizinprodukten. Am 13. Februar jährt sich die Gründung des mittelständischen Unternehmens zum 30. Mal.

Valley – Das Tor zur ersten Produktionsstätte sieht – nun ja – nicht gerade zukunftsträchtig aus. Verwittertes Holz, rote Rosen, die an der Hauswand hochklettern. Idyllisch, keine Frage. Aber die Geburtsstätte eines innovativen Orthopädie-Produkts stellt man sich anders vor. Und doch war hier, in einem ehemaligen Schweinestall in Mühltal/Valley, das PTM Ingenieurbüro Engel ansässig, in dem der Ingenieur und Skischuhentwickler Andreas Haßler die revolutionäre Idee des Mediziners Peter Habermeyer Wirklichkeit werden ließ.

Die Geschäftsidee

Diese Idee war, den klassischen Gips durch eine Vakuum-Schiene zu ersetzen. Etwa bei Sprunggelenksbrüchen. Heute ist der sogenannte Vacoped – eine Orthese, die sich dank eines Vakuumkissens individuell an Fuß und Unterschenkel anpasst – längst Standard bei Verletzungen des Fuß- und Sprunggelenks. „Komplett überflüssig gemacht haben wir den Gips aber nicht“, sagt Oped-CEO Stefan Geiselbrechtinger. Kinder zum Beispiel bekommen in der Regel noch immer einen Gips. „Den können sie, anders als eine Orthese, nicht ausziehen“, erklärt der Physiker, der schon seit 28 Jahren für Oped arbeitet. Das sei wichtig, da Kindern die Einsicht in den Nutzen der Therapie fehle. Bei Erwachsenen dagegen erweist sich die Möglichkeit, die Orthese abzulegen als Vorteil. So kann früher mit der Physiotherapie begonnen werden. Außerdem gewährt eine Orthese mehr Bewegungsfreiheit als ein Gips, schützt aber zugleich vor falschen Belastungen. Wenn sich Patienten früher wieder bewegen, verkümmern ihre Muskeln nicht. Inzwischen produziert Oped neben dem Vacoped zahlreiche weitere Orthesen – für Hände, Schultern, Knie und Hüften.

Smarte Produkte

Der Schweinestall ist längst Geschichte. Seit 2010 residiert die Firma im Medizinpark Valley, der erweitert und modernisiert wurde. In der 5500 Quadratmeter großen Produktions- und Lagerhalle bringen Roboter über ein ausgeklügeltes Schienensystem die Bauteile zu den Arbeitsplätzen der Mitarbeiter. Oped beschäftigt weltweit rund 1000 Menschen und erschließt ständig neue Märkte. Zum Beispiel gehören seit 2020 die Sanitätshauskette Lückenotto und Hartlieb zum Unternehmen. „Oped ist dadurch nah am Patienten und kann mit Produkten und Dienstleistungen wohnortnah, gut und ganzheitlich versorgen“, sagt Geiselbrechtinger.

Auch an digitalen Produkten arbeitet Oped. Der Sensor Orthelligent zum Beispiel begleitet Patienten während der Reha. Seine Software misst, wie beweglich der Patient ist, wie viel Kraft er hat und wie gut seine koordinativen Fähigkeiten sind. „Das erlaubt eine funktionsbasierte, statt einer zeitbasierten Therapie“, erklärt Geiselbrechtinger. Bei der zeitbasierten sage man, der Patient dürfe nach vier Wochen dies oder jenes wieder tun. Bei der funktionsbasierten dagegen schaue man, welche Voraussetzungen der Patient für bestimmte Bewegungen wie Springen schon erfüllt. Dann darf er diese Bewegungen ausführen – egal, ob sie drei oder vier Wochen zurückliegen. Orthelligent kann auch in der Prävention von Sportverletzungen zum Einsatz kommen. „Wir entwickeln digitale Lösungen konsequent weiter“, sagt Geiselbrechtinger.

Die Firmenkultur

Stolz ist Oped auch auf seine nachhaltige Produktion: Nur die körpernahen Teile einer Orthese, wie Frottee, werden aus hygienischen Gründen entsorgt. Die Kunststoffteile dagegen kommen in eine Waschmaschine, werden dann aufpoliert, repariert – und zu neuen Orthesen verarbeitet. Allein im Jahr 2021 wurden rund 1,2 Millionen Teile eingelagert. Bei ihrer Aufbereitung arbeitet Oped mit den Oberlandwerkstätten Miesbach zusammen.

Mindestens ebenso stolz ist man bei Oped auf die mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur. Dazu gehört die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten sowie 26 zusätzliche Urlaubstage, die ohne Zustimmung der Führungskraft genommen werden können – wenn auch unbezahlt. „Wir haben sehr viele langjährige Mitarbeiter“, sagt Geiselbrechtinger, einige sind schon von Anfang an dabei.“

Folgen der Pandemie

Freilich spürt auch Oped die Corona-Pandemie. Im vergangenen Winter verzeichnete das Unternehmen 30 Prozent weniger Verletzungen – und damit auch weniger Orthesen-Bestellungen. „Den Menschen wurden viele Sportmöglichkeiten genommen“, sagt Geiselbrechtinger, „dadurch gab es auch weniger Sportverletzungen. Aber im Frühling verkehrte sich das ins Gegenteil: Ein Plus von 40 Prozent verzeichnete Oped da. Nach monatelangem Stillstand drängte es die Menschen zum Sport – und sie übernahmen sich. Mangels regelmäßiger Bewegung waren Muskeln, Bänder und Gelenke eingerostet und verletzungsanfällig. „Eine Ruhigstellung wie im Lockdown, ist eine Katastrophe für den menschlichen Körper“, sagt Geiselbrechtinger. Passt auch nicht zur Unternehmensphilosophie. Denn noch immer gilt der Leitspruch, den die Unternehmensgründer Andreas Haßler, Peter Habermeyer und dessen Bruder Stephan vor 30 Jahren für ihre Firma ersonnen hatten: „Mit uns geht’s weiter“.

Hinter dem rosenumrankten Tor in Mühltal/Valley wurde die erste Oped-Orthese erfunden wurde. © Oped GmbH