Kunstdünger Valley: „Schaustellung“ zum 22. Geburtstag

Mit minimalistischen Mitteln im Bühnenbild von Sibylle Kobus verzaubert Christiane Ahlhelm in „Hannah und die Bohnenranke“ des Theaters Kunstdünger. © Manfred Lehner

Mit coronabedingter Verspätung feiert der Verein Kunstdünger Valley 20-jähriges Bestehen. Dazu ist ein buntes Wochenende mit bildender und darstellender Kunst geplant.

Valley – Eigentlich sollte das kleine Jubiläum 2020 gefeiert werden – im Jahr des runden Geburtstags. Doch Corona durchkreuzte die Pläne. Nun wird eben der 22. Geburtstag gefeiert und nicht der 20.: Der Valleyer Verein Kunstdünger um Vorsitzende Christiane Ahlhelm lädt am Wochenende von 29. April bis 1. Mai 2022 zur bunten „Schaustellung“ im Sudhaus – mit bildender Kunst, Theater und Workshops.

Den Auftakt macht am Freitagabend um 19 Uhr die Vernissage im Sudhaus. Die Künstler Saeid Ahmadi, Helga Fiebig, Roman von Götz, Lizzie Hladik, Thomas Jarzina, Gustaf Kobus, Lotte Koch, Manfred Lehner, Heide Pradt, Angela Randl, Fritz Schiel, Reinhold Schmid, Tobel und Regina Tremmel zeigen in der Werkschau ihre Arbeiten aus den Bereichen Skulptur, Malerei und Fotografie. Im Anschluss werden Skizzen versteigert, die Lotte Koch eigens zum Jubiläum gefertigt hat. Den Auktionshammer schwingt Didi Kröpel.

Theater, Tanz und Kurzprogramme

Am Samstag, 30. April, ist den ganzen Tag ein buntes Programm geboten, das nicht nur dazu einlädt, die Kreativität anderer zu bestaunen, sondern auch selbst kreativ zu werden. Der Eintritt ist frei, die Besucher werden um Spenden gebeten. Um 11 Uhr zeigt das Theater Kunstdünger sein Stück „Hannah und die Bohnenranke“ mit Ahlhelm auf der Bühne – sehr frei nach dem bekannten Märchen, erzählt als Geschichte eines Kindes, das den eigenen Mut findet und mit Leichtigkeit das Richtige entscheidet. Inspiriert von dem Theaterstück, entstehen ab 13 Uhr bei einem Kreativ-Workshop mit Malerin Lizzie Hladik kleine Bilder und Objekte.

Um 16 Uhr erleben die Besucher dann einen Einblick in ukrainische Kultur: Tanzlehrerin Evgenia zeigt Tänze aus ihrer Heimat. Sie ist mit ihrem Mann Saeid Ahmadi, Tochter Gloria und Mutter Ludmila vor dem Krieg geflüchtet und beim befreundeten Künstlerpaar Christiane Ahlhelm und Tobel untergekommen, wo Bildhauer Ahmadi als Artist in Residence wirken kann.

Ergebnisse seiner Arbeit zeigt Ahmadi bei einem bunten Abend mit mehreren Kurzbeiträgen, Weinprobe, Bierverkostung und Musik von Annemarie Hagn am Samstag ab 18.30 Uhr. Dabei stellt Fotograf Manfred Lehner seinen Fotofilm „Salzburg, Fenster einer Stadt“ vor, Fritz Schiel einen Foto-Sketch und der Film „Und endlich“ das Uhrenobjekt von Thomas Huber und Wolfgang Aichner in der Schweiz. Am Sonntag klingt die Schaustellung mit der Ausstellung im Sudhaus (geöffnet 10 bis 16 Uhr) bei Kaffee und Kuchen aus.

ag