Leitfaden für Bauherren: Valley führt Gestaltungssatzung ein

Ein Ortsbild alpenländischer Prägung ist das Ziel der Gemeinde Valley. Dafür gibt sie Bauherren künftig eine Fibel in Geschmacksfragen vor: eine Gestaltungssatzung.

Valley – Ein Ortsbild alpenländischer Prägung – das ist das Ziel für die Bebauung in der Gemeinde Valley, und so steht es auch in der Präambel der Gestaltungssatzung, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat. Eine Fibel in Geschmacksfragen für Bauherren.

Konkret geht es darum, wie Gebäude gegliedert, Dächer gedeckt, Fassaden gestaltet und Photovoltaikanlagen platziert werden sollen. Stellplätze, Lagerflächen für Schnee, Baumschutz und die Abstände von Zäunen zu Straßen und Wegen – all das ist nun geregelt. „Ich denke, wir haben uns eine gute Satzung erarbeitet“, sagte Bürgermeister Bernhard Schäfer (FWG). Die Gemeinderäte hatten das Werk gemeinsam erarbeitet. „Es hat jeder seine Anregungen einbringen dürfen“, erinnerte Schäfer. Jetzt könne man auf ein Werk zurückgreifen, das „uns Leitplanken vorgibt“. Sprich: Im Einzelfall kann der Gemeinderat auch abweichende Entscheidungen treffen, wenn diese sinnvoll erscheinen.

Josef Klaus (CSU) zeigte sich froh, dass die Satzung nun auf den Weg gebracht werden könne. Er bedauerte aber, dass die Debatten in nicht öffentlichen Sitzungen stattgefunden hatten. „Wir hätten das mehr in die Öffentlichkeit tragen sollen“, fand er.

Nicht öffentliche Debatten gingen Satzung voraus

Bei ihren Debatten hatten die Gemeinderäte nicht bei Null angefangen. „Wir haben Grundzüge aus der Gemeinde Warngau übernommen“, erklärte stellvertretende Geschäftsführerin Heike Finsterbusch vorab. Auch aus anderen Gemeinden seien Anregungen aufgegriffen worden. Die neue Satzung gilt für alle Ortsteile und Gebäude, auch für genehmigungsfreie bauliche Anlagen und Bauvorhaben. Ausnahme: Wenn in einem bestehenden Bebauungsplan andere Festsetzungen gelten, dann haben diese Vorrang, und auch Anforderungen des Denkmalschutzes bleiben von der Gestaltungssatzung unberührt.

Wie soll in Valley also geplant und gebaut werden, um eine alpenländische Prägung zu gewährleisten? Die Hauptgebäude längs gerichtet und waagrecht gegliedert, etwa durch Balkone oder Holzverschalungen – so lautet das Grundprinzip. Wintergärten müssen auf einer Seite liegen und möglichst unterhalb von Balkonen, Satteldächer sind obligatorisch, für Nebengebäude und Garagen kann die Gemeinde Pultdächer oder Flachdächer zulassen. Allerdings: „Flächdächer ohne Nutzung müssen begrünt werden.“

Thujenhecken und Blechdächer unerwünscht

Bauwerber, die gemeinsam ein Doppelhaus oder Reihenhäuser planen, müssen sich absprechen, denn Fassaden, Farben und verwendete Materialien sollen einheitlich sein. Für Dächer gibt es strenge Vorgaben: „nicht glänzende, naturrote bis rotbraune Tonziegel, Betondachsteine oder Holzschindeln“ sind zu verwenden. Konkrete Vorgaben gibt es auch für Dachüberstände an Giebeln und Traufen sowie für Vordächer. Sonnenkollektoren und PV-Anlagen müssen als zusammenhängende Fläche installiert werden, das Aufständern oder Schrägstellen ist nicht zulässig, an Fassaden sind die Anlagen nur mit Zustimmung des Gemeinderats erlaubt.

Nicht nur für Gebäude, auch für die Gestaltung „unbebauter Flächen bebauter Grundstücke“, zum Beispiel Gärten oder Grüngürtel auf Gewerbeflächen, gibt es Richtlinien. Sie sind durchaus im Sinne des Natur- und Artenschutzes. So soll bedeutsamer Baumbestand erhalten bleiben. „Ortsränder sind mit heimischen Bäumen und Sträuchern großzügig und in naturräumlicher Form zu gestalten.“ Die Gemeinde empfiehlt die Pflanzliste des Landratsamts. Thujenhecken sind ausdrücklich unerwünscht. Die Satzung soll demnächst auf der Homepage der Gemeinde eingestellt werden.