„Der Pfarrer is a Hund!“: Pater Stefan Havlik spricht über blonde Versuchungen und lesbische Yoga-Lehrerinnen

Blonde Versuchungen und Yoga-Lehrerinnen im Vatikan: Pater Stefan hat die Festrede beim Valleyer Maibock-Anstich gehalten – hintersinnig, frech und mit vielen Lachern.

Valley – „Der Pfarrer is a Hund!“ raunte man sich anerkennend zu, als Pater Stefan Havlik unter tosendem Applaus die Bühne im Valleyer Schlossbräu verließ.Auch aus seiner 250 Kilometer entfernten neuen Heimat Stetten am Kalten Markt hat er einen klaren Blick auf das, was in seiner ehemaligen Gemeinde im Landkreis Miesbach passiert. In pointierter Form fasste er es bei der Festrede zum Maibock-Anstich in Worte und lieferte so den Höhepunkt einer rundum gelungenen Veranstaltung. „Es hat allen gefallen, auch wenn wir ein bisserl rasiert worden sind“, fasste es Valleys Bürgermeister Andreas Hallmannsecker zusammen und schickte hinterher, dass das schließlich dazu gehöre.

Er selbst hatte am frühen Abend das Festbier offiziell angezapft und nahm es sportlich, dass es im Vergleich zur Maibock-Premiere im Vorjahr diesmal nicht ganz trocken abging. Ein kleines technisches Problem am Holzfass erforderte die Unterstützung von Betriebsleiter Thomas Furtner und seinen Helfern, sowie einen vierten Sicherheitsschlag, ehe der goldgelbe Gerstensaft floss. Den hatte Braumeister Andreas Forstner diesmal im Rahmen eines Bierseminars mit fünf „Hilfsbrauern“ angesetzt.

Das Resultat, ein Bier mit 17,1 Prozent Stammwürze und 6,8 Prozent Alkohol, schmeckte. Dass es rasch unter die durstigen Gäste kam, dafür sorgte Braumeister Forstner persönlich am Ausschank. Unter ihnen Hausherr Graf Max-Georg von Arco auf Valley, der seine Frau wegen einer Knieverletzung entschuldigen ließ, Bürgermeister Hallmannsecker und sein Weyarner Kollege Leonhard Wöhr sowie Landrat Wolfgang Rzehak. Nur eine fehlte: Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Offenbar habe er sie im vergangenen Jahr so scharf rangenommen, dass sie heuer einen anderen Termin vorgezogen habe, schmunzelte Pater Stefan zu Beginn seiner Festrede, in der er Valley im Vergleich zur spanischen Metropole Barcelona im Zentrum Europas verortete. Landrat Rzehak ließ er mit einem kräftigen Seitenhieb auf den Streit um die Wasserschutzzone mit den Stadtwerken München statt des Maibocks ein Glas Wasser servieren und betonte, dass dieses auch „unser Wasser“ bleiben müsse.

Das Bleiben und Werden waren angesichts der Kommunalwahlen 2020 das große Thema der Ansprache. Rzehak wolle gern Landrat bleiben, Klaus Thurnhuber wolle Landrat werden. Und in Valley sei Brigitte Hallmannsecker zunehmend in Sorge, ihr Mann könne sich zur Ruhe setzen, um dann im Sinne eines Loriot‘schen „Papa ante Portas“ daheim für Unruhe sorgen. Gesetzt den Fall, er kandidiere nicht mehr, gelte es, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Den aktuellen Stellvertreter Anton Huber, als „Heiliger Antonius von Sollach“ etwa? Auch die SPD mache sich Gedanken über einen Kandidaten. Aber „seit wann denken die Sozis?“ fragte Havlik und sprach von einem „faustischen Naturereignis“.Wie gut, wenn alles in so ruhigen Bahnen laufe, wie in Weyarn, wo lange Jahre nur zwei Worte gegolten hätten: Michael und Pelzer.

Musikalisch begleitet von einem fünfköpfigen Ensemble der Blaskapelle Unterdarching wurde es ein geselliger Abend, an dem die Gäste dicht gedrängt an den langen Tischen saßen.

Pater Stefans beste Sprüche:

„Es gibt ja bereits die Wählerinitiative ‚Anderl wieder ins Rathaus‘. Bisher besteht Generalleitung, Geschäftsführung und Mitgliedschaft aber nur aus einer Person: aus des Bürgermeisters Ehefrau.“

Über die möglicherweise erneute Kandidatur von Andreas Hallmannsecker fürs Bürgermeisteramt.

„CSU wählen heute nur noch die, denen die AfD zu gefährlich, die FDP zu klein und die SPD zu erfolglos ist.“

Pater Stefan mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen.

„SPD Valley – das klingt so sinnvoll wie ‚Verband lesbischer Yoga-Lehrerinnen im Vatikan e.V.“

Angesichts der Überlegung der SPD-Fraktion, einen Bürgermeisterkandidaten aufzustellen.

„Leo Wöhr ist so seriös, dass in Weyarn bald keiner mehr zum Beichten muss, weil das Sündigen schon keine Freude mehr macht.“

Über Weyarns amtierenden Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU), der bei der Kommunalwahl wieder antritt.

„Bei seinem Selbstbewusstsein teilt er bald nicht nur das Wasser wie Moses sondern steigt auch auf den Wallberg und kommt mit zwei Tafeln wieder herunter. Auf der einen steht ‚Du sollst keinen Landrat neben mir haben‘, auf der anderen ‚Du sollst dem Landrat stets sein Bier zahlen‘.“

Über Landrat Wolfgang Rzehak.

„Die blondeste Versuchung, seit es die Staatspartei gibt.“

Über die Vorsitzende des Valleyer CSU-Ortsverbands, Barbara Walter.