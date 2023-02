Masken, Desinfektion, Luftfilter: Welche Hygiene-Maßnahmen jetzt noch sinnvoll sind

Von: Jonas Napiletzki

Dr. Christian Scherer entnimmt hier eine Raumluftprobe auf luftgetragene Erreger aus dem Gerät. Im Forschungsfeld „Hygiene“ spielt Luft eine besondere Rolle. © Fraunhofer IBP / Christoph Schwitalla

Christian Scherer forscht am Fraunhofer Institut IBP im Fachbereich Hygiene. Im Interview erklärt er, was nach der Pandemie sinnvoll bleibt - und worauf es künftig ankommt.

Valley – Das Desinfektionsmittel liegt im Auto, die Maske steckt in der Tasche, und im Büro brummen Luftfilter. Hygiene ist allerorts präsenter geworden. Unter den 83 Millionen Epidemiologen, Virologen und Statistikern, wie Christian Scherer scherzt, dürften sich nun manche Menschen fragen: Wie viel Hygiene braucht’s nach Corona-Ende noch? Der promovierte Ingenieur ist Abteilungsleiter für Umwelt, Hygiene und Sensorik am Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP in Oberlaindern. Im Interview erklärt der 59-Jährige, welche Maßnahmen auch künftig nützlich sind.

Herr Scherer, Sie forschen an Hygiene. Wie hat sich die Pandemie auf Ihre Arbeit ausgewirkt?

Dr. Christian Scherer: Sie hat uns zunächst sehr negativ tangiert, da wir in der Bearbeitung unserer laufenden Projekte stark eingeschränkt waren. Wir konnten dann jedoch einige zusätzliche Projekte akquirieren, die sich mit Anti-Corona-Maßnahmen beschäftigten. Insgesamt hat sich das Thema Hygiene unheimlich verengt. Ich bin Mitglied der Kommission Innenraumlufthygiene (IRK) am Umweltbundesamt – da reden wir eigentlich über ganze andere Themen. Da geht’s um Schimmel, um Sanierungen von Altbauten oder um Asbest. Aber ja: Auch Desinfektionsmittel, Masken und Luftreiniger sind hygienische Fragestellungen. Wir denken stark in die pandemische Richtung. Gerade die Luftqualität in Schulen ist ein Dauerbrenner.

Desinfektionsmittel im häuslichen Umfeld „nicht notwendig“

Bleiben wir mal bei den Klassikern. Sollte Desinfektionsmittel griffbereit bleiben?

Scherer: Maßnahmen müssen immer auf den Übertragungsweg angepasst sein. Flächendesinfektion oder Handschuhe beim Einkaufen verringern das Risiko einer Atemwegserkrankung, die durch Aerosole übertragen wird, nur minimal. Der großflächige Einsatz von Desinfektionsmitteln im häuslichen Umfeld ist sicher nicht notwendig. Was allerdings ein positiver Nebeneffekt der Pandemie ist: Die Handhygiene – also das schlichte, aber gründliche Händewaschen mit Wasser und Seife – ist wieder mehr ins Bewusstsein gerückt.

Dr. Christian Scherer forscht am Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP in Oberlaindern an Hygiene. © Fraunhofer IBP / Bernd Müller

Und wie sieht’s mit Luftreinigern aus?

Scherer: Luftfilter sind eine unterstützende Maßnahme, wenn eine ausreichende Frischluftzufuhr nicht gewährleistet werden kann. Sie ersetzen aber nicht die faktisch virenfreie Außenluft. Was ich gut finde: Auch das Thema Luftqualität ist überall auf die Tagesordnung gekommen. Man sollte da auf jeden Fall dranbleiben. Es geht nicht nur um die CO2-Belastung, sondern auch um flüchtige organische Stoffe, die beispielsweise aus dem Bodenbelag, dem Kugelschreiber, den Möbeln oder Kosmetika und Reinigungsmitteln kommen. Gehen Sie mal nach drei Unterrichtsstunden in ein Klassenzimmer. Das ist wie ein Raubtierkäfig: Der Kohlendioxidanteil steigt, die Luft wird immer feuchter und stickiger. Da muss was passieren.

Luftfilter weiterhin sinnvoll - aber nur ergänzend

Die Geräte sollten also nicht im Keller versenkt werden.

Scherer: Ich glaube, dass die meisten Luftreiniger inzwischen ausgeschaltet sind – Schulen müssen Energie sparen. Auch sind Klassenzimmer nicht dafür ausgelegt. Nicht überall ist eine Steckdose, aber die Wirkung hängt stark davon ab, wo das Gerät steht. Auf jeden Fall muss sich die Luftqualität in Schulen verbessern, ob mit Frischluftzufuhr über die Fenster, Luftreinigern oder zentralen Lüftungsanlagen. Im Nahbereich kann ein Luftreiniger bei einer Pandemie das Maskentragen aber nicht ersetzen.

Der Virennachweis mittels PCR-Verfahren war in der Corona-Pandemie besonders relevant. © Fraunhofer IBP / Rainer Spitzenberger

Die Maskenpflicht wurde zuletzt auch im Fernverkehr abgeschafft. Ist das Tragen trotzdem sinnvoll?

Scherer: Wir haben im Projekt Covid-Risk das Infektionsrisiko im öffentlichen Personennah- und -fernverkehr untersucht. Auch wenn nicht alle glücklich damit waren: Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske war exakt die Schutzmaßnahme, die sich in unseren Simulationen als die wirksamste herausgestellt hat. Und die WHO sagt, die Pandemie ist nicht beendet.

Masken für Risikogruppen weiterhin sinnvoll

Angenommen, die Pandemie wäre beendet: Würden Sie Masken weiterhin empfehlen?

Scherer: Wenn ich mich an einen Ort begebe, an dem es mit dem Luftwechsel eher mager ausschaut und wahnsinnig viele Leute auf einem Fleck sind, kann ich mir überlegen: Möchte ich mich selbst schützen? Oder gehe ich ein gewisses Risiko einfach ein? Wenn ich zu einer Risikogruppe gehöre, kann mich das Tragen einer Maske weiterhin vor einer Atemwegsinfektion schützen.

Kann man es mit Hygiene übertreiben – mit negativen Auswirkungen, etwa auf das Immunsystem?

Scherer: Es gab mal einen Vortrag eines Wissenschaftlers, der überspitzt gesagt hat, die wenigsten Allergien gebe es dann, wenn man mit vielen Geschwistern im früheren Ostblock aufgewachsen ist und einmal pro Woche im Kuhstall war. Andersherum würde ich schon sagen, dass wir einen Großteil unserer Lebenserwartung der Hygiene verdanken. Sie ist wichtig, im Krankenhaus sogar ganz extrem. Auch im Kindergarten sind scharfe Reinigungsmittel verständlich. Nur mit Desinfektionsmitteln muss man im Haushaltsbereich vorsichtig sein – vor allem, weil bei nicht sachgerechter Anwendung ein Risiko besteht, dass sich Resistenzen ausbilden. Zum Schutz vor Schmierinfektionen kann die Verwendung aber angebracht sein, wenn die Mittel richtig angewandt werden.

Vorsicht auch in Zukunft: „Nach der Pandemie ist vor der Pandemie“

Bewahren uns die neuen Maßnahmen vor der nächsten Pandemie?

Scherer: Ich habe den Eindruck, dass viel über Pandemie-Resilienz nachgedacht wird. Das ist wichtig. Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Wir hatten Sars, Mers, Ebola, das Zika-Virus und nun Sars-Cov-2. Diese Krankheiten sind alle seit den 2000er-Jahren aufgetreten. Für mich heißt das, wir müssen jetzt in Zeiten der abflauenden Pandemie Vorbereitungen treffen, damit wir in der nächsten Pandemie oder Epidemie schneller, zielgenauer, grundrechtsschonender und wirksamer agieren können. Dazu gehört eine Vorratshaltung an Schutzkleidung, Masken und Desinfektionsmitteln und vielleicht auch an sofort einsetzbaren Raumluftreinigern.

Sie sagten zu Beginn, das wären nicht die einzigen Hygiene-Schwerpunkte.

Scherer: Ein weiteres Thema ist die Außenluftqualität. Wir müssen – auch wegen der vielen Holzöfen, die infolge der hohen Energiepreise in großer Zahl eingebaut wurden, – den Feinstaubausstoß reduzieren. Weitere Themen liegen im Kfz-Bereich. Auch begrünte Flachdächer sind Thema: Stoffe, mit denen Dachabdichtungen gegen Durchwurzelung geschützt werden, dürfen nicht ins Wasser gelangen. Und im ÖPNV wird auf technischer Ebene viel durchdacht. Aber der Mensch hat ein relativ kurzes Gedächtnis, was so etwas angeht. Ob die Maßnahmen umgesetzt werden, steht auf einem anderen Blatt.

