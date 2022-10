Microcar-Fahrer (17) übersieht Audi: Schürfwunden und hoher Sachschaden

Ein Unfall südlich von Valley beschäftigte die Holzkirchner Polizei am Sonntag (Symbolbild).

Unfall bei Valley

Von Andreas Höger schließen

Schürfwunden an Kopf und Knie erlitt ein 17-jähriger Weyarner, der am Sonntag am Steuer seines Microcars südlich von Valley einen Unfall baute. Er hatte einem Audi die Vorfahrt genommen.

Unterdarching - Leichte Verletzungen zog sich ein junger Weyarner bei einem Unfall am Sonntag (2. Oktober) gegen Mittag auf einer kleinen „Straßenkreuzung“ südlich von Valley und Unterdarching zu. Wie die Polizei mitteilt, entstand zudem nicht unerheblicher Sachschaden.

Nach Angaben der Polizei war der 17-Jährige mit einem „Microcar“ unterwegs, das es bauartbedingt nur auf eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h bringt und deswegen mit entsprechendem Führerschein auch von Minderjährigen gesteuert werden darf. Gegen 11.20 Uhr wollte der Weyarner von einem Feldweg, der zu einem kleinen Anwesen führt, die Kreisstraße MB3 (Münchner Straße) queren, um in die Schlossallee einzufahren.

Beim Queren übersah der Microcar-Fahrer jedoch einen von rechts auf der Kreisstraße herannahenden Audi, gesteuert von einem 22-jährigen Mann aus Bad Tölz. Die Fahrzeuge stießen zusammen, der Audi rammte das Heck des Microcars.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 17-jährige Weyarner einige Schürfwunde. Der Audifahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein nicht unerheblicher Sachschaden. Am „Microcar“ entstand Totalschaden (7000 Euro), der Audi wurde im vorderen rechten Bereich eingedrückt (Sachschaden: 3000 Euro).

