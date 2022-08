Kammermusikfestival mit famosem Start

Junge Künstler begeistern in der Zollingerhalle

Von Heidi Siefert

Ein famoser Start ist dem Miesbach Kammermusikfestival gelungen. Entspannte junge Musiker trafen in Valley auf ein begeistertes Publikum. Zwei weitere Konzerte stehen an.

Valley – Gerade erst haben Bildhauerinnen und Bildhauer aus aller Welt ihre Koffer gepackt und sind nach intensiven Wochen der gemeinsamen Arbeit und des Austauschs beim Symposium auf der Skulptur-Lichtung abgereist, schon ist Hohendilching erneut der Ort, an dem große Kunst gelebt wird. Beim Miesbach Kammermusikfestival stehen diesmal Musizieren und Konzertieren in einem entspannt-kreativen Rahmen im Mittelpunkt. Beim Auftakt-Konzert in der Zollingerhalle in Valley gab es am Samstag nun die erste von drei Kostproben. Ein bewegender Abend mit fulminanter Musik auf höchstem Niveau.

„Selten so eine Atmosphäre erlebt“

„Ich habe selten so eine Atmosphäre erlebt“, zeigt sich Rainer Crosett, Cellist aus Boston, noch am Tag danach tief beeindruckt von der Stimmung im Orgelzentrum, wo sich ein sehr gemischtes und entspanntes Publikum eingefunden hatte. Darunter etliche Familien und erfreulich viele junge Leute, was sicher auch daran gelegen haben mag, dass es zur Festival-Philosophie gehört, auf feste Eintrittspreise zu verzichten, um die Hemmschwelle möglichst klein zu halten. Die gut gefüllten Spendenboxen zeugten davon, dass der Konzertabend den Gästen durchaus etwas wert war.

Klassik einfach nur als Vergnügen

Überhaupt hatte Klassik hier nichts Steifes, Bildungsbürgerliches. Es war einfach nur Vergnügen – das einige nicht bis zum letzten Moment ausgekostet hatten, weil sie im Klatschen nach dem offiziellen Programm schon das Ende vermutet hatten und gegangen waren. Damit verpassten sie gleich zwei Zugaben. Die „Three Swift Meditations“ von Keoni Bolding und das mitreißende dänische Volksmusikstück „Bosse Nordin’s Schottis“, mit dem das Quintett Luke Hsu, Miclen LaiPang, Otoha Tabata und Luca Giovannini als letzte Formation des Abends den Extrateil übernommen hatte. „Wunderbar“, entschlüpfte es einer Zuhörerin in der kurzen Stille nach dem letzten Ton. Sie dürfte damit vielen aus der Seele gesprochen haben. Sowohl in den komplett gefüllten Reihen als auch auf der Bühne, wo sich im Lauf des Abends drei verschiedene Formationen zusammengefunden hatten.

Auftanken statt Leistungsdruck

Genau das gehöre zum Konzept des Festivals, hatte Organisatorin Sophie Bundschuh vorausgeschickt, und ihr Bruder Dominik führte weiter aus, dass im Lauf der Woche mit den drei Auftritten in Valley, Holzkirchen und Schliersee jede und jeder mindestens einmal mit jedem anderen Gruppenmitglied spielen werde. Man wollte keine übliche Konzertreihe begründen, sondern einen Ort für gemeinsame, inspirierende Zeit schaffen. Auftanken statt Leistungsdruck.

Zehn aufstrebende junge Musiker aus aller Welt

„Wir wissen, wie gestresst man als Musiker sein kann“, erklärte Geigerin Bundschuh, deren Mann Miclen LaiPang als künstlerischer Leiter fungiert und so etwas wie der Fixpunkt der „zehn aufstrebenden jungen Musiker aus aller Welt in der Kulturhauptstadt Hohendilching“ ist, wie es Schwager Dominik schmunzelnd auf den Punkt brachte. Jeder kannte LaiPang, kaum einer jemand anderen aus der Gruppe, die vergangenen Mittwoch in Hohendilching eintraf und nun im Hause Bundschuh und bei Freunden in fußläufiger Entfernung lebt und arbeitet. Dieses Familiäre, Freundschaftliche genießt auch Cellist Crosset, weil es kein Kommen und Gehen wie bei normalen Konzerten ist, sondern ihnen die Chance gebe, Leute wirklich kennenzulernen. Die inspirierende Umgebung mit dem vielen Grün, der Skulptur-Lichtung und der Mangfall zum Baden schätzt nicht nur er.

Musiker aus Texas begeistert über „diese wunderbare Landschaft“

„In dieser wunderbaren Landschaft kann man sich viel besser auf die Musik konzentrieren als in der Stadt“, ergänzt sein Landsmann Luke Hsu aus der texanischen Millionenstadt Houston. Nicht von ungefähr seien viele Stücke auf dem Land komponiert worden, wo es statt Lärm und Hektik inspirierende Ruhe gebe. Sie schätzen den Austausch und die Vielfalt, die Zeit des gemeinsamen Probens toller Stücke, aber auch des Ausruhens und Nichtstuns, wie es der Neuseeländer Matthias Balzat auf den Punkt bringt. Umso mehr nach Corona, wie der britische Bratschist Toby Cook betont, der es umso mehr genießt, weil nach den vielen Monaten ohne gemeinsames Musizieren und Festivals nun wieder ein direkter Austausch möglich ist: „Es hat gezeigt, wie besonders es ist, mit Publikum zu spielen.“

Zu Recht gab es am Samstag viel und lang anhaltenden Applaus. Zollingerhallen-Hausherr Sixtus Lampl brauchte indes nur ein leises, aber mit spürbar tiefer Überzeugung hingesagtes Wort für seine Wertschätzung: „Bravo!“

Weitere Konzerte in Holzkirchen und Valley

Am Mittwoch, 24. August, um 20 Uhr treten die jungen Musikerinnen und Musiker im Rahmen des Miesbach Kammermusikfestivals in neuen Konstellationen in St. Josef in Holzkirchen auf. Besonders freuen dürfen sich Musikliebhaber auf die seltenen Arrangements für vier Celli von Modest Mussorgsky und Astor Piazzolla. Einer der vier Cellisten wird der 16-jährige Holzkirchner Jeremias Luther sein. Damit will man einen jungen Musiker ins Festival einbinden und ihm den Austausch mit älteren Gleichgesinnten ermöglichen. Seit 2016 ist Luther Jungstudent am Mozarteum in Salzburg, seit 2020 Mitglied des vbw Festivalorchesters Bad Wörishofen und des Salzburger Landesjugendorchesters.

16-jähriger Cellist aus Holzkirchen eröffnet Konzert in St. Josef

In St. Josef wird er nicht nur im Cello-Quartett auftreten, sondern auch mit Luke Hsu (Violine) den Abend mit der Passacaglia in g-Moll von Johan Halvorsen und Georg Friedrich Händel eröffnen. Weiter erwartet das Publikum ein Langsamer Satz von Anton Webern, der Quartettsatz in c-Moll D.703 von Franz Schubert sowie das Streichoktett in B-Dur, op.posth. von Max Bruch, mit acht Musikern das größte Arrangement des Festivals.

Ein weiteres Konzert folgt am Samstag, 27. August, um 19.30 Uhr in der Kirche St. Sixtus in Schliersee, hier mit Unterstützung des örtlichen Rotary Clubs. Beim Abschluss der Reihe stehen Antonín Dvoráks Terzetto in C-Dur op. 74, Franz Schuberts „Der Tod und das Mädchen“ sowie Peter Tschaikowskis Streichsextett d-Moll op. 70 auf dem Programm. Der Eintritt ist jeweils frei, um Spenden wird gebeten.