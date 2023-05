Mit Gewerbesteuer und Grundstücksverkäufen: Gemeinde Valley baut Vermögen aus

Von: Christine Merk

Teilen

Schuldenfrei und mit üppigen Rücklagen ausgestattet: die Gemeinde Valley, hier ein Luftbild. Grundstücksverkäufe sollen auch heuer fast drei Millionen Euro in die Kasse spülen. © Thomas Plettenberg

Gewerbesteuer und Grundstücksverkäufe: Sechs Millionen Euro nimmt die Gemeinde Valley heuer allein aus diesen beiden Posten ein. Die Folge: weiter keine Schulden sowie wachsende Rücklagen.

Valley – Die Gemeinde Valley ist auf den ersten Blick geprägt durch kleine Orte mit sehr ländlichem Charakter, doch wer durch Oberlaindern fährt, sieht dort mächtige Gewerbebauten. Unter anderem diese Ansiedlungen bescheren der Gemeinde eine satte Gewerbesteuer. 3,2 Millionen sind im Haushaltsplan 2023 angesetzt. Zum Vergleich: Weyarn rechnet heuer mit 2 Millionen Euro.

Bei der Vorstellung des Haushalts in der jüngsten Gemeinderatssitzung machte Bürgermeister Bernhard Schäfer (FWG) deutlich, wie wichtig das Gewerbe für die Kommune ist. „Die Gewerbebetriebe finanzieren uns einen großen Teil unserer Personalkosten“, sagte er. Diese sind mit knapp 1,7 Millionen Euro angesetzt. Sie sind aber bei weitem nicht der größte Posten auf der Ausgabenseite, wie der Präsentation von Kämmerin Heike Finsterbusch zu entnehmen war. Sie gab einen detaillierten Überblick über Einnahmen, Ausgaben im „Alltagsgeschäft“ und Investitionen. Das Gesamtvolumen der Haushalts beläuft sich demnach auf 15,7 Millionen Euro (2022: 15,5 Mio): Im Verwaltungshaushalt sind 9,7 Millionen angesetzt, im Vermögenshaushalts sechs Millionen.

Bis auf eine kurze Stellungnahme des Bürgermeisters gab es keine Wortmeldungen im Gemeinderat. Das Gremium winkte den Haushaltsplan und den Finanzplan 2024 bis 2026 kommentarlos durch – anders als im vergangenen Jahr. Damals hatte es beispielsweise Kritik gegeben, weil der Haushalt sich zu einem großen Teil aus Grundstücksverkäufen finanzierte. Auch heuer ist dies nach der Gewerbesteuer der zweitgrößte Posten auf der Einnahmenseite. Knapp drei Millionen Euro soll der Verkauf von Grundstücken ins Gemeindesäckel spülen. Für den Kauf von Flächen sind 810 000 Euro vorbehalten.

Viel Geld für Kitas und Grundschule

Deutlich war den von Kämmerin Finsterbusch präsentierten Zahlen zu entnehmen, wie viel Geld Valley für seine jüngsten Bürger bereitstellt. Die Kindergärten St. Nikolaus, St. Felicitas und die Kinderstube sowie auswärtige Einrichtungen haben einen Zuschussbedarf von 570 000 Euro, der Aufwand für die Grundschule beläuft sich auf 615 000 Euro, 173 000 Euro stehen für Investitionen in den Kitas an.

Für Bau, Unterhalt und Sanierung von Straßen und Parkplätzen sind knapp 1,3 Millionen Euro eingeplant, die größte Maßnahme ist der Heckenweg in Oberlaindern mit 330 000 Euro. 2,9 Millionen Euro führt die Gemeinde an den Landkreis ab. In die Breitbandversorgung steckt Valley in diesem Jahr rund 1,1 Millionen Euro. Eine Investition von 245 000 Euro ist für Photovoltaikanlagen vorgesehen.

PV-Anlagen und andere erneuerbare Energien spielen im Finanzplan 2024 bis 2026 eine große Rolle: 2,36 Millionen Euro sind dafür eingeplant sowie zwei Millionen Euro für die Sanierung gemeindlicher Gebäude und den kommunalen Wohnungsbau.

Rücklage wird perspektivisch wieder sinken

Alle Investitionen kann Valley bisher ohne Kredite stemmen, das soll bis 2026 auch so bleiben. Die Gemeinde ist schuldenfrei und kann heuer voraussichtlich 130 000 Euro den Rücklagen zuführen, die damit zum Jahresende einen Stand von 11,2 Millionen Euro aufweisen würden (Stand 2022: 10,12 Millionen). Finsterbusch wies aber darauf hin, dass nach heutiger Einschätzung in den Jahren 2024 bis 2026 Rücklagen entnommen werden müssen. Dies ist unter anderem bereits geplanten Straßenbaumaßnahmen geschuldet. Prognose für den Stand der Rücklagen Ende 2026: rund sieben Millionen Euro.

cmh