Mit Sportsgeist und Feierlaune: DJK bereitet Pfingstfest vor

Das Zelt steht: Die ehrenamtlichen Helfer sind seit Tagen mit dem Festaufbau beschäftigt – hier entsteht die Bühne. © Thomas Plettenberg

Nach dem Frühlingsfest ist vor dem Pfingstfest: Die DJK Darching bereitet sich auf den Start ihres Traditionsfestes vor. Das Zelt steht, das Programm auch.

Darching – Das Zelt ist aufgerichtet, die Schausteller sind im Anmarsch, das Bier steht bereit: Die DJK Darching bereitet sich auf das Pfingstfest vor. Von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Mai, wird das Sportgelände in Unterdarching wieder zur Festwiese. Auch in Darching gibt es heuer einen neuen Festwirt: Michael Dold übernimmt die Festküche.

„Wir freuen uns, dass jemand aus der Gemeinde das übernehmen wollte und wollten ihm die Chance gerne geben“, erklärt DJK-Vorsitzender Christoph Trömer. Dold, der in Grub einen Hofladen betreibt und auch schon einige Erfahrung im Catering hat, biete neben den beliebten Klassikern auch vegetarische Schmankerl an. Und das zu günstigen Preisen. „Wir wollen keine Wiesn-Preise“, macht Trömer deutlich. Das gilt auch fürs Bier der Brauerei Graf Arco: 9,80 Euro kostet die Mass heuer.

Oimara, Deschowieda und Born Wild heizen ein

Im Festzelt erfolgt am Freitag ab 19 Uhr der Bieranstich durch Bürgermeister Bernhard Schäfer, für bayerische Unterhaltung sorgt bei freiem Eintritt Bagg ma’s. Der Samstag startet im Festzelt mit einem Schafkopfturnier (10.30 Uhr). Ab 14 Uhr zeigen die Bläserklasse der Unterdarchinger Musi sowie die Kinder- und Jugendgruppen der DJK ihr Können.

Abends ab 20 Uhr heizen der Oimara aus Tegernsee und die Brassband Deschowieda dem Festzelt ein (Eintritt 18 Euro, Einlass 18 Uhr). Am Sonntag um 10.30 Uhr wird traditionell der Festgottesdienst zu Pfingsten im Festzelt mit Pater Michael De Koninck gefeiert. Im Anschluss spielt die Blaskapelle Unterdarching unter Leitung von Thomas Brunner auf. Abends ab 21.30 Uhr rockt die Band Born Wild das Festzelt (Eintritt zwölf Euro, Einlass 18 Uhr). Zuvor wird die DJK-Valleyer Bierkönigin gekürt, die auf den Seiten der DJK bei Instagram und Facebook gewählt wird.

Sportturniere begleiten die Bierzeltgaudi

„Zam Spaß ham“: So lautet das Motto beim Pfingstfest traditionell. Dazu gehören in Darching Turniere für den Fußball-Nachwuchs (Samstag und Sonntag, 9.30 Uhr) und Firmenteams aus dem Landkreis (Freitag, 16 Uhr), für Stockschützen auf der neu gepflasterten Bahn (Samstag, 13 Uhr) und Beachvolleyballer (Sonntag, 13 Uhr). Am Sonntag um 15 Uhr gibt es ein Legenden-Spiel der AH-Teams der DJK und des SC Wall. Dabei feiert eine Cheerleader-Gruppe Premiere.

Rund 250 Ehrenamtliche sind für das Fest im Einsatz. „Für die Besucher dauert das Pfingstfest drei Tage, für uns sind es zehn“, erklärt Trömer. Die Mitglieder sind nicht nur eingespannt für die Bewirtung im Festzelt und an der Bar, sondern auch für den Auf- und Abbau. „Vorm zam Spaß ham heißt es bei uns erst mal zamhelfen.“ Wie erstmals im vergangenen Jahr, so sind auch heuer nur drei Festtage angesetzt, was die Helfer entlastet. Auch, weil dann der Abbau noch am Feiertag erfolgen kann.

Der Vorstand überlegt aber, ob eine Rückkehr zum viertägigen Fest für kommendes Jahr wieder in Frage kommt. Denn: „Das Programm ist schon sehr eng.“ Schließlich soll das Pfingstfest nicht nur Bierzeltgaudi bieten, sondern auch den Sportlern Gelegenheit geben, sich zu treffen, und den Sparten der DJK, sich zu präsentieren. Gerade der Nachwuchs, findet Trömer, sei da voriges Jahr etwas zu kurz gekommen. Heuer habe man versucht, der Jugend wieder mehr Raum zu geben. „Sie sind der Herzschlag unseres Vereins.“ Doch mit nur drei Tagen fürs Programm werde es schnell eng. Auch die Schausteller mit Kinderkarussell, Trampolin, Spickerbude, gebrannten Mandeln und Steckerlfisch hätten durchblicken lassen, dass sie nichts gegen einen weiteren Festtag hätten, so Trömer.