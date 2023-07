Mitarbeiter gesucht - sonst droht Kinderheim das Aus

Von: Katrin Hager

Sucht dringend Mitarbeiter: Camilla von Berg, hier in den Räumen der neuen Villa Südwind in Darching. © Stefan Schweihofer

Das Kinderheim Villa Südwind steht kurz vor dem Umzug aus Reichersbeuern nach Oberdarching. Eigentlich. Denn weil die Betreibergesellschaft keine neuen Mitarbeiter findet, droht der Einrichtung das Aus.

Oberdarching – Seit 2015 gibt es die Villa Südwind. Die Wohngruppe ist für neun Kinder und Jugendliche ihr Zuhause, wie eine Familie. Derzeit ist das Kinderheim zur Miete in Reichersbeuern angesiedelt, doch demnächst steht ein Umzug an. Wie berichtet, hat die gemeinnützige Unternehmergesellschaft – vertreten durch Geschäftsführerin und Gesamtleiterin Camilla von Berg und ihren Mann, den pädagogischen Leiter Andreas von Berg – auch dank der Unterstützung eines Großspenders ein Wohnhaus in Oberdarching kaufen können. Dort läuft aktuell noch ein Anbau, rechtzeitig vor dem Start des neuen Schuljahrs soll der Umzug über die Bühne gehen.

Doch nun gibt es ein riesiges Problem: Fünf von sechs Mitarbeitern haben zeitgleich gekündigt. Dahinter steckt offenbar ein Streit, wie von Camilla Berg einräumt. Die Geschäftsführerin spricht von einer Supervision als Auslöser. Wie auch immer es dazu kam: Für die Villa Südwind droht die Situation existenziell zu werden. Der Fachkräftemangel durchkreuzt die Suche nach neuen Mitarbeitern, Stellenanzeigen waren bislang weitgehend vergeblich. „Unsere zweite Gruppe, die Villa Sonnenschein in Weyarn, fängt das momentan auf“, erklärt von Berg. Auf Dauer können die acht Mitarbeiter von dort die Doppelbelastung aber nicht stemmen. „Wenn wir nicht genug Mitarbeiter finden, müssen wir die Villa Südwind schließen“, fürchtet von Berg.

Plätze in stationärer Kinder- und Jugendhilfe sind rar

Es würde nicht einfach das Ende einer Betreuungseinrichtung bedeuten: Die Kinder zwischen vier und 18 Jahren, die ohnehin keinen leichten Start ins Leben hatten, würden ihr Zuhause verlieren, ihr gewohntes Umfeld. Womöglich müssten Geschwister getrennt untergebracht werden. Plätze in der stationären Jugendhilfe, wie sie die Villa Südwind und Villa Sonnenschein bieten, sind ohnehin rar. „Wir bekommen wöchentlich zehn Anfragen vom Jugendamt“, berichtet von Berg. Die 54-Jährige ist verzweifelt.

Mit gutem Willen allein ist der Einrichtung nicht geholfen. „Ohne sozialpädagogische Ausbildung geht es nicht“, erklärt von Berg. Denn Mitarbeiter ohne dürften nicht mit der Gruppe allein bleiben, es müsste immer eine zweite, sozialpädagogisch ausgebildete Kraft dabei sein. „Teilzeit ist möglich“, sagt von Berg. Vormittags sind die Kinder ohnehin in der Schule. Die Betreuer selbst wohnen nicht in der Gruppe, sie fahren nach ihrer Schicht nach Hause. Die Arbeit beginnt in der Regel ab Mittag, wenn die Kinder aus der Schule kommen. „Wir übernehmen die Alltagsaufgaben, Essen, spazieren gehen“, schildert von Berg, „was eine Familie halt auch macht.“

Von Berg gibt die Hoffnung noch nicht auf. „Jeder einzelne würde uns helfen.“ Informationen zum Kinderheim und Kontakt gibt es auf der Internetseite der Einrichtung.