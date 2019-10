„Mysterium Michael Ende“: Valleyer Kulturtage würdigen beliebten Autor

Ein Name zog sich wie ein roter Faden durch die Valleyer Kulturtage 2019: Michael Ende. Auf vielerlei Weise widmete sich das Programm dem einst in Valley wohnhaften Autor.

Valley – Michael Ende hat sich an vielem versucht. Er besuchte eine Schauspielschule, verfasste politische Kabaretts und schrieb dramatische Theaterstücke. Der Durchbruch aber gelang ihm mit dem Kinderbuch „Lukas der Lokomotivführer“. Und dieser Erfolg brachte Ende nach Valley. Das Buch wurde nach seinem Erscheinen international erfolgreich. Ende war finanziell unabhängig, erwarb mit seiner Ehefrau Ingeborg Hoffmann 1966 das Schloss in Valley und zog aufs Land. So schließt sich der Kreis zu den Valleyer Kulturtagen. Sie hatten heuer Michael Ende zum Thema, der in vier Wochen, am 12. November, seinen 90. Geburtstag feiern würde.

+ Bitte mitmachen: Die interaktive Ausstellung „The day after“ in der Alten Schule konfrontierte die Besucher mit dem Umgang mit schlechten Nachrichten. © Andreas Leder Wie berichtet, hatten die Organisatoren um Anja Gild ein umfangreiches Programm mit Angeboten im Valleyer Schloss Bräu, im Alten Schloss, in der Zollinger Halle sowie im Trachtenheim und in der Alten Schule auf die Beine gestellt. Darunter Konzerte, Filmvorführungen, ein Papiertheater sowie eine große Kunstausstellung (Bericht folgt), vieles davon mit Bezug zu Michael Ende. Unter dem Titel „Valley erzählt“ berichteten Zeitzeugen über Begegnungen mit dem Autor. Kunst zum Anfassen und Mitgestalten erwartete die Besucher der interaktiven Ausstellung „The day after (Phase 1)“ zum „Umgang mit schlechten Nachrichten“.

Zur Eröffnung am Freitagabend hatten die Organisatoren der Kulturtage eine Frau nach Valley eingeladen, die sich mit Michael Ende wie sonst kaum jemand beschäftigt hat: Professor Birgit Dankert aus Hamburg. Sie war nicht zum ersten Mal in Valley, denn für ihre Recherchen zu Endes Biografie besuchte sie schon einmal die Gemeinde. „Er war mir lange bekannt, aber immer ein Rätsel“, erklärte Dankert ihre Faszination für den Autor.

In der folgenden Stunde konnten die Besucher das „Mysterium Michael Ende“ erahnen. Zum Gespräch über den Verstorbenen war auch Professor Sven Hanuschek von der Ludwig Maximilians Universität München nach Valley gekommen. Der Dialog auf der Bühne wurde aufgelockert durch die Musik von Annemarie Hagn und dem Duo Bär & Er. Die Lieder mit Texten von Michael Ende entführten passend zum Thema in dessen fantastische Gedankenwelt.

„Wie wichtig war für Michael Ende seine Zeit in Valley?“, begann Hanuschek seine Fragestunde mit der Ende-Kennerin. „War es mehr als ein ,Fast-Bankrott‘?“ Denn die Idee, das Schloss zu restaurieren, hatte Ende finanziell an seine Grenzen gebracht. Der „Fast-Bankrott“ habe den Künstler Ende ein Leben lang begleitet, erklärte Dankert. Aber die Geldnot habe auch seine künstlerische Entwicklung gefördert. In Valley jedenfalls sei Ende noch offen gewesen für viele Formen der Kunst: für Theater, Musik. Wie seine Mutter später erzählt habe, hatte er vor, im Schloss Marionettentheater aufzuführen.

Nicht zuletzt war Ende geprägt durch die Kunst seines Vaters Edgar Ende, der als einer der bekanntesten deutschen surrealistischen Maler gilt. Mit den bedrohlich wirkenden Bildern des Surrealismus war Ende aufgewachsen. Seine Kindheit und frühe Jugend fielen in den Zweiten Weltkrieg, den er in München erlebte – mit teils traumatischen Erfahrungen, berichtete Hanuschek.

Ende gehörte zum sogenannten ersten weißen Jahrgang, schloss Dankert an. Der Jahrgang, der nicht mehr in den Krieg einrücken musste und später nicht zum Bundeswehrdienst berufen wurde. Eine „verlorene Generation“. Aber Ende war laut Dankert kein Romantiker. „Er zog sich nicht aus der Wirklichkeit zurück.“ Den Vorwurf, seine Kinderbücher hätten keinen pädagogischen Wert, weil sie die Kinder nicht mit dem wahren Leben konfrontieren, sondern ihnen die Flucht in eine Fantasiewelt bieten würden, musste er sich oft gefallen lassen.

Dennoch wurden Endes Kinderbücher zeitlos. „Momo“ etwa biete jedem Leser eine Projektionsfläche für eigene Empfindungen, erklärte Dankert. In „Jim Knopf“ dürfe der Akteur unter väterlichem Schutz die Welt erkunden, und das Schnurpsenbuch sei voller Sinnsucher-Geschichten. Eines der berühmtesten Bücher von Michael Ende, „Die unendliche Geschichte“, hat übrigens einen direkten Bezug zu Valley, wusste Gild zu erzählen. Der Speicher des alten Schlosses war Vorbild für den Speicher, in dem die Reise des Protagonisten Bastian in das Reich Phantasien startet.

So könnte der Wunsch von Gild vielleicht Wirklichkeit werden: dass sich mit diesen Kulturtagen in Valley mehr als bisher das Bewusstsein einprägt, dass hier ein weltbekannter Künstler einige Lebensjahre verbracht hat.