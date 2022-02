Nach Brand: Der Schuster-Hans in Valley lässt sich nicht unterkriegen

Steht wieder in seiner Werkstatt: Schuhmachermeister Hans Obermeier hat sich nur wenige Tage nach dem Brand eine neue Maschine besorgt, damit er weiter seinem Handwerk nachgehen kann. © Thomas Plettenberg

Der Schreck war groß, der Schaden auch: Vor einigen Wochen hat es in der Schuster-Werkstatt von Hans Obermeier gebrannt. Doch der Schuster-Hans lässt sich nicht unterkriegen. Er macht weiter.

Valley – Vor einigen Wochen hat es gebrannt in Valley – die Werkstatt der Schuhfabrikation Obermeier stand in Flammen. Grund war der Brand einer Ausputzmaschine. Durch das rasche Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehren konnte das Schlimmste verhindert werden.

Im ersten Schreck sah es fast nach einem Totalschaden aus. Nicht so für den Schuster Hans Obermeier selbst. Der 85-Jährige hatte noch versucht, das Feuer zu löschen. Vergeblich. Vier Tage nach dem Brand hat er aber bereits durch sein Netzwerk und die Hilfe seiner Freunde und Nachbarn wieder eine gebrauchte Ausputzmaschine gekauft, in die Werkstatt transportiert und angeschlossen. Seitdem arbeitet er wieder, fertigt nach Maß seine Haferlschuhe, Wander- und Bergschuhe, Pantoletten und repariert Schuhwerk – auch wenn vieles in seiner Werkstatt noch rußgeschwärzt ist und die Reinigungs- und Malerarbeiten noch ausstehen.

Der Schuster-Hans arbeitet seit 70 Jahren

Der Schuster-Hans, wie er genannt wird, arbeitet seit 70 Jahren und in vierter Generation in seinem Handwerk. Nach der Lehrzeit in Holzkirchen bei Schuster Pohl war er zwölf Jahre lang in der Werkstatt des Schuhhauses Mayr in Bad Tölz beschäftigt. Dort fertigte er Schuhe im Akkord – alles in reiner Handarbeit. Zweieinhalb Paare schaffte er pro Tag und war damit der Schnellste.

Die malerische Kreisstadt an der Isar ist ihm bis heute ans Herz gewachsen, auch, weil er dort 25 Jahre lang als erster Klarinettist der Tölzer Stadtkapelle wirkte. Als er den elterlichen Betrieb in Valley vor 55 Jahren übernommen hat, wollte der junge Schuster mehr. Er träumte von einer Schuhfabrikation. Er baute ein Haus, richtete im Erdgeschoss eine Werkstatt ein, kaufte Maschinen und bekam schnell große Aufträge. Erst fertigte er Schuhe in Übergrößen, dann zehn Jahre lang 8000 Paar Eishockeyschuhe pro Jahr (heute noch legendär), dann Trekkingschuhe und bis heute Haferlschuhe. Er beschäftigte vier Stepperinnen, zwei Gesellen und gleich die Schuster der Umgebung mit.

„Schuastabluat is koa Riahmilli“

Die meisten Menschen in seinem Alter hätten nach einem solchen Brand wahrscheinlich einen Schlussstrich unter ihr Arbeitsleben gesetzt. Nicht so Hans Obermeier, der Schuster von Valley, den viele auch als passionierten Zitherspieler kennen. „Schuastabluat is koa Riahmilli“, kommentierte er seine Situation. Auf Hochdeutsch: „Einen Schuster haut nichts um.“ Von so viel Lebensmut könnte sich der eine oder andere wahrlich eine Scheibe abschneiden.

Anja Gild